Как выбрать кассовую программу для магазина

Что такое кассовая программа

Кассовое программное обеспечение — это система, которая управляет работой онлайн-кассы и автоматизирует процесс продаж в торговой точке.

Найти товар в каталоге, добавить его в чек, принять оплату и сформировать фискальный документ с нужными реквизитами, через ОФД отправить его в ФНС, оформить возврат или скорректировать чек — основные «видимые» задачи программы.

Эти задачи — вершина айсберга. За кулисами рабочего места кассира ПО выполняет важные задачи.