Как ИП защитить себя перед банком и ФНС при выводе денежных средств себе на карту

Всем известно, что индивидуальный предприниматель (ИП) вправе свободно распоряжаться средствами на своем расчетном счете после уплаты налогов. Если ИП поступает документ, который ограничивает его права, необходимо отстаивать свои позиции, в зависимости от сути претензии.

Итак, если в претензии фигурирует словосочетание «ограничений на использование средств» вспоминаем про письмо Минфина № 03-04-05/39905 от 2014 г. которое прямо указывает, что деньги, оставшиеся после уплаты налогов и обязательных платежей ИП может использовать на личные нужды без дополнительных налоговых последствий.

А так же Налоговый кодекс (ст. 346.15, 346.16), в который не содержит запрета на вывод средств ИП, если все налоги (УСН, НДФЛ, страховые взносы) уплачены.