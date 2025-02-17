Изменения в трудовом законодательстве: важное в 2025 году

В статье 284 ТК перечислены ограничения по продолжительности рабочего времени для совместителей: не более 4 часов в день и не более половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.

Поправки к статье 284 ТК предусматривают возможность отмены ограничений по продолжительности рабочего времени для совместителей в особых условиях. Это касается случаев, определенных Правительством, например, при введении специальных экономических мер.