ТОП-8 правил, о которых нужно помнить для УСН в 2025 при работе с НДС

Нововведения коснулись не всех. Освобождение от НДС в соответствии со ст. 145 НК распространятся на тех, чьи доходы за предшествующий налоговый период не превысили в совокупности 60 млн. рублей, на вновь созданные ООО и вновь зарегистрированных ИП, а также налогоплательщиков, реализующих подакцизную продукцию. Если налогоплательщик совмещал разные налоговые режимы, доход должен учитываться в совокупности, от всех режимов. В статье рассказываю о каких правилах нужно помнить упрощенцам работая с НДС.
Правило 1. При пониженных ставках НДС — нет вычета, по «входному» налогу
При использовании «стандартных» ставок можно применять вычеты с входящего и ввозного НДС, а при желании — перейти на пониженные ставки. Некоторые бухгалтеры стали брать вычет и при применении специальной ставки. Но так делать нельзя: по специальной ставке 5% (7%) нет права применять вычет.
Какие последствия налоговая восстановит вычеты при ближайшей проверке, а потом доначислит пени и пришлет штраф, потому что предприниматель нарушил налоговое законодательство. Основание — п.10 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.
Правило 2. Доход, в налогооблагаемую базу по УСН, включается без учета НДС
Например, 1 февраля 2025 ИП Иванов на УСН 6% получил оплату от покупателя за отгруженный товар 2 100 000 ₽, в том числе НДС 5% — 100 000 ₽. А потом стал заполнять книгу учета доходов и расходов. Какую сумму отразить в книге?
Правильно — включить в КУДиР сумму без НДС, то есть 2 000 000 ₽, и заплатить налог 120 000 ₽ (2 000 000 ₽ х 6%).
Обращаю ваше внимание! Налоговая, по своей инициативе, не уберет излишне начисленный налог, пока вы сами не подадите уточненную декларацию по УСН. Такая ошибка приведет к необоснованным тратам, в нашем примере — переплата 6 000 ₽ только с одной транзакции. Если подать уточненку, излишний налог вернется на ЕНС налогоплательщика.
В п.1 ст.248 НК (статья применяется к налогу на прибыль и к УСН) прямо сказано, что при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг). НДС — косвенный налог, уплачивается отдельно от основного дохода.
Правило 3. Не нужно облагать НДС доходы, поступившие в 2025 году, за отгрузки прошлого года
Если оплату за отгрузку, которая произошла в 2024 году, получили в 2025 году, то такой доход не облагается НДС ни в 2024, ни в 2025. Об этом прямо говорит Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-11/95799.
Общее правило по НДС — день отгрузки является днем начисления НДС.
Если была предоплата, то в соответствии со ст. 167 НК момент определения налоговой базы по НДС определяется дважды:
дата получения оплаты, предоплаты в счет предстоящих поставок;
дата отгрузки (подписания акта выполненных работ, оказанных услуг).
Получение денег в 2025 за отгрузку 2024 года авансом — это не аванс, поэтому и НДС платить не нужно тоже.
Например, ИП Иванов на УСН 6% в декабре 2024 года отгрузил партию товаров на сумму 300 000 ₽, без НДС. С 1 января 2025 года ИП стал плательщиком НДС на УСН, а оплату за эту партию получил в начале февраля 2025 года в полной сумме, 300 000 ₽.
Как платить налоги: в декабре 2024 сумма отгрузки не включается в базу по УСН, так как на тот момент ИП не был плательщиком УСН. В феврале 2025 — сумма полученной оплаты 300 000 ₽ включается в базу по УСН, но НДС не облагается, потому что предоплатой эта сумма уже не считается.
Налог УСН: 300 000 ₽ х 6% = 18 000 ₽.
НДС — 0 ₽.
Если бы ИП Иванов не знал законы, то мог бы переплатить, как минимум, 14 285,71 ₽ (300 000 ₽ х 5% / 105%). При излишней уплате налоговики не вернут деньги, пока вы сами не заметите и не исправите ошибку.
Правило 4. Необходимо исчислить НДС, если предоплата была в 2024 года, а отгрузка в 2025
День отгрузки — главный день для НДС. В момент получения предоплаты упрощенец не был плательщиком НДС, и НДС с аванса не начислял. Но он должен его начислить на дату отгрузки.
Например, ИП Иванов на УСН 6% получил оплату в декабре 2024 года на сумму 500 000 ₽, без НДС. С 1 января 2025 года стал плательщиком НДС на УСН, а в феврале 2025 года отгрузил товары в полной сумме — 500 000 ₽.
Как платить налоги: в декабре 2024 сумма отгрузки включается в базу по УСН, так как пришла оплата.
Налог УСН: 500 000 ₽ х 6% = 30 000 ₽.
В феврале 2025 произошла отгрузка, необходимо начислить НДС.
НДС — 500 000 ₽ х 5% / 105% = 23 809,52 ₽.
Если не начислить НДС в 2025 году с отгрузки, оплаченной в 2024 году, налоговая доначислит его при ближайшей проверке, плюс штраф и пени.
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Правило 5. Не весь НДС можно ставить в расходы
Опытные упрощенцы знают, что на УСН 15% в расходы можно принимать только те, что перечислены в ст.346.16 НК.
В пп. 8 п. 1 ст.346.16 НК сказано, что в расходы на УСН с объектом «Доходы минус расходы» можно принимать «суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком».
УСН-компании, ставшие плательщиками НДС, иногда понимают эту фразу неправильно и принимают в расходы НДС, который она заплатила в бюджет со своих продаж.
