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НДС на УСН

ТОП-8 правил, о которых нужно помнить для УСН в 2025 при работе с НДС

С 1 января 2025 года часть организаций и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость.

Нововведения коснулись не всех. Освобождение от НДС в соответствии со ст. 145 НК распространятся на тех, чьи доходы за предшествующий налоговый период не превысили в совокупности 60 млн. рублей, на вновь созданные ООО и вновь зарегистрированных ИП, а также налогоплательщиков, реализующих подакцизную продукцию. Если налогоплательщик совмещал разные налоговые режимы, доход должен учитываться в совокупности, от всех режимов. В статье рассказываю о каких правилах нужно помнить упрощенцам работая с НДС.

Правило 1. При пониженных ставках НДС — нет вычета, по «входному» налогу

При использовании «стандартных» ставок можно применять вычеты с входящего и ввозного НДС, а при желании — перейти на пониженные ставки. Некоторые бухгалтеры стали брать вычет и при применении специальной ставки. Но так делать нельзя: по специальной ставке 5% (7%) нет права применять вычет.

Какие последствия налоговая восстановит вычеты при ближайшей проверке, а потом доначислит пени и пришлет штраф, потому что предприниматель нарушил налоговое законодательство. Основание — п.10 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

Правило 2. Доход, в налогооблагаемую базу по УСН, включается без учета НДС

Например, 1 февраля 2025 ИП Иванов на УСН 6% получил оплату от покупателя за отгруженный товар 2 100 000 ₽, в том числе НДС 5% — 100 000 ₽. А потом стал заполнять книгу учета доходов и расходов. Какую сумму отразить в книге?

Правильно — включить в КУДиР сумму без НДС, то есть 2 000 000 ₽, и заплатить налог 120 000 ₽ (2 000 000 ₽ х 6%).

Обращаю ваше внимание! Налоговая, по своей инициативе, не уберет излишне начисленный налог, пока вы сами не подадите уточненную декларацию по УСН. Такая ошибка приведет к необоснованным тратам, в нашем примере — переплата 6 000 ₽ только с одной транзакции. Если подать уточненку, излишний налог вернется на ЕНС налогоплательщика.

В п.1 ст.248 НК (статья применяется к налогу на прибыль и к УСН) прямо сказано, что при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг). НДС — косвенный налог, уплачивается отдельно от основного дохода.

Правило 3. Не нужно облагать НДС доходы, поступившие в 2025 году, за отгрузки прошлого года

Если оплату за отгрузку, которая произошла в 2024 году, получили в 2025 году, то такой доход не облагается НДС ни в 2024, ни в 2025. Об этом прямо говорит Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-11/95799.

Общее правило по НДС — день отгрузки является днем начисления НДС.

Если была предоплата, то в соответствии со ст. 167 НК момент определения налоговой базы по НДС определяется дважды:

  • дата получения оплаты, предоплаты в счет предстоящих поставок;

  • дата отгрузки (подписания акта выполненных работ, оказанных услуг).

Получение денег в 2025 за отгрузку 2024 года авансом — это не аванс, поэтому и НДС платить не нужно тоже.

Например, ИП Иванов на УСН 6% в декабре 2024 года отгрузил партию товаров на сумму 300 000 ₽, без НДС. С 1 января 2025 года ИП стал плательщиком НДС на УСН, а оплату за эту партию получил в начале февраля 2025 года в полной сумме, 300 000 ₽.

Как платить налоги: в декабре 2024 сумма отгрузки не включается в базу по УСН, так как на тот момент ИП не был плательщиком УСН. В феврале 2025 — сумма полученной оплаты 300 000 ₽ включается в базу по УСН, но НДС не облагается, потому что предоплатой эта сумма уже не считается.

  • Налог УСН: 300 000 ₽ х 6% = 18 000 ₽.

  • НДС — 0 ₽.

Если бы ИП Иванов не знал законы, то мог бы переплатить, как минимум, 14 285,71 ₽ (300 000 ₽ х 5% / 105%). При излишней уплате налоговики не вернут деньги, пока вы сами не заметите и не исправите ошибку.

Правило 4. Необходимо исчислить НДС, если предоплата была в 2024 года, а отгрузка в 2025

День отгрузки — главный день для НДС. В момент получения предоплаты упрощенец не был плательщиком НДС, и НДС с аванса не начислял. Но он должен его начислить на дату отгрузки.

Например, ИП Иванов на УСН 6% получил оплату в декабре 2024 года на сумму 500 000 ₽, без НДС. С 1 января 2025 года стал плательщиком НДС на УСН, а в феврале 2025 года отгрузил товары в полной сумме — 500 000 ₽.

Как платить налоги: в декабре 2024 сумма отгрузки включается в базу по УСН, так как пришла оплата.

  • Налог УСН: 500 000 ₽ х 6% = 30 000 ₽.

В феврале 2025 произошла отгрузка, необходимо начислить НДС.

  • НДС — 500 000 ₽ х 5% / 105% = 23 809,52 ₽.

Если не начислить НДС в 2025 году с отгрузки, оплаченной в 2024 году, налоговая доначислит его при ближайшей проверке, плюс штраф и пени.

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Правило 5. Не весь НДС можно ставить в расходы

Опытные упрощенцы знают, что на УСН 15% в расходы можно принимать только те, что перечислены в ст.346.16 НК.

В пп. 8 п. 1 ст.346.16 НК сказано, что в расходы на УСН с объектом «Доходы минус расходы» можно принимать «суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком».

УСН-компании, ставшие плательщиками НДС, иногда понимают эту фразу неправильно и принимают в расходы НДС, который она заплатила в бюджет со своих продаж.

