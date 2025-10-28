ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Как принимать платежи в Телеграм и повысить конверсию в оплату 

В статье расскажем, как подключить платежи в Телеграм и что важно учесть, чтобы работать легально по 54-ФЗ.

Преимущества оплаты в Телеграм

Оплата через Телеграм дает предпринимателям ряд преимуществ: 

  • простота платежей для клиента — весь цикл покупки происходит внутри чата и без переходов на сайт;

  • рост конверсии — чем меньше шагов до оплаты, ниже процент отказов и выше количество продаж;

  • повышение лояльности клиентов — переписка в чате помогает выстраивать долгосрочные отношения и отправлять персональные предложения;

  • законность расчетов — автоматическая фискализация обеспечивает соответствие 54-ФЗ и своевременную выдачу чеков;

  • быстрая настройка — подключить оплату в Телеграм можно всего за один день;

  • экономия на комиссиях — оплата через СБП от 0,4% выгоднее карт с комиссией от 2,3%.

Как принимать оплату в Телеграм: 3 способа

В мессенджере нет встроенных инструментов для приема платежей, но предприниматели все равно могут подключить оплату. Сделать это можно тремя способами:

  • создать ссылку на оплату через сторонний сервис и отправить ее покупателю в чат;

  • настроить телеграм-бот, через которого клиенты смогут оплатить заказ напрямую;

  • сделать простую интернет-витрину за 15 минут и делиться ссылкой на нее в чате с клиентом.

Способ 1. Оплата через платежную ссылку

Если бизнес общается с покупателями через личные чаты или каналы, то удобнее всего принять оплату через платежную ссылку. Это защищенный URL-адрес, ведущий клиента на платежную форму.  

Инструмент подходит любой сфере онлайн-бизнеса, которая использует Телеграм для общения с покупателями и продаж. 

Например: вы продаете курсы по графическому дизайну. После общения с клиентом в чате и закрытия возражений, пока лид горячий — формируете и отправляете ссылку на оплату в Telegram. Платеж проходит сразу, а деньги поступают на р/с счет. 

Или: у вас мастерская по изготовлению мебели. Вы согласовываете цвет, материал, размеры стола, после чего формируете ссылку на предоплату и высылаете ее в чат. Клиент вносит платеж, а вы приступаете к работе над заказом, продолжая общение в сообщениях

Как настроить оплату по ссылке в Телеграм? С помощью платежного сервиса Бизнес.Pay, который имеет следующие плюсы:

  • поддерживает все популярные способы оплаты: карты, СБП, Т-Pay, SberPay, AlfaPay, МирPay, Подели, Долями, ЮMoney, рассрочки и др;

  • позволяет оставить только один способ оплаты — по СБП, чтобы экономить 2% на комиссиях;

  • показывает корзину заказа при переходе по ссылке: клиент видит товар, стоимость и примененные скидки;

  • автоматически фискализирует платежи и формирует чеки, с последующей отправкой в ФНС и покупателю;

  • содержит встроенное поле для ввода email, на который клиент получить чек;

  • отображает в ссылке логотип и реквизиты компании, а не платежного сервиса.

Если заказ оформлен через Телеграм с доставкой, оплату можно принять позже с помощью приложения «Мобильный кассир». Оно позволяет курьеру оформить платеж товара любым способом: по карте, наличными, по СБП через QR-код на экране смартфона или отправить платежную ссылку. После оплаты чек автоматически направляется покупателю по e-mail или SMS.

Способ 2. Оплата через бота в Телеграме

Чтобы автоматизировать процесс создания платежной ссылки, удобно использовать телеграм-бота.

Например, бот от Бизнес.Ру позволяет сформировать ссылку или QR-код на оплату всего за 3 клика. При этом предпринимателю не нужно заходить в личный кабинет сервиса или открывать отдельное приложение.

Как это работает:

  1. В чате с ботом предприниматель указывает наименование товара и его стоимость.

  2. Бот автоматически собирает нужные позиции и предлагает сформировать ссылку на оплату и кассовый чек.

  3. Предприниматель копирует готовую ссылку или QR-код и отправляет их клиенту в чат.

Таким образом, телеграм-бот помогает быстро принять оплату и оформить чек из любой точки, где есть интернет. Это удобно, когда важно не упустить клиента, готового оплатить покупку прямо сейчас.

Способ 3. Оплата через интернет-витрину

Если вашему бизнесу нужны более сложные решения, такие как интеграция интернет-магазина с Телеграм — можно запустить онлайн-витрину с товарами или услугами за 15 минут. 

Например, готовая интернет-витрина есть в Бизнес.Ру. Это альтернатива интернет-магазину и лендингу со встроенным приемом оплат, которая не требует привлечения разработчиков. 

Например: вы фитнес-блогер, продающий свои видеокурсы и чек-листы. Можно закрепить ссылку на инфопродукты в профиле, канале и отправлять ее в чаты.  Интернет-витрина позволит подписчикам выбирать нужные курсы, оплачивать их и автоматически получать чек в Телеграм. 

Создание интернет-витрины потребует минимум вложений. Специалисты Бизнес.Ру сами загрузят товары и настроят прием оплаты. А бизнес получит готовый к работе инструмент за 15–20 минут.

Юридические аспекты приема оплаты в Телеграм 

Согласно п. 1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ, чтобы принимать оплату в Телеграм картой и другими способами законно, нужно:

  • Подключить интернет-эквайринг. Это банковская услуга, которая обеспечивает безопасный прием онлайн-платежей и перевод денег от покупателя на расчетный счет продавца.

  • Арендовать облачную кассу. Она автоматически фискализирует все виды оплат: по карте, через СБП, по ссылке или QR-коду.

  • Выдавать фискальные чеки. Они должны отправляться покупателю и в ФНС. При желании можно настроить доставку чека прямо в мессенджер. 

Важно! У бизнеса, работающего через мессенджеры, должна быть официальная регистрация. Это касается и блогеров, которые продают в Телеграм. За отсутствие статуса ИП или юрлица грозит административный штраф. 

Главное

Telegram — не просто мессенджер, а канал продаж с высокой конверсией, где покупка и оплата происходят прямо в чате.

Чтобы работать с платежами в соцсети можно выбрать один из удобных для вас способов: 

  • сгенерировать платежную ссылку для клиента в Телеграме на через сторонний сервис, например, такой есть в Бизнес.Ру;

  • автоматизировать создание ссылок и QR-кодов на оплату, собирая их в телеграм-боте за 3 клика;  

  • запустить интернет-витрину со встроенным приемом оплаты, предлагая клиентам в чате перейти на сайт по ссылке. 

И, главное, любой прием оплаты в Телеграме должен быть легальным и соответствовать 54-ФЗ. Для этого нужно подключить интернет-эквайринг, арендовать облачную кассу и отправлять чеки покупателям. 

