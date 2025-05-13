Регистрация в Роскомнадзоре. Кому срочно на учет, а кому можно спать спокойно!

Кому нужно регистрироваться в Роскомнадзоре

В Роскомнадзор регистрируются организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся обработкой персональных данных.

Если у вас есть сайт, приложение или сервис, вы собираете персональные данные: имена, телефоны, e-mail’ы, адреса доставки, анкеты — вы это делаете не для себя, а для клиентов, подписчиков или работников — необходимо уведомлять Роскомнадзор!

Если самозанятый обрабатывает чьи-то данные как оператор, то он тоже должен подать уведомление в Роскомнадзор

Типичная ошибка:

— У нас просто сайт-визитка. Нам нужно регистрация?

— На сайте фигурирует форма «Оставьте заявку»?

— Если «да» — вы оператор персональных данных!