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BarkalovaExpert
Индивидуальный предприниматель

Как ИП защитить себя перед банком и ФНС при выводе денежных средств себе на карту

Многие индивидуальные предприниматели ощущают на себе прессинг со стороны проверяющих и контролирующих органов. Банки блокирует операции ИП при выводе денежных средств руководствуясь 115-ФЗ. Налоговая присылает требования с запросом документов и пояснений. Как, при таком давлении индивидуальному предпринимателю нужно защищать себя, опираясь на законодательную базу, узнаете из моей статьи.

Всем известно, что индивидуальный предприниматель (ИП) вправе свободно распоряжаться средствами на своем расчетном счете после уплаты налогов. Если ИП поступает документ, который ограничивает его права, необходимо отстаивать свои позиции, в зависимости от сути претензии.

Итак, если в претензии фигурирует словосочетание «ограничений на использование средств» вспоминаем про письмо Минфина № 03-04-05/39905 от 2014 г. которое прямо указывает, что деньги, оставшиеся после уплаты налогов и обязательных платежей ИП может использовать на личные нужды без дополнительных налоговых последствий.

А так же Налоговый кодекс (ст. 346.15, 346.16), в который не содержит запрета на вывод средств ИП, если все налоги (УСН, НДФЛ, страховые взносы) уплачены.

Отсутствие необходимости применения ККМ (онлайн-кассы)

Основная позиция сформирована законом 54-ФЗ «О применении ККТ» — именно он регулирует выдачу чеков при приеме платежей от клиентов. Но, в нем ничего не сказано про внутренние переводы ИП например, себе.

Поэтому, при выводе средств у ИП нет обязанности пробивать чек по ККМ.

Позиция ФНС: переводы между своими счетами, расчетный счет ИП → личная карта, не считаются расчетами с покупателями, поэтому чеки ККМ не требуются.

Отсутствие комиссий банка (в большинстве случаев)

Гражданский кодекс (ст. 845, 854) разрешает ИП переводить деньги на личные карты, если это не противоречит договору с банком.

Судебная практика: если банк незаконно взимает комиссию за такие переводы или блокирует операцию, ИП может оспорить это в суде. Очень много положительной судебной практики, в пользу ИП.

Условия для беспроблемного вывода средств

Чтобы избежать претензий со стороны банка или налоговой, ИП должен выполнить всего два правила: корректно отразить вывод собственных средств и не попасть в разряд подозрительных операций.

Что значит корректно оформить данный платеж

В назначении платежа указывать «Перевод собственных средств ИП после уплаты налогов», ставить код 35 (для Сбербанка и других банков, которые поддерживают данную классификацию).

Не следует писать «зарплата», «дивиденды» или «выплата по договору» — данные формулировки, безусловно вызовут вопросы у ФНС.

Какие операции считаются подозрительными для банка

Банки контролируют переводы от 1 млн руб. (ст. 6 закона 115-ФЗ). Если ИП выводит крупные суммы, лучше заранее подготовить пояснения, запрос обязательно будет. Готовьте ответ заранее!

Частые переводы на карты третьих лиц (не ИП) могут быть расценены банком и налоговой, как выплата доходов. Потребует удержать НДФЛ.

Риски и как их избежать

  • Блокировка счета банком: если переводы кажутся подозрительными, банк может запросить документы (декларации, договоры). Решение — хранить подтверждения уплаты налогов.

  • Претензии ФНС: если в назначении платежа указано «зарплата», налоговая может потребовать уплаты НДФЛ и взносов. Решение — использовать правильные формулировки.

Авторский телеграм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой

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