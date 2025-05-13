Регистрация в Роскомнадзоре. Кому срочно на учет, а кому можно спать спокойно!

Новый размер штрафов за неуведомление Роскомнадзора
Критерии штрафных санкций увеличены и вступили в действие. Согласно принятому закону, с 30 мая 2025 года, неуведомление или несвоевременное уведомление Роскомнадзора о том, что организация (ИП) планирует начать обрабатывать персональные сведения, повлечет штраф в размере:
от 5 000 до 10 000 руб. — для физических лиц (к ним относятся и самозанятые граждане);
от 30 000 до 50 000 руб. — для должностных лиц государственных, муниципальных органов или некоммерческих организаций;
от 100 000 до 300 000 руб. — для организаций и индивидуальных предпринимателей (ч.10 ст.13.11 КоАП в редакции, действующей с 30.05.2025).
Кому нужно регистрироваться в Роскомнадзоре
В Роскомнадзор регистрируются организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся обработкой персональных данных.
Если у вас есть сайт, приложение или сервис, вы собираете персональные данные: имена, телефоны, e-mail’ы, адреса доставки, анкеты — вы это делаете не для себя, а для клиентов, подписчиков или работников — необходимо уведомлять Роскомнадзор!
Если самозанятый обрабатывает чьи-то данные как оператор, то он тоже должен подать уведомление в Роскомнадзор
Типичная ошибка:
— У нас просто сайт-визитка. Нам нужно регистрация?
— На сайте фигурирует форма «Оставьте заявку»?
— Если «да» — вы оператор персональных данных!
Кому не нужна регистрация в Роскомнадзоре
Случаи, когда законом разрешено не уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных:
Если обработка осуществляется без компьютера и электронных баз данных, уведомлять Роскомнадзор не требуется. Обращаю ваше внимание, обработка персональных данных в текстовых редакторах, в кадровых программах — это автоматизированная обработка.
Сбор личных сведений сотрудников в рамках трудовых отношений. Это касается только тех данных, которые необходимо предоставить работодателю при оформлении трудового и коллективного договора.
Оформление компанией договора с физическим лицом. В этом случае уведомлять Роскомнадзор не нужно, если исполнитель, продавец или поставщик не собирается передавать персональные данные третьим лицам.
Сбор сведений общественным объединением или религиозной организацией. Обработка сведений членов таких организаций осуществляется без уведомления, если персональные данные не распространяются или не раскрываются третьим лицам без письменного согласия субъектов персональных данных.
Сбор и обработка сведений, которые само физическое лицо сделало общедоступными.
Сбор персональных данных, которые включают только имя, отчество и фамилию физического лица.
Получение сведений для однократного пропуска физического лица на территорию оператора данных.
Обработка данных, включенных в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка.
Использование персональных данных в случаях, предусмотренных законами о транспортной безопасности. Например, записи с видеокамер систем видеонаблюдения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
Во всех остальных случаях уведомление Роскомнадзора является обязательным.
Срок, в который необходимо уведомить Роскомнадзор
Уведомление об обработке персональных данных нужно подать в Роскомнадзор до начала их обработки.
О любых изменениях сведений (например, при изменении целей или сроков обработки персональных данных) компания должна уведомить Роскомнадзор не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли такие изменения.
Уведомить Роскомнадзор о прекращении обработки персональных данных требуется в течение 10 рабочих дней с даты прекращения их обработки (ч. 7 ст. 22 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
Способ подачи уведомления в Роскомнадзор
Уведомление в Роскомнадзор — это документ, подтверждающий намерение ИП или юрлица обрабатывать, накапливать, хранить и использовать персональные данные граждан.
Направить уведомление можно тремя способами:
В бумажном виде. Для этого нужно заполнить форму на сайте Роскомнадзора, а затем распечатать, подписать и направить письмом в адрес территориального отделения Роскомнадзора по месту своей регистрации.
Через сайт Роскомнадзора с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
В личном кабинете на портале «Госуслуг». Для этого нужна подтвержденная учетная запись.
После получения уведомления Роскомнадзор в течение 30 дней вносит сведения об операторе персональных данных в реестр.
Как действовать, если являешься оператором ПД
Как человек, который любит работать по инструкции, подготовила для вас пошаговый план действий:
Шаг 1. Понять: обрабатываю ли я персональные данные?
Есть база клиентов, сайт, CRM, онлайн-оплата, подписчики = Да.
Шаг 2. Подготовить информацию для заполнения уведомления
Какие данные собираю? (ФИО, телефон, email, адрес и др.).
Зачем их собираю? (оформление заказов, маркетинг, работа с сотрудниками).
Как их обрабатываю? (хранение, передача, использование).
Сколько храню? (сроки обработки).
Есть ли передача за границу? (например, через иностранные сервисы).
Шаг 3. Подать уведомление в Роскомнадзор
Сделать это можно на сайте Роскомнадзора, через портал Госуслуг, или направив бумажное уведомление в территориальный орган по почте.
Заполняете форму уведомления. Отправляете.
Шаг 4. Подготовить документы для защиты ПДн
Политика конфиденциальности (разместить на сайте).
Приказ о назначении ответственного за ПДн (если есть сотрудники).
Журнал учета обращений субъектов данных (для проверки).
Шаг 5. Организовать защиту персональных данных внутри компании
Пароли, антивирусы, доступ по ролям, резервные копии.
Авторский телеграм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
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Комментарии1
Оксана, хотелось бы разобраться с п. 2 из списка "Кому не нужна регистрация".
В редакции от 04.06.2011 было положение:
В дальнейшем подпункт 1) был исключен.
Мне представляется, что сейчас обязанность уведомления распространяется на любые организации/ИП/физ.лица при наличии хотя бы одного наемного работника.