Топ 10 самых частых ошибок в декларации по НДС, о которых говорят налоговики

Напомню, что формы и правила заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС утверждены постановлением Правительства т 26.12.2011 № 1137.
По результатам анализа представляемых деклараций по НДС выявлены следующие часто допускаемые ошибки при заполнении деклараций.
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Ошибка 1. Не соблюдаются контрольные соотношения, утв. письмом ФНС от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@
Несоблюдение контрольных соотношений, приведенных в письме ФНС от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@ (в редакции от 11.04.2023), — одна из типичных ошибок при заполнении декларации по НДС.
Пример контрольного соотношения: сумма восстановленного НДС, отраженного по строке 080 раздела 3 декларации, должна быть ≥ сумме строк 090 и 100 раздела 3.
Если контрольное соотношение не соблюдено, налоговики направляют требование о представлении пояснений.
Невыполнение соотношений из письма ФНС может привести к тому, что декларацию по НДС посчитают непредставленной. Инспекторы уведомляют об этом налогоплательщика на следующий день после сдачи. Если исправить нарушения в течение пяти рабочих дней, отчет будет считаться сданным в день подачи ошибочной декларации (п. 5.3–5.4 ст. 174 НК).
Чтобы предотвратить неверное заполнение отчетности, рекомендуется проверять реквизиты, через которые заполняется отчетность, после формирования декларации, а также подавать пояснения по расхождениям в отчетности в формализованном формате.
Ошибка 2. Cведения в счете-фактуре отличаются от сведений, отраженных в оригинале полученного или выставленного СФ (номер и дата СФ, ИНН контрагента)
Отражение сведений, отличающихся от сведений, приведенных в оригинале полученного или выставленного счета-фактуры (номер и дата счета-фактуры, ИНН контрагента), — одна из часто допускаемых ошибок при заполнении декларации по НДС.
Чтобы избежать некорректного заполнения декларации и, как следствие, представления пояснений о причинах выявленных несоответствий, налогоплательщикам перед направлением декларации в ИФНС необходимо:
Проверить правильность оформления счетов-фактур, как выставленных, так и полученных (соответствие реквизитам, указанным в договорах и иных первичных документах).
Удостовериться, что в программу, с использованием которой формируется декларация, правильно (без ошибок) внесены все реквизиты счетов-фактур, платежных и иных документов, на основании которых формируются показатели декларации.
После формирования декларации проверить все реквизиты и строки, соблюдение контрольных соотношений.
Обеспечить соответствие декларации требованиям приказов об утверждении формы декларации по НДС, об утверждении перечня кодов видов операций и письма ФНС о направлении контрольных соотношений показателей.
Пояснения по расхождениям, выявленным в книгах покупок и книгах продаж, рекомендуется направлять в ИФНС в формализованном формате. При этом формализованным форматом можно исправить реквизиты счет-фактуры (номер, дату, ИНН и т. д.), но нельзя изменить стоимость и сумму НДС.
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Ошибка 3. Неверно указаны коды вида операций, утв. приказом ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@
Перечень кодов ошибок с разъяснениями содержится в письме ФНС № ЕД-4-15-23367@ от 3 декабря 2018 года.
Самый частый код ошибки «8» означает, что в разделах 8–12 декларации по НДС некорректно указан код вида операции, утвержденный приказом ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Чтобы исправить ошибку, налогоплательщику нужно предоставить в налоговую инспекцию пояснения с корректными данными. Если ошибка привела к занижению НДС к уплате, необходимо подать уточненную декларацию. Если ошибка не повлияла на сумму НДС, можно представить пояснения в электронной форме.
Ошибка 4. Некорректно указана стоимость товаров по счету-фактуре, отраженной в нескольких налоговых периодах (она должна соответствовать стоимости, указанной в СФ, меняется только сумма НДС)
Если стоимость товаров по счету-фактуре, отраженная в нескольких налоговых периодах, указана некорректно, необходимо представить уточненную налоговую декларацию.
Формализованным форматом можно исправить только реквизиты счета-фактуры (номер, дату, ИНН и т. д.). Изменить стоимость и сумму НДС таким способом нельзя.
Ошибка 5. Неправильно указан номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, несоответствия данным декларации на товары при импорте
Чтобы исправить ошибку, нужно подать уточненное заявление взамен ранее представленного.
