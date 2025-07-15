Топ-5 ошибок при расчете зарплаты: последствия и как не допустить штрафов

Ошибка №3. Неправильный расчет компенсации за неиспользованный отпуск

При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные дни отпуска (ст. 127 ТК). Компенсация рассчитывается исходя из среднего заработка. Если компания неправильно его пересчитает (например, не включит премии или задержит выплату компенсации), это нарушение.

За невыплату или неполную выплату причитающихся сумм (включая компенсацию неиспользованного отпуска) по ч. 6 ст. 5.27 КоАП компании придется заплатить штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб. Проще говоря, недочет в формуле расчета отпускных или невыплаченная вовремя компенсация превратятся для работодателя в риск крупного штрафа. В открытых источниках редко публикуют конкретные суммы по таким судебным делам, но практика показывает, что суммы штрафов исчисляются десятками тысяч рублей.

Нарушение срока выплаты отпускных или невыплата компенсации за неиспользованный отпуск квалифицируется по части 6 статьи 5.27 КоАП. Размеры штрафов:

для должностных лиц: от 10 000 до 20 000 руб. в первый раз; от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификация на 1-3 года при повторном нарушении;

для ИП: от 1000 до 5000 руб. в первый раз; от 10 000 до 20 000 руб. при повторном нарушении;

для юридических лиц. От 30 000 до 50 000 руб. в первый раз; от 50 000 до 70 000 руб. при повторном нарушении.

Непредоставление отпуска приводит к накоплению неиспользованных дней, и может быть квалифицировано по части 1 статьи 5.27 КоАП. Размеры штрафов: