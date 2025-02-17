Изменения в трудовом законодательстве: важное в 2025 году

Перенос выходных дней
Согласно постановлению Правительства от 04.10.2024 № 1335, в 2025 году выходные дни будут перенесены:
4 января переносится на 2 мая (суббота — пятница);
5 января переносится на 31 декабря (воскресенье — среда);
23 февраля переносится на 8 мая (воскресенье — четверг);
8 марта переносится на 13 июня (суббота — пятница);
1 ноября переносится на 3 ноября (суббота — понедельник).
Повышение МРОТ
В соответствии с законом от 29.10.2024 № 365-ФЗ, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырос на 16,6% и составляет 22 440 руб. Работодателям необходимо скорректировать заработные платы сотрудников, а также пересчитать выплаты, основанные на среднедневном заработке, включая больничные.
Снятие ограничений на совместительство
В статье 284 ТК перечислены ограничения по продолжительности рабочего времени для совместителей: не более 4 часов в день и не более половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
Поправки к статье 284 ТК предусматривают возможность отмены ограничений по продолжительности рабочего времени для совместителей в особых условиях. Это касается случаев, определенных Правительством, например, при введении специальных экономических мер.
Разграничение статуса руководителей
Закон от 13.12.2024 № 470 внес изменения в ТК, уточняя различия между руководителями организаций и структурных подразделений. Теперь на законодательном уровне определены основания для заключения срочного трудового договора с руководителями, их заместителями, главными бухгалтерами, а также руководителями филиалов и представительств. Согласно новым правилам договор допускается заключить на неопределенный и определенный срок по соглашению сторон.
Особенности регулирования трудовых отношений в особых случаях
Закон от 13.12.2024 № 470 дает Правительству право устанавливать особые условия трудового регулирования в следующих ситуациях:
природные и техногенные катастрофы;
аварии на производстве;
пожары, наводнения, землетрясения;
эпидемии и эпизоотии.
Эти меры принимаются с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии и могут действовать до года с возможностью продления.
Оплата наставничества
С 1 марта 2025 года вступает в силу закон от 09.11.2024 № 381-ФЗ, регулирующий трудовые отношения наставников. Важные положения:
наставничество осуществляется добровольно с согласия работника и работодателя;
условия наставничества фиксируются в трудовом договоре или дополнительном соглашении;
предусмотрено право на досрочное прекращение наставничества (необходимо предупредить за три рабочих дня);
выплаты наставникам устанавливаются локальными нормативными актами и коллективными договорами.
Обеспечение работников СИЗ и смывающими средствами
С 2025 года работодатели обязаны обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и смывающими средствами на основании Единых типовых норм (ЕТН), установленных приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н.
Ужесточение ответственности за несоблюдение квоты для инвалидов
В соответствии с законом от 09.11.2024 № 382-ФЗ внесены изменения в ст. 5.42 КоАП. Увеличены штрафы за несоблюдение квот:
для ИП — 30 000–50 000 руб.;
для юрлиц — 50 000–100 000 руб.;
для должностных лиц — 20 000–30 000 руб.
Исключение предусмотрено для работодателей, освобожденных от квотирования.
Реестр работодателей с признаками нелегальной занятости
С 1 января 2025 года Роструд ведет реестр работодателей, уклоняющихся от оформления трудовых договоров и подменяющих их гражданско-правовыми соглашениями. Компании включаются в реестр на один год с момента выявления нарушения, после чего автоматически исключаются. Данные реестра являются открытыми.
Обновление индикаторов риска для проверок ГИТ
С 6 января 2025 года действует обновленный список индикаторов риска, используемый при внеплановых проверках Государственной инспекцией труда (ГИТ). Основные изменения:
индикатор о зарплате ниже МРОТ применяется, если в течение квартала недоплачивали минимум 60 сотрудникам, составляющим не менее 50% персонала;
введен новый индикатор риска при сотрудничестве с самозанятыми, если:
более 35 самозанятых работают на одного работодателя;
90% их доходов поступает от одного заказчика;
сотрудничество длится свыше 3 месяцев.
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