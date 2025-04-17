ТОП-8 правил, о которых нужно помнить для УСН в 2025 при работе с НДС

Правило 3. Не нужно облагать НДС доходы, поступившие в 2025 году, за отгрузки прошлого года

Если оплату за отгрузку, которая произошла в 2024 году, получили в 2025 году, то такой доход не облагается НДС ни в 2024, ни в 2025. Об этом прямо говорит Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-11/95799.

Общее правило по НДС — день отгрузки является днем начисления НДС.

Если была предоплата, то в соответствии со ст. 167 НК момент определения налоговой базы по НДС определяется дважды:

дата получения оплаты, предоплаты в счет предстоящих поставок;

дата отгрузки (подписания акта выполненных работ, оказанных услуг).

Получение денег в 2025 за отгрузку 2024 года авансом — это не аванс, поэтому и НДС платить не нужно тоже.

Например, ИП Иванов на УСН 6% в декабре 2024 года отгрузил партию товаров на сумму 300 000 ₽, без НДС. С 1 января 2025 года ИП стал плательщиком НДС на УСН, а оплату за эту партию получил в начале февраля 2025 года в полной сумме, 300 000 ₽.

Как платить налоги: в декабре 2024 сумма отгрузки не включается в базу по УСН, так как на тот момент ИП не был плательщиком УСН. В феврале 2025 — сумма полученной оплаты 300 000 ₽ включается в базу по УСН, но НДС не облагается, потому что предоплатой эта сумма уже не считается.

Налог УСН : 300 000 ₽ х 6% = 18 000 ₽.

НДС — 0 ₽.

Если бы ИП Иванов не знал законы, то мог бы переплатить, как минимум, 14 285,71 ₽ (300 000 ₽ х 5% / 105%). При излишней уплате налоговики не вернут деньги, пока вы сами не заметите и не исправите ошибку.