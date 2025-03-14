Рейтинг лучших платежных систем для онлайн-бизнеса 

Интернет-эквайринг — это услуга банка для приема платежей в интернете. Благодаря этой услуге покупатели могут оплачивать товары и услуги онлайн разными способами: по карте, через платежную ссылку, через Pay-сервисы, в мессенджерах, соцсетях, по e-mail.

Интернет-эквайринг нужен компаниям и ИП, продающим товары или предоставляющим услуги в интернете.

Чем отличается интернет-эквайринг от торгового? Торговый эквайринг используют в рознице для оплаты через терминал. Интернет-эквайринг подключают для приема платежей в интернете, когда оплата происходит онлайн без физического терминала, например, в интернет-магазине.

Интернет-эквайринг работает следующим образом:

Покупатель нажимает на кнопку «Оплатить» и попадает на платежную форму.

Выбирает удобный для него метод оплаты: карта, СБП, Pay-сервис, электронный кошелек.

Проводит оплату.