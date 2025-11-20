Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Как выбрать кассовую программу для магазина

Когда кассовая программа виснет, чек приходится ждать, кассиры долго ищут товар в базе, а товарный остаток потерял все связи с реальностью — бизнес под угрозой. Реанимация возможна — расскажем как выбрать кассовую программу, с которой бизнес будет жить, а не умирать. 

Что такое кассовая программа

Кассовое программное обеспечение — это система, которая управляет работой онлайн-кассы и автоматизирует процесс продаж в торговой точке. 

Найти товар в каталоге, добавить его в чек, принять оплату и сформировать фискальный документ с нужными реквизитами, через ОФД отправить его в ФНС, оформить возврат или скорректировать чек — основные «видимые» задачи программы.

Эти задачи — вершина айсберга. За кулисами рабочего места кассира ПО выполняет важные задачи.

Какие функции должна иметь хорошая программа для кассы

Основные функции кассового ПО — прием оплат и передача фискальных документов в налоговую. Эти задачи выполняют все программы.

Но хорошая кассовая программа — это инструмент, который помогает кассиру работать без ошибок, а владельцу видеть бизнес в цифрах и управлять им в реальном времени.

Хорошая кассовая программа — это та, которая:

  • Имеет простой и понятный интерфейс. Горячие клавиши, быстрый поиск по коду, артикулу, наименованию или штрихкоду, а также отображение характеристик, модификаций и остатков помогают кассиру работать без ошибок и обслуживать клиентов быстрее.

  • Принимает все виды оплат. Чтобы покупатели могли оплачивать так, как им удобно, и не уходили из-за отсутствия нужного способа. Наличные, банковские карты, QR-коды СБП, а также смешанные варианты — наличные + карта, бонусы + деньги. Чем больше способов оплаты, тем выше конверсия в продажу.

  • Фискализирует продажи и передает данные в ФНС автоматически. Все операции проходят по 54-ФЗ, а кассовая дисциплина всегда под контролем.

  • Работает с маркировкой. В режиме разрешительной продажи автоматически списывает коды маркировки из «Честного знака» после реализации товара.

  • Совместима с кассовым оборудованием. Сканеры штрихкодов, принтеры чеков и этикеток, POS-терминалы и другое оборудование подключаются без сложной настройки.

  • Ведет учет товаров и показывает актуальные остатки. Кассовая программа должна быть частью товароучетной системы или интегрироваться с ней. Тогда каждое движение товара фиксируется, а отчеты по продажам и остаткам доступны в один клик и в реальном времени.

  • Работает без интернета. Продажи не останавливаются при сбоях связи — чек печатается, а данные отправляются в ОФД и ФНС после восстановления соединения.

  • Дает возможность работать с любого устройства. Можно принимать оплату и отправлять чеки прямо со смартфона или планшета.

А для владельца бизнеса кассовая программа становится полноценным инструментом управления:

  • Фиксирует продажи по сотрудникам. Это помогает оценивать эффективность работы, поощрять лучших и обучать тех, кто отстает.

  • Собирает и анализирует данные. Отчеты по выручке, прибыли и спросу на товары помогают формировать точные закупки, выявлять неликвид и корректировать ассортимент под спрос.

  • Обеспечивает удаленный контроль. Владельцу доступны отчеты и показатели торговли в режиме реального времени — выручка, средний чек, открытие и закрытие смен, количество наличных и безналичных оплат прямо в телефоне.

Хорошая кассовая программа — это полноценный центр управления продажами, который ускоряет работу кассира, снижает ошибки и дает предпринимателю прозрачную аналитику для роста прибыли.

Полный список функций, которые должна иметь современная кассовая программа, доступен в решении Онлайн Бизнес.Ру для розницы — инструменте, который помогает продавать быстро, без ошибок и штрафов.

Как выбрать кассовую программу

1. Определите тип бизнеса и сценарий продаж

Розница, фастфуд, доставка или услуги — у каждого бизнеса своя специфика. Учитывайте ее при выборе и склоняйтесь в пользу решений, которые знают особенности сферы и предлагают инструменты для эффективной работы.

2. Составьте список обязательных функций

Проясните, нужна ли вам работа с маркировкой, система лояльности, аналитические отчеты, и определитесь с интеграциями, которые вам нужны. Все эти возможности уже реализованы в одной современной и удобной кассовой системе Бизнес.Ру.

3. Определите, какую проблему должна решать кассовая программа

Найдите слабые места в торговле и превратите их в свою силу. Не льстите себе, признание ошибки это первый шаг к ее исправлению:

  • Продуктовый магазин работает на поток и ошибки кассира останавливают его? Ищите ПО с интуитивно понятным интерфейсом и подсказками для кассира.

  • Работаете с доставкой, но работа встает из-за нехватки терминалов для курьеров? Ищите ПО с приложением, которое может принимать оплату на выезде и превращать смартфон в кассу.

  • Продаете в розничной точке, на сайте и на маркетплейсах одновременно и постоянно путаетесь в товарном остатке? Чтобы не разгребать последствия ищите ПО, которое синхронизирует товарный учет и моментально отразит любые перемещения.

4. Протестируйте перед покупкой

Пробуйте ПО в деле. Проверьте, понятен ли вам интерфейс и узнайте, сможете ли вы настроить систему под себя. Поставщики кассового ПО дают бесплатный тестовый период. 

5. Проверьте поддержку и обновления

Заранее выясните, как работает техническая поддержка. Решать возникшие проблемы куда проще в разговоре с живым агентом, чем в чат-боте или в переписке по почте. Не менее важно, чтобы при изменениях в законодательстве поставщик ПО бесплатно и оперативно обновлял софт.

Обзор кассовой программы Бизнес.Ру

Кассовая программа Бизнес.Ру — оптимальное решение для розничных продаж. В программу включены все необходимые функции:

  • Полное соответствие 54-ФЗ.

  • Прием оплат всеми способами: наличные, карты, QR-коды СБП, бонусы, смешанная оплата.

  • Автоматическая фискализация и передача данных в ФНС.

  • Списание маркировки в Честном ЗНАКе автоматически после продажи. 

  • Соблюдение разрешительного режима продажи маркированных товаров.

  • Работает даже без интернета.

Помимо законной и удобной работы за кассами в розничных точках программа Бизнес.Ру:

  • в реальном времени ведет учет продаж, остатков и возвратов по всем каналам продаж;

  • включает гибкую систему лояльности: дисконтную или бонусную, с возможностью настройки под особенности бизнеса;

  • интегрируется с 1С.

И все это в режиме одного окна, в котором легко скрыть ненужные поля и вкладки и использовать то, что нужно бизнесу здесь и сейчас.

Отдельное преимущество решения от Бизнес.Ру — мобильное приложение Бизнес.Продажи. С ним можно законно принимать оплату через смартфон и экономить не менее 30 000 ₽ на покупке дополнительной кассы. 

Кассовое ПО, которое работает на ваш бизнес

Попробуйте решение от Бизнес.Ру бесплатно уже сегодня!

Выводы и рекомендации

Кассовое ПО это не просто необходимое условие для законной работы. Именно от кассовой программы зависит скорость обслуживания, лояльность покупателей и спокойствие владельца. Верный выбор софта, который станет сердцем и мозгом торговой точки, убьет двух зайцев. Розничные продажи будут чисты перед законом и прозрачны для владельца.

