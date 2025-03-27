Нужна ли онлайн-касса бизнесу для продажи и сдачи в аренду недвижимости 

ИП или ООО продает недвижимость физлицу.

Онлайн-касса и выдача фискального чека требуется обязательно, независимо от способа расчета, согласно статье 1.2 закона 54-ФЗ.

Требование распространяется на случаи продажи физическим лицам квартир, домов и любой другой жилой и нежилой недвижимости.

ИП или ООО продает квартиру юрлицу.

Когда ИП или ООО продает жилое/нежилое имущество юрлицу за наличный расчет, то чек должен быть выдан лично после проведения сделки.

Если же продажа совершена за безналичный расчет, т.е. проведен перевод с одного р/с юридического лица на другой р/с юридического лица, то можно не применять ККТ и не выдавать кассовый чек.

ИП/ООО на УСН продает недвижимость.

Если расчет производится с физлицом, то применение онлайн-кассы и формирование чека обязательны.

Когда ИП на УСН продает нежилое помещение, находящиеся в собственности, другому юрлицу, то использование кассы зависит от характера расчета.

Онлайн-касса нужна, если зачисление средств за недвижимость происходит наличными/безналичными с предъявлением электронного средства платежа (картой или электронный кошелек).

Отметим, если сторона покупателя не предоставит документы, подтверждающие факт наличия статуса ИП или ООО, то покупатель будет засчитан физлицом — значит, потребуется применение ККТ при проведении сделки.