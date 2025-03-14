Рейтинг лучших платежных систем для онлайн-бизнеса 

Что такое интернет-эквайринг
Интернет-эквайринг — это услуга банка для приема платежей в интернете. Благодаря этой услуге покупатели могут оплачивать товары и услуги онлайн разными способами: по карте, через платежную ссылку, через Pay-сервисы, в мессенджерах, соцсетях, по e-mail.
Интернет-эквайринг нужен компаниям и ИП, продающим товары или предоставляющим услуги в интернете.
Чем отличается интернет-эквайринг от торгового? Торговый эквайринг используют в рознице для оплаты через терминал. Интернет-эквайринг подключают для приема платежей в интернете, когда оплата происходит онлайн без физического терминала, например, в интернет-магазине.
Интернет-эквайринг работает следующим образом:
Покупатель нажимает на кнопку «Оплатить» и попадает на платежную форму.
Выбирает удобный для него метод оплаты: карта, СБП, Pay-сервис, электронный кошелек.
Проводит оплату.
Подбираете интернет-эквайринг? Бизнес.Ру Онлайн-Чеки является партнером популярных банков и платежных систем. Специалисты компании помогут подобрать эквайринг с выгодной комиссией под ваш онлайн-бизнес и подадут заявку в банк за вас.
Нужна ли касса для интернет-эквайринга
Интернет-эквайринга после оплаты направляет на почту покупателю только квитанцию об оплате, она не является электронным чеком и не может быть его заменой.
Для законного приема оплаты в интернете предприниматели должны применять онлайн-кассу для отправки покупателю фискального электронного чека.
Удобным и выгодным решением является аренда облачной кассы. Ее не нужно покупать в собственность, можно оформить аренду. Тогда обслуживанием кассы будет заниматься компания арендодатель. Касса в облаке автоматически формирует и отправляет онлайн-чеки по закону 54-ФЗ покупателям и в ФНС круглосуточно и без вашего участия.
В решение 54-ФЗ от Бизнес.Ру входит аренда облачной кассы, безлимитный пакет онлайн-чеков, регистрация в ФНС, интеграция с интернет-эквайрингом и сайтом, а также поддержка процесса фискализации на каждом этапе.
При подключении комплекта: интернет-эквайринг + онлайн-чеки 54-ФЗ, Бизнес.Ру дает скидку 9 000 ₽.
Рейтинг платежных систем и интернет-эквайрингов
1. Т-Банк
Откроет наш топ интернет-эквайринг от Т-Банк (бывший Тинькофф).
Процесс подключения бесплатен, абонентская плата отсутствует и нет скрытых затрат — вы оплачиваете только комиссию за каждую транзакцию. Банк подбирает тарифы индивидуально под сферы бизнесы.
Функционал
Т-Банк поддерживает несколько способов платежей: по карте, через T-Pay, SberPay, Mir Pay, сервис «Долями», рекуррентные платежи, СБП, рассрочку.
Для быстрого зачисления средств и выгодных ставок по интернет-эквайрингу требуется открытие р/с в Т-Банке.
Комиссии
Чтобы рассчитать стоимость комиссии интернет-эквайринга, надо оставить заявку на сайте Т-Банка или написать в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки, официальному партнеру банка.
Есть возможность отправлять ссылку только на QR-код по СБП со ставкой 0,4%–0.7% через приложение «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру.
Интеграции
Интернет-эквайринг Т-Банка предлагает готовые решения и документацию для интеграции с сайтами на CMS, самописными сайтами, мобильными приложениями. Также банк интегрируется с облачными кассами, в том числе с кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки.
2. ЮKаssa
Это сервис для работы с платежами в интернете. Работает как с крупным, так и с небольшим бизнесом. Не снимает абонентскую плату и отсутствуют скрытые комиссии за отмену платежей или оформление возврата.
Функционал
10+ способов приема оплаты в сети: по карте, СБП, через приложения банков, pay-сервисы, с баланса телефона.
Подключение платежного сервиса занимает от 1 дня и происходит в онлайн-формате.
Зачисление средств происходит на следующий день. Расчетный счет может быть открыт в любом банке.
Комиссии
За прием платежа по карте — 2,7%.
За прием оплаты по СБП — 0,4% или 0,7% (зависит от вида бизнеса).
За прием оплаты через интернет-банки — от 3,5% до 3,6%.
За прием оплаты через Pay-сервисы — от 3,5%.
Специальные условия для Бизнес.Ру Онлайн-Чеки:
2,5% на интернет-эквайринг.
Возможность отправлять ссылку только на QR-код СБП со ставкой 0,4%–0.7% через наше приложение «Мобильный кассир».
Интеграции
Платежный сервис ЮKassa интегрируется с популярными CMS, конструкторами сайтов, мобильными приложениями, CRM и облачными кассами.
3. Robokassa
Сервис приема онлайн-платежей на сайтах, в мессенджерах, соцсетях, подходящий для ИП и ООО. При работе с Robokassa оплата автоматически зачисляется на р/с любого российского банка на следующий рабочий день.
Функционал
13 способов приема платежей в интернете: российские и зарубежные карты, СБП, токены, оплата по частям «Подели», электронный кошелек, рассрочка. Также сервис предлагает услуги холдирования и подключение рекуррентных платежей.
Robokassa разработала механизм «Мультибанк», при котором подключается сразу несколько расчетных банков. Они переключаются автоматически, зависит от способа оплата. Например, при оплате по карте срабатывает один банк, при приеме платежа по иностранной карте — другой.
Комиссии
Комиссия зависит от оборота бизнеса:
За оплату по карте — от 2,5% до 3,9%.
За оплату по СБП — от 0,4% до 0,7%.
За оплату по иностранной карте — 9,9%.
