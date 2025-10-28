Как принимать платежи в Телеграм и повысить конверсию в оплату 

Преимущества оплаты в Телеграм
Оплата через Телеграм дает предпринимателям ряд преимуществ:
простота платежей для клиента — весь цикл покупки происходит внутри чата и без переходов на сайт;
рост конверсии — чем меньше шагов до оплаты, ниже процент отказов и выше количество продаж;
повышение лояльности клиентов — переписка в чате помогает выстраивать долгосрочные отношения и отправлять персональные предложения;
законность расчетов — автоматическая фискализация обеспечивает соответствие 54-ФЗ и своевременную выдачу чеков;
быстрая настройка — подключить оплату в Телеграм можно всего за один день;
экономия на комиссиях — оплата через СБП от 0,4% выгоднее карт с комиссией от 2,3%.
Как принимать оплату в Телеграм: 3 способа
В мессенджере нет встроенных инструментов для приема платежей, но предприниматели все равно могут подключить оплату. Сделать это можно тремя способами:
создать ссылку на оплату через сторонний сервис и отправить ее покупателю в чат;
настроить телеграм-бот, через которого клиенты смогут оплатить заказ напрямую;
сделать простую интернет-витрину за 15 минут и делиться ссылкой на нее в чате с клиентом.
Способ 1. Оплата через платежную ссылку
Если бизнес общается с покупателями через личные чаты или каналы, то удобнее всего принять оплату через платежную ссылку. Это защищенный URL-адрес, ведущий клиента на платежную форму.
Инструмент подходит любой сфере онлайн-бизнеса, которая использует Телеграм для общения с покупателями и продаж.
Например: вы продаете курсы по графическому дизайну. После общения с клиентом в чате и закрытия возражений, пока лид горячий — формируете и отправляете ссылку на оплату в Telegram. Платеж проходит сразу, а деньги поступают на р/с счет.
Или: у вас мастерская по изготовлению мебели. Вы согласовываете цвет, материал, размеры стола, после чего формируете ссылку на предоплату и высылаете ее в чат. Клиент вносит платеж, а вы приступаете к работе над заказом, продолжая общение в сообщениях.
Как настроить оплату по ссылке в Телеграм? С помощью платежного сервиса Бизнес.Pay, который имеет следующие плюсы:
поддерживает все популярные способы оплаты: карты, СБП, Т-Pay, SberPay, AlfaPay, МирPay, Подели, Долями, ЮMoney, рассрочки и др;
позволяет оставить только один способ оплаты — по СБП, чтобы экономить 2% на комиссиях;
показывает корзину заказа при переходе по ссылке: клиент видит товар, стоимость и примененные скидки;
автоматически фискализирует платежи и формирует чеки, с последующей отправкой в ФНС и покупателю;
содержит встроенное поле для ввода email, на который клиент получить чек;
отображает в ссылке логотип и реквизиты компании, а не платежного сервиса.
Если заказ оформлен через Телеграм с доставкой, оплату можно принять позже с помощью приложения «Мобильный кассир». Оно позволяет курьеру оформить платеж товара любым способом: по карте, наличными, по СБП через QR-код на экране смартфона или отправить платежную ссылку. После оплаты чек автоматически направляется покупателю по e-mail или SMS.
Способ 2. Оплата через бота в Телеграме
Чтобы автоматизировать процесс создания платежной ссылки, удобно использовать телеграм-бота.
Например, бот от Бизнес.Ру позволяет сформировать ссылку или QR-код на оплату всего за 3 клика. При этом предпринимателю не нужно заходить в личный кабинет сервиса или открывать отдельное приложение.
Как это работает:
В чате с ботом предприниматель указывает наименование товара и его стоимость.
Бот автоматически собирает нужные позиции и предлагает сформировать ссылку на оплату и кассовый чек.
Предприниматель копирует готовую ссылку или QR-код и отправляет их клиенту в чат.
Таким образом, телеграм-бот помогает быстро принять оплату и оформить чек из любой точки, где есть интернет. Это удобно, когда важно не упустить клиента, готового оплатить покупку прямо сейчас.
Способ 3. Оплата через интернет-витрину
Если вашему бизнесу нужны более сложные решения, такие как интеграция интернет-магазина с Телеграм — можно запустить онлайн-витрину с товарами или услугами за 15 минут.
Например, готовая интернет-витрина есть в Бизнес.Ру. Это альтернатива интернет-магазину и лендингу со встроенным приемом оплат, которая не требует привлечения разработчиков.
Например: вы фитнес-блогер, продающий свои видеокурсы и чек-листы. Можно закрепить ссылку на инфопродукты в профиле, канале и отправлять ее в чаты. Интернет-витрина позволит подписчикам выбирать нужные курсы, оплачивать их и автоматически получать чек в Телеграм.
Создание интернет-витрины потребует минимум вложений. Специалисты Бизнес.Ру сами загрузят товары и настроят прием оплаты. А бизнес получит готовый к работе инструмент за 15–20 минут.
Юридические аспекты приема оплаты в Телеграм
Согласно п. 1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ, чтобы принимать оплату в Телеграм картой и другими способами законно, нужно:
Подключить интернет-эквайринг. Это банковская услуга, которая обеспечивает безопасный прием онлайн-платежей и перевод денег от покупателя на расчетный счет продавца.
Арендовать облачную кассу. Она автоматически фискализирует все виды оплат: по карте, через СБП, по ссылке или QR-коду.
Выдавать фискальные чеки. Они должны отправляться покупателю и в ФНС. При желании можно настроить доставку чека прямо в мессенджер.
Важно! У бизнеса, работающего через мессенджеры, должна быть официальная регистрация. Это касается и блогеров, которые продают в Телеграм. За отсутствие статуса ИП или юрлица грозит административный штраф.
Главное
Telegram — не просто мессенджер, а канал продаж с высокой конверсией, где покупка и оплата происходят прямо в чате.
Чтобы работать с платежами в соцсети можно выбрать один из удобных для вас способов:
сгенерировать платежную ссылку для клиента в Телеграме на через сторонний сервис, например, такой есть в Бизнес.Ру;
автоматизировать создание ссылок и QR-кодов на оплату, собирая их в телеграм-боте за 3 клика;
запустить интернет-витрину со встроенным приемом оплаты, предлагая клиентам в чате перейти на сайт по ссылке.
И, главное, любой прием оплаты в Телеграме должен быть легальным и соответствовать 54-ФЗ. Для этого нужно подключить интернет-эквайринг, арендовать облачную кассу и отправлять чеки покупателям.