Обращаю ваше внимание! Подпункт 8 касается только упрощенцев, не являющихся плательщиками НДС, и плательщиков НДС с пониженными ставками. Они включают «входящий» НДС в стоимость приобретенных товаров (работ или услуг).
Правило 6. Можно принимать к вычету НДС по расходам, которые не уменьшают базу по УСН
ИП на УСН с НДС 20% организовал деловой ужин для своих клиентов на сумму 120 000 ₽, в том числе НДС — 20 000 ₽. Это стоимость проезда до Москвы, гостиницы для иногородних клиентов и подарки. Все расходы подтверждены актами и накладными, есть счета-фактуры.
Это представительские расходы, и для УСН они не учитываются. Но бизнес имеет право принять сумму НДС — 20 000 ₽ к вычету, и указывает их в книге покупок.
НДС не ставит в зависимость возможность принять к вычету НДС от «принимаемости» расходов в УСН.
Для того чтобы принять к вычету НДС, достаточно соблюсти три условия:
расходы понесены для деятельности, которая облагается НДС;
товары, работы или услуги приняты на учет;
есть счет-фактура от поставщика.
Правило 7. Пользуемся правом принять к вычету НДС по товарным остаткам 2024 года
Но это правило, касается только упрощенцев, выбравших НДС по обычным ставкам 20% (10%), а не по пониженным
Компания на УСН, ставшая плательщиком НДС с 2025 года, может принять к вычету с 1 января 2025 года на основании статьи 8 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ:
по товарам, работам и услугам, которые были приобретены с НДС до 2025 года, но не включены в расходы по УСН;
по основным средствам и НМА, которые приобретены до 2025 года и не введены в эксплуатацию.
Например, компания на УСН «Доходы–расходы» в 2024 году купила товары с НДС.
На 31 декабря на складе появился остаток нереализованных товаров на сумму 500 тыс. руб.
Все эти товары приобретены в 2024 году с НДС 20%.
С 2025 года компания перешла на уплату НДС и выбрала стандартную ставку 20%.
В январе бухгалтер воспользовался правом и принял к вычету НДС с товарного остатка.
500 000 ₽ х 20% / 120% = 83 333 ₽ — включено в книгу покупок.
Эта сумма уменьшит базу по НДС первого квартала 2025 года.
Но ведь, в нашем примере, НДС включается в расходы на УСН? — скажите вы. Полностью согласна. Нужно смотреть вглубь, и видеть как будет интереснее для компании, с точки зрения налогов.
В этом случае принять НДС к вычету выгоднее и вот почему.
Продолжим предыдущий пример — представим, что компания продаст весь товарный остаток за 700 000 ₽.
Вариант 1. Не пользоваться вычетом.
Начисляем НДС (с продажи): 700 000 ₽х 20% / 120% = 116 667 ₽.
Считаем УСН с продажи (15% от выручки без НДС минус себестоимость товарного остатка): ((700 000 ₽ − 116 667 ₽) − 500 000 ₽)х 15% = 12 500 ₽.
Итого налогов к уплате: 116 667 ₽ + 12 500 ₽ = 129 167 ₽.
Вариант 2. Воспользоваться правом на вычет.
Начисляем НДС (с продаж): 700 000 ₽ х 20% / 120% = 116 667 ₽.
Определяем сумму вычета: 500 000 ₽ х 20% / 120% = 83 333 ₽.
Сумма НДС к уплате в бюджет: 116 667 ₽ − 83 333 ₽ = 33 334 ₽.
Считаем УСН с продажи (15% от выручки без НДС минус себестоимость товарного остатка, уменьшенного на входящий НДС): ((700 000 ₽ − 116 667 ₽) − (500 000 ₽ − 83 333 ₽)) х 15% = 25 000 ₽.
Итого налогов к уплате: 33 334 ₽ + 25 000 ₽ = 58 334 ₽.
Получается, что с правом на вычет бизнес экономит 70 833 руб. (129 167 руб. − 58 334 руб.).
Важно помнить, что принять вычет НДС можно только по товарам, купленным в течение трех лет — пока действует период, сохранения за налогоплательщиком права на вычет.
Правило 8. Необходимо восстановить НДС по основным средствам при переходе на УСН с пониженными ставками
Если компания была на общей системе налогообложения, платила НДС в общем порядке и принимала его к вычету, то в случае перехода на УСН с пониженными ставками НДС ей нужно восстановить вычет на основании п. 8 ст. 145 НК:
по основным средствам и НМА, которые будут использоваться в УСН — пропорционально деятельности;
по товарным остаткам;
по перечисленным авансам, которые закроются уже на УСН.
Например. 1 января 2025 года ИП Иванов перешел на УСН с пониженной ставкой 5%.
В собственности было одно здание, приобретенное в 2021 году за 21,6 млн. руб., в том числе НДС 20%.
Предприниматель принял к вычету НДС в сумме 3 600 000 ₽.
За 2021–2024 гг. начислили амортизацию в размере 6 000 000 ₽.
Первоначальная стоимость здания: 21 600 000 ₽ − 3 600 000 ₽ = 18 000 000 ₽.
Остаточная стоимость на 1 января 2025: 18 000 000 ₽ − 6 000 000 ₽ = 12 000 000 ₽
На 1 января 2025 предприниматель должен восстановить вычет пропорционально остаточной стоимости.
Сумма НДС к восстановлению: 3 600 000 ₽ х 12 000 000 ₽ / 18 000 000 ₽ = 2 400 000 ₽
«Восстановить НДС» — значит заплатить в бюджет НДС, ранее принятый к вычету.
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