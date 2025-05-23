Топ 10 самых частых ошибок в декларации по НДС, о которых говорят налоговики

Ошибка 1. Не соблюдаются контрольные соотношения, утв. письмом ФНС от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@

Несоблюдение контрольных соотношений, приведенных в письме ФНС от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@ (в редакции от 11.04.2023), — одна из типичных ошибок при заполнении декларации по НДС.

Пример контрольного соотношения: сумма восстановленного НДС, отраженного по строке 080 раздела 3 декларации, должна быть ≥ сумме строк 090 и 100 раздела 3.

Если контрольное соотношение не соблюдено, налоговики направляют требование о представлении пояснений.

Невыполнение соотношений из письма ФНС может привести к тому, что декларацию по НДС посчитают непредставленной. Инспекторы уведомляют об этом налогоплательщика на следующий день после сдачи. Если исправить нарушения в течение пяти рабочих дней, отчет будет считаться сданным в день подачи ошибочной декларации (п. 5.3–5.4 ст. 174 НК).

Чтобы предотвратить неверное заполнение отчетности, рекомендуется проверять реквизиты, через которые заполняется отчетность, после формирования декларации, а также подавать пояснения по расхождениям в отчетности в формализованном формате.