Нужна ли онлайн-касса бизнесу для продажи и сдачи в аренду недвижимости 

При каких расчетах бизнесу нужно использовать онлайн-кассу
Использование онлайн-кассы при сделках с недвижимостью зависит от характера расчетов и статуса продавца/арендодателя. Рассмотрим основные ситуации для продажи и аренды недвижимости.
Онлайн-касса для продажи недвижимости
ИП или ООО продает недвижимость физлицу.
Онлайн-касса и выдача фискального чека требуется обязательно, независимо от способа расчета, согласно статье 1.2 закона 54-ФЗ.
Требование распространяется на случаи продажи физическим лицам квартир, домов и любой другой жилой и нежилой недвижимости.
ИП или ООО продает квартиру юрлицу.
Когда ИП или ООО продает жилое/нежилое имущество юрлицу за наличный расчет, то чек должен быть выдан лично после проведения сделки.
Если же продажа совершена за безналичный расчет, т.е. проведен перевод с одного р/с юридического лица на другой р/с юридического лица, то можно не применять ККТ и не выдавать кассовый чек.
ИП/ООО на УСН продает недвижимость.
Если расчет производится с физлицом, то применение онлайн-кассы и формирование чека обязательны.
Когда ИП на УСН продает нежилое помещение, находящиеся в собственности, другому юрлицу, то использование кассы зависит от характера расчета.
Онлайн-касса нужна, если зачисление средств за недвижимость происходит наличными/безналичными с предъявлением электронного средства платежа (картой или электронный кошелек).
Отметим, если сторона покупателя не предоставит документы, подтверждающие факт наличия статуса ИП или ООО, то покупатель будет засчитан физлицом — значит, потребуется применение ККТ при проведении сделки.
Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогут подобрать решение для сделок с недвижимостью и настроить отправку онлайн-чеков по 54-ФЗ. Проконсультируем по работе с ФНС и возьмем на себя весь процесс отправки чеков покупателям недвижимости.
Онлайн-касса при сдаче недвижимости или квартиры в аренду
По основному требованию закона 54-ФЗ все юрлица должны использовать кассу и формировать чеки при сдаче в аренду любого типа помещения.
Но применение или неприменение ККТ может зависеть от того, какое имущество сдается в аренду, коммерческое или некоммерческое, и какую систему налогообложения использует бизнес.
Онлайн-касса при сдаче в аренду коммерческих нежилых помещений.
Нежилое (коммерческое) помещение — это недвижимость, предназначенная не для проживания, а для ведения бизнеса. Это могут быть офисы, торговые залы, склады и т.д. В этом случае кассу обязаны использовать:
ИП на УСН, ОСНО;
ИП на ПСН (помещение не находится в собственности);
ООО на УСН и ОСНО при расчетах с арендаторами.
Подчеркнем, плательщики НПД не могут сдавать в аренду апартаменты и коммерческую недвижимость.
Онлайн-касса при сдаче в аренду жилых помещений.
Если бизнес сдает жилое помещение в субаренду и не владеет им на правах собственности, то расчет проводится с использованием кассы.
Если бизнес сдает в аренду жилое помещение, которое находится в собственности, то ККТ можно не использовать. Но ИП на ПСН обязаны сформировать и выдать чек.
Онлайн-касса для бизнеса на УСН и ОСНО.
Юрлицам, сдающим в аренду жилые помещения в собственности, разрешено работать без кассы. Но надо выдать документ, подтверждающий расчет за аренду.
Если предприниматели на упрощенке не владеют помещениями на правах собственности, то онлайн-касса обязательна при расчетах.
Онлайн-касса для бизнеса на ПСН.
Бизнес на патенте может не применять онлайн-кассу при сдаче недвижимости в аренду (жилой и нежилой). Но сохраняется обязанность — выдать документ, подтверждающий расчет и содержащий обязательные реквизиты по 54-ФЗ ст. 4.7 п.1 абз. 4–12.
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Когда касса не нужна при продаже недвижимости
ККТ не нужна по ст. 2 закона 54-ФЗ, если продажа недвижимого имущества проходит между юрлицами по безналичной оплате без предъявления ЭСП.
Когда касса не нужна при сдаче помещений в аренду
Когда бизнес владеет жилым помещением в многоквартирном доме, то онлайн-кассу разрешено не использовать (СНО не имеет значения).
Нужно ли выбить чек физлицу при продаже недвижимости
Если предприниматель продает ранее приобретенную недвижимость физическому лицу, он обязан использовать онлайн-кассу. Такое разъяснение дал Минфин в письме от 19.03.2020 № 03-01-15/21264.