За оплату через электронный кошелек — от 3,5%.
За оплату без ввода данных — от 2,5% до 3,9%.
Интеграции
130+ готовых интеграций с CMS, CRM, конструкторами сайтов и облачными кассами. Возможна интеграция по API для самостоятельной интеграции.
4. Альфа-Банк
Интернет-эквайринг от Альфа-Банка предлагает тарифы для разных сфер бизнеса и любого оборота. Позволяет принимать платежи с интернет-магазина, сайта, соцсетей и мессенджеров. Банк предоставляет клиентам выделенную линию поддержки 24/7.
Функционал
Поддерживает прием оплаты в интернете через банковскую карту, QR-код, платежную ссылку, сервис «Подели». Средства зачисляются на расчетный счет моментально или на следующий день. Требуется открытие р/с счета в Альфа-Банке.
Комиссии
Вариант 1. Ставка 2,6% при оплате картами, СБП 0.7%.
Специальное условие при подключении через Бизнес.Ру: 1% на первые 3 месяца.
Вариант 2. Фиксированная стоимость от 1 690 ₽/мес. (зависит от оборота).
Оплата по СБП со ставкой 0,4%–0.7%.
Интеграции
Есть интеграция платежного модуля с CMS для сайта и интеграция через API банка. Подключение к интернет-эквайрингу бесплатно. Также интеграцию могут провести сотрудники Бизнес.Ру при аренде облачной кассы.
5. Точка
Интернет-эквайринг от банка Точка рассчитан на разный оборот бизнеса. Но банк предлагает сниженную ставку при увеличении оборота.
Функционал
Точка предлагает клиентам разные способы оплаты в интернете: карта, платежная ссылка, QR-код и т.д.
При приеме оплаты по QR-коду зачисление на р/с происходит за 15 секунд, по карте на следующий день. Требуется открытие р/c в банке-эквайере.
Комиссия
В первый месяц — 2,3%, со второго месяца комиссия рассчитывается от оборота:
от 0 до 100 000 ₽ — 2,7%;
от 100 000 до 250 000 — 2,5%;
от 250 000 до 500 000 — 2,4%
более 500 00 — 2,3%.
При оплате по СБП ставка варьируется от 0,4% до 0,7%.
Интеграции
Интернет-эквайринг интегрируется с популярными CMS сайтов, конструкторами и облачными кассами для работы по 54-ФЗ, в том числе с кассой Бизнес.Ру Онлайн-Чеки.
6. Уралсиб
Интернет-эквайринг от Уралсиба подходит для ИП и ООО с любым оборотом. Не взимает комиссию за отмену и возвраты.
Функционал
Поддерживает все популярные способы приемы оплаты в сети: по карте, QR-коду, платежной ссылке.
Банк зачисляет средства день в день при приеме платежа по СБП. В остальных случаях деньги зачисляются на следующий день.
Комиссии
Действует спецусловие: При открытии РКО в банке Уралсиб ставка по интернет-эквайрингу 2,25%.
При приеме средств по СБП от 0,4% до 0,7%.
Интеграции
Интернет-эквайринг подключается к сайтам, CRM, онлайн-кассам. Также возможна настройка цепочки всей цепочки онлайн-оплаты через специалистов Бизнес.Ру Онлайн-Чеки при аренде облачной кассы.
7. Банк Санкт-Петербург
Банк предлагает услугу интернет-эквайринга для ИП и ООО.
Функционал
Поддерживаются все актуальные варианты оплаты в интернете: по карте, QR-коду, платежной ссылке. Оплата настраивается для сайта, интернет-магазина, соцсетей, мессенджеров.
Для быстрого зачисления средств и подключения интернет-эквайринга требуется открытие расчетного счета в Банке Санкт-Петербурга.
Комиссии
За прием онлайн-платежа по карте — 1,99%.
За прием оплаты по СБП — от 0,4% до 0,7%.
Интеграции
Интернет-эквайринг подключается по открытому API, есть готовые модули для 1C Битрикс, Bitrix24, Tilda, WordPress, Opencard, Joomla, Modx. Также есть готовые решения по 54-ФЗ, например, аренда облачной кассы у Бизнес.Ру Онлайн-Чеки + интернет-экварийнг.
8. ВТБ
Интернет-эквайринг от ВТБ предлагает подключать клиентам услугу для удобной безналичной оплаты товаров и услуг на сайтах, в приложениях или мессенджерах.
Функционал
Поддерживает все современные варианты приема платежей в интернете: по карте, СБП, ссылка на оплату, быстрые платежи с привязанной карты.
Предоставляются услугу быстрого зачисления средств на расчетный счет — до четырех раз в день. Есть круглосуточная техподдержка клиентов банка.
Комиссии
Тариф на услуги интернет-эквайринга рассчитывается индивидуально по заявке в банк-эквайер.
Интеграции
Для подключения интернет-эквайринга банк предоставляет инструкцию. Интернет-эквайринг подключается к сайтам, онлайн-кассам, CRM-системам.
9. PayKeeper
Платежный сервис, специализирующийся на приеме платежей в интернете.
Функционал
Сервис специализируется на приеме платежей по картам (Visa, MasterCard, МИР, UnionPay), через Pay-сервисы, СБП. Также PayKeeper поддерживает холдирование, рекуррентные платежи, привязку карты клиента для быстрой оплаты.
Сервис сотрудничает с крупнейшими банками для предоставления выгодных условий по интернет-эквайрингу.
Сервис сопровождает клиента при подключении интернет-эквайринга.
Тарифы
За оплату по картам — от 0,55% до 1,95%.
За оплату по по QR-коду или СБП — от 0,4% до 0,7%.
Интеграции
Сервис предоставляет готовый модуль для популярных CMS, интегрирует платежную форму на сайт через вставку HTML формы.
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