Обращаю ваше внимание! Подпункт 8 касается только упрощенцев, не являющихся плательщиками НДС, и плательщиков НДС с пониженными ставками. Они включают «входящий» НДС в стоимость приобретенных товаров (работ или услуг).

Правило 6. Можно принимать к вычету НДС по расходам, которые не уменьшают базу по УСН

ИП на УСН с НДС 20% организовал деловой ужин для своих клиентов на сумму 120 000 ₽, в том числе НДС — 20 000 ₽. Это стоимость проезда до Москвы, гостиницы для иногородних клиентов и подарки. Все расходы подтверждены актами и накладными, есть счета-фактуры.

Это представительские расходы, и для УСН они не учитываются. Но бизнес имеет право принять сумму НДС20 000 ₽ к вычету, и указывает их в книге покупок.

НДС не ставит в зависимость возможность принять к вычету НДС от «принимаемости» расходов в УСН.

Для того чтобы принять к вычету НДС, достаточно соблюсти три условия:

  1. расходы понесены для деятельности, которая облагается НДС;

  2. товары, работы или услуги приняты на учет;

  3. есть счет-фактура от поставщика.

Правило 7. Пользуемся правом принять к вычету НДС по товарным остаткам 2024 года

Но это правило, касается только упрощенцев, выбравших НДС по обычным ставкам 20% (10%), а не по пониженным

Компания на УСН, ставшая плательщиком НДС с 2025 года, может принять к вычету с 1 января 2025 года на основании статьи 8 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ:

  • по товарам, работам и услугам, которые были приобретены с НДС до 2025 года, но не включены в расходы по УСН;

  • по основным средствам и НМА, которые приобретены до 2025 года и не введены в эксплуатацию.

Например, компания на УСН «Доходы–расходы» в 2024 году купила товары с НДС.

На 31 декабря на складе появился остаток нереализованных товаров на сумму 500 тыс. руб.

Все эти товары приобретены в 2024 году с НДС 20%.

С 2025 года компания перешла на уплату НДС и выбрала стандартную ставку 20%.

В январе бухгалтер воспользовался правом и принял к вычету НДС с товарного остатка.

  • 500 000 ₽ х 20% / 120% = 83 333 ₽ — включено в книгу покупок.

Эта сумма уменьшит базу по НДС первого квартала 2025 года.

Но ведь, в нашем примере, НДС включается в расходы на УСН? — скажите вы. Полностью согласна. Нужно смотреть вглубь, и видеть как будет интереснее для компании, с точки зрения налогов.

В этом случае принять НДС к вычету выгоднее и вот почему.

Продолжим предыдущий пример — представим, что компания продаст весь товарный остаток за 700 000 ₽.

  • Вариант 1. Не пользоваться вычетом.

Начисляем НДС (с продажи): 700 000 ₽х 20% / 120% = 116 667 ₽.

Считаем УСН с продажи (15% от выручки без НДС минус себестоимость товарного остатка): ((700 000 ₽ − 116 667 ₽) − 500 000 ₽)х 15% = 12 500 ₽.

Итого налогов к уплате: 116 667 ₽ + 12 500 ₽ = 129 167 ₽.

  • Вариант 2. Воспользоваться правом на вычет.

Начисляем НДС (с продаж): 700 000 ₽ х 20% / 120% = 116 667 ₽.

Определяем сумму вычета: 500 000 ₽ х 20% / 120% = 83 333 ₽.

Сумма НДС к уплате в бюджет: 116 667 ₽ − 83 333 ₽ = 33 334 ₽.

Считаем УСН с продажи (15% от выручки без НДС минус себестоимость товарного остатка, уменьшенного на входящий НДС): ((700 000 ₽ − 116 667 ₽) − (500 000 ₽ − 83 333 ₽)) х 15% = 25 000 ₽.

Итого налогов к уплате: 33 334 ₽ + 25 000 ₽ = 58 334 ₽.

Получается, что с правом на вычет бизнес экономит 70 833 руб. (129 167 руб. − 58 334 руб.).

Важно помнить, что принять вычет НДС можно только по товарам, купленным в течение трех лет — пока действует период, сохранения за налогоплательщиком права на вычет.

Правило 8. Необходимо восстановить НДС по основным средствам при переходе на УСН с пониженными ставками

Если компания была на общей системе налогообложения, платила НДС в общем порядке и принимала его к вычету, то в случае перехода на УСН с пониженными ставками НДС ей нужно восстановить вычет на основании п. 8 ст. 145 НК:

  • по основным средствам и НМА, которые будут использоваться в УСН — пропорционально деятельности;

  • по товарным остаткам;

  • по перечисленным авансам, которые закроются уже на УСН.

Например. 1 января 2025 года ИП Иванов перешел на УСН с пониженной ставкой 5%.

В собственности было одно здание, приобретенное в 2021 году за 21,6 млн. руб., в том числе НДС 20%.

Предприниматель принял к вычету НДС в сумме 3 600 000 ₽.

За 2021–2024 гг. начислили амортизацию в размере 6 000 000 ₽.

Первоначальная стоимость здания: 21 600 000 ₽ − 3 600 000 ₽ = 18 000 000 ₽.

Остаточная стоимость на 1 января 2025: 18 000 000 ₽ − 6 000 000 ₽ = 12 000 000 ₽

На 1 января 2025 предприниматель должен восстановить вычет пропорционально остаточной стоимости.

Сумма НДС к восстановлению: 3 600 000 ₽ х 12 000 000 ₽ / 18 000 000 ₽ = 2 400 000 ₽

«Восстановить НДС» — значит заплатить в бюджет НДС, ранее принятый к вычету.

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