Как принимать платежи в Телеграм и повысить конверсию в оплату 

Как принимать оплату в Телеграм: 3 способа

сделать простую интернет-витрину за 15 минут и делиться ссылкой на нее в чате с клиентом.

создать ссылку на оплату через сторонний сервис и отправить ее покупателю в чат;

В мессенджере нет встроенных инструментов для приема платежей, но предприниматели все равно могут подключить оплату. Сделать это можно тремя способами:

Способ 1. Оплата через платежную ссылку

Если бизнес общается с покупателями через личные чаты или каналы, то удобнее всего принять оплату через платежную ссылку. Это защищенный URL-адрес, ведущий клиента на платежную форму.

Инструмент подходит любой сфере онлайн-бизнеса, которая использует Телеграм для общения с покупателями и продаж.

Например: вы продаете курсы по графическому дизайну. После общения с клиентом в чате и закрытия возражений, пока лид горячий — формируете и отправляете ссылку на оплату в Telegram. Платеж проходит сразу, а деньги поступают на р/с счет.

Или: у вас мастерская по изготовлению мебели. Вы согласовываете цвет, материал, размеры стола, после чего формируете ссылку на предоплату и высылаете ее в чат. Клиент вносит платеж, а вы приступаете к работе над заказом, продолжая общение в сообщениях.

Как настроить оплату по ссылке в Телеграм? С помощью платежного сервиса Бизнес.Pay, который имеет следующие плюсы:

поддерживает все популярные способы оплаты: карты, СБП, Т-Pay, SberPay, AlfaPay, МирPay, Подели, Долями, ЮMoney, рассрочки и др;

позволяет оставить только один способ оплаты — по СБП, чтобы экономить 2% на комиссиях;

показывает корзину заказа при переходе по ссылке: клиент видит товар, стоимость и примененные скидки;

автоматически фискализирует платежи и формирует чеки, с последующей отправкой в ФНС и покупателю;

содержит встроенное поле для ввода email, на который клиент получить чек;

отображает в ссылке логотип и реквизиты компании, а не платежного сервиса.

Если заказ оформлен через Телеграм с доставкой, оплату можно принять позже с помощью приложения «Мобильный кассир». Оно позволяет курьеру оформить платеж товара любым способом: по карте, наличными, по СБП через QR-код на экране смартфона или отправить платежную ссылку. После оплаты чек автоматически направляется покупателю по e-mail или SMS.