Если организация или ИП передает в собственность жилую или коммерческую недвижимость физическому лицу по договору купли-продажи, необходимо оформить кассовый чек. В нем должно быть указано название объекта, позволяющее его идентифицировать, например, «Квартира по адресу…» или «Офисное помещение на ул.…».
Важно! Если продажа недвижимости физлицу носит разовый характер, бизнес обязан применить ККТ и сформировать онлайн-чек. Причем это требование актуально вне зависимости от способа оплаты — наличный расчет или банковский перевод.
Соблюдение требований 54-ФЗ поможет избежать штрафов и обеспечить законность сделки.
Какая касса подходит для сдачи недвижимости в аренду
Для бизнеса, обязанного использовать онлайн-кассу по закону 54-ФЗ при передаче недвижимости в аренду, подходит облачная касса.
Облачная касса — законное, удобное и выгодное решение для бизнеса на УСН, ОСНО, ПСН. В чем ее преимущества:
автоматически формирует онлайн-чеки за любые виды сделок аренды имущества;
отправляет электронные чеки в ФНС и арендаторам без участия кассира/бизнеса (передача чека осуществляется через ОФД);
позволяет принимать оплату через сайт, соцсети, мессенджер.
Также возможно подключение интернет-эквайринга по выгодной ставке: по картам от 2,5%, по СБП — 0,7%.
Для приема оплаты на выезде бизнес может использовать мобильное приложение, превращающее телефон в кассу. Например, так работает приложение «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру. Оно подключается к облачной кассе, поддерживает несколько способов оплаты (по карте, ссылке, наличными) и формирует онлайн-чеки.
Настроим отправку онлайн-чеков при сдаче недвижимости в аренду и возьмем на себя процесс отправки чека клиенту и в ФНС. Подключим прием оплаты через сайт, соцсети, мессенджеры и предоставим доступ к мобильному приложение для приема оплаты на выезде.
Как бизнесу сформировать чек при продаже недвижимости
При продаже недвижимости для ИП и ООО на УСН, ОСНО тоже подойдет облачная-онлайн касса. Она автоматически сформирует и отправит чеки за сделку покупателям в соответствии с законом 54-ФЗ.
Отправляйте электронные чеки по 54-ФЗ с облачной кассой для работы с недвижимостью от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. ОФД, техподдержка и помощь в работе с ФНС включены в тариф.
Для разовой сделки купли-продажи имущества бизнесу подойдет решение «Касса на один чек», позволяющее сформировать и отправить фискальный чек покупателю без приобретения ККТ. Это идеальный вариант для разовой продажи недвижимости или любого другого имущества бизнеса.
Например, Бизнес.Ру Онлайн-Чеки берет на себя процесс отправки чека покупателю и в ФНС. Решение компании «Касса на один чек» включает:
аренду облачной кассы;
постановку ККТ на учет и ее снятие в ФНС;
договор с ОФД
фискальный накопитель;
настройку онлайн-кассы;
формирование и пробитие чека.
Решение от Бизнес.Ру избавляет от необходимости покупки отдельного терминала. Также бизнес получает доступ в личный кабинет, где можно сформировать электронный чек вручную. Как работает решение:
Специалисты компании регистрируют кассу в ФНС.
Проводят оплату и помогают сформировать чек.
Когда необходимость в кассе отпадет, то специалисты снимут кассу с учета, а фискальный накопитель отправят предпринимателю.
Подключим решение «Касса на один чек» от Бизнес.Ру в соответствии с 54-ФЗ. Аренда облачной кассы, постановка кассы на учет в ФНС и договор с ОФД включены в решение.
Штрафы за работу без онлайн-кассы
Ведение сделок продажи имущества или сдачи недвижимости в аренду без онлайн-кассы грозит штрафами от ФНС. Какие штрафы ждут бизнес:
Штраф за работу без кассы
Если организация или предприниматель не применяет ККТ при обязательных расчетах, штраф составит:
Для ИП и должностных лиц — от 25% до 50% от суммы расчета без кассы, но не менее 10 000 ₽.
Для ООО — от 75% до 100% суммы, но не менее 30 000 ₽.
Если нарушение повторится деятельность компании может быть приостановлена до 90 суток.
Штраф за невыдачу чека покупателю
Если бизнес принимает оплату, но не выдает покупателю фискальный чек, то штраф составит:
для ИП и должностных лиц — 2 000 ₽.
для юрлиц — 10 000 ₽.
Штраф за неверные данные в чеке
Если в чеке указаны неправильные реквизиты или не отражена обязательная информация:
Для ИП — от 1 500 до 3 000 ₽.
Для ООО — от 5 000 до 10 000 ₽.
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