Его можно подать в инспекцию:
на бумаге (в четырех экземплярах) и в электронном виде;
в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью.
В разделе 1 уточненного заявления необходимо сделать запись: «Взамен ранее представленного и зарегистрированного в налоговом органе заявления…» и вписать его номер и дату. Дату и номер нужно взять из раздела 2 изначального заявления о ввозе, на котором стоит штамп о приеме.
Если при уточнении заявления приходится корректировать какие-то показатели (стоимость товаров, сумму налога к уплате), то вместе с заявлением нужно подать уточненную специальную декларацию.
Если же правки на итоги в отчетности не повлияли, то уточненную декларацию подавать не придется.
К уточненному заявлению нужно приложить пакет тех документов, которые с первоначальным заявлением не подавали.
Ошибка 6. Не восстановлен покупателем НДС с авансов (в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 170 НК) в налоговом периоде, в котором НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) подлежит вычету, или в налоговом периоде, когда произошло изменение условий либо расторжение договора и возврат аванса
Согласно подп. 3 п. 3 ст. 170 НК, покупатель обязан восстановить НДС с аванса в том налоговом периоде, в котором:
налог по приобретенным товарам (работам, услугам) подлежит вычету в порядке, установленном гл. 21 НК;
либо произошло изменение условий или расторжение договора и возврат аванса.
Если отгрузка товара продавцом и его получение покупателем происходят в рамках одного налогового периода, то вопросов не возникает. Но бывают ситуации, когда продавец отгрузил товар в конце одного квартала, а к покупателю он пришел в следующем.
По позиции Минфина, период восстановления налога покупателем не связан с периодом, в котором продавец произвел отгрузку и берет авансовый НДС к вычету. ФНС согласилась с этим мнением (письмо от 23.05.2024 №СД-4-3/5790@, информация от 29.10.2024).
Пример: в I квартале покупатель перечислил предоплату в счет предстоящей поставки товаров и принял к вычету НДС, предъявленный продавцом по этой сумме. Товары были отгружены во II квартале, а приняты на учет покупателем в III квартале. Покупатель может восстановить НДС в III квартале.
При этом ФНС отмечает: если покупатель получил первичные документы и счета-фактуры несвоевременно (после представления декларации по НДС), то это не является основанием для невосстановления налога.
Ошибка 7. Неверно указаны в декларации коды видов операций при выставлении и получении исправленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур
При составлении или получении корректировочного счета-фактуры в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цен или количества отгруженных товаров, проставляется код операции «18».
При увеличении цены или количества товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупатель регистрирует полученную корректировочную счет-фактуру в книге покупок с кодом вида операции «01».
Ошибка 8. Не заполнены (или неправильно заполнены) журналы учета счетов-фактур при заключении посреднических договоров или договоров транспортной экспедиции
Журнал учета счетов-фактур обязателен для комиссионеров, агентов, экспедиторов и застройщиков. Ведение возможно в электронном формате через систему налоговой отчетности.
Ошибки в журнале могут привести к штрафам и проверкам. Налоговая инспекция использует данные журнала для сверки с декларациями по НДС.
Чтобы избежать ошибок, рекомендуется:
Проверять все записи перед подачей. Стоит проверить заполнение всех граф, соответствие номеров счетов-фактур и корректность данных контрагентов.
Ввести внутренний контроль. Если в компании ведется большое количество сделок, стоит назначить ответственного сотрудника за проверку данных перед сдачей отчета.
Использовать цифровые инструменты. Автоматизированные системы бухгалтерского учета снижают вероятность ошибок, поскольку данные подтягиваются из первичных документов.
В 2025 году вводятся новые требования к ведению журнала учета счетов-фактур: обязательная электронная подача, автоматизированная проверка данных, штрафы за несвоевременную подачу увеличены до 10 000 рублей за каждый просроченный отчет.
Ошибка 9. Неверно заполнены книги покупок, продаж, журналы учета СФ при одновременном осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции и (или) в интересах самого налогоплательщика
Ошибка 10. Отражены вычеты по счетам-фактурам «старше» 3 лет
Согласно пункту 1.1 статьи 172 НК, заявлять налоговые вычеты можно в налоговых периодах в течение трех лет после поступления на учет товаров, услуг или работ.
Срок для заявления вычета заканчивается в последний день квартала, в котором истекает трехлетний период. Отсчитывают его с момента, когда товары, работы или услуги были приняты к учету.
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