ТОП–5 процессов, которые должен автоматизировать малый бизнес

Автоматизация малого бизнеса это реальный шанс выстроить процессы, которые отнимают деньги, время и нервы, у тех кто работает вручную.

Когда бизнесу нужно внедрять автоматизацию

В идеале процессы любого бизнеса нужно автоматизировать сразу после того, как предприниматель с командой выстроили их в ручном режиме. Главное отталкиваться от потребностей и понимать, что реальная автоматизация малого бизнеса это система.

Четыре причины внедрить автоматизацию прямо сейчас:

  1. У вас работает более 3 сотрудников. Если действия с товаром не имеют автора, то персонал перекладывает ответственность, совершает махинации и халатно относится к работе. Автоматизация малого бизнеса закрепляет каждое действие за сотрудником и поддерживает дисциплину. 

  2. У вас более 20 позиций и 5 сделок в день. Даже при небольших оборотах бизнеса, порядок в процессах и документах освобождает трудочасы. Автоматизация малого бизнеса фиксирует продажи, контролирует оплаты и показывает реальную выручку без ручных пересчетов.

  3. Данные разрознены, перепутаны и у вас нет общей картины. За цифры, которые «не бьются» вы платите убытками и временем. 

  4. Вы тратите время на исправления, а не на развитие. Без автоматизации таблицы дублируются, документы теряются, а время уходит на поиск ошибок и перерасчеты. Лучше один раз потратить время на внедрение автоматизации.

Инструменты для автоматизации основных процессов

Рутина небольшого бизнеса и крупных компаний различается только масштабами. Учет, продажи, закупки и отчеты — процессы любого бизнеса. И их полностью закрывают программы складского учета для малого бизнеса. Даже небольшой бизнес получит ощутимый эффект, когда владелец освободит руки для стратегических задач. 

Автоматизация бизнес-процессов для малого бизнеса затрагивает все процессы, которые пожирают время и множат ошибки. В таблице ключевые операции и инструменты, которые дадут быстрый и ощутимый эффект.

Какие процессы автоматизировать в первую очередь

Автоматизация торговли малого бизнеса должна начинаться с процессов, которые уже несут финансовые убытки. Если инвентаризация раз за разом выявляет большие недостачи, которые превращаются потери, необходимо внедрять систему товароучета и проводить сверку по строгим правилам.

Имеет смысл начинать с самых проблемных этапов работы. То, что замедляет темп и тормозит весь цикл процессов, исправит программа учета для малого бизнеса. И это сразу скажется на общей эффективности и темпе работы. 

К узким местам, где чаще всего начинается торможение процессов и скапливаются проблемы относят:

  • учет «на глаз»: приемка и перемещение товаров, ведение остатков, учет продаж, подсчет маржи и формирование закупок происходит без конкретики и приносит сомнительный результат;

  • неактуальная отчетность: сведение таблиц, сравнение показателей и ручные подсчеты требуют времени, а внешние условия меняются «в прыжке». Без актуальных данных нельзя принимать эффективные решения.

  • заморозка средств: на складах из-за неточных закупок копится неликвид. В невостребованном товаре заморожены оборотные средства компании, что провоцирует кассовый разрыв.

Пошаговый план внедрения автоматизации в малом бизнесе

1. Анализ процессов

Определите, на каком этапе в процессах возникают ошибки и задержки. Вживую понаблюдайте за тем, как идут процессы, выясните у сотрудников какие операции представляют для них особую сложность.

2. Выбор инструментов

Подбирайте решения под реальные задачи бизнеса, без прицела на тренды. Отдавайте предпочтения решениям, которые обслуживают не конкретный процесс, а всю систему. Например в программе для автоматизации Онлайн Бизнес.Ру можно подключать необходимое функции, когда в них появится необходимость.

3. Внедрение

Внедрение считается самым трудоемким и времязатратным процессом. Вместо того, чтобы откладывать автоматизацию, выберите поставщика ПО, который не просто продаст вам программу для автоматизации, но и возьмет на себя внедрение. Специалисты Бизнес.Ру внедряют автоматизацию под ключ: от настройки интерфейса под вас до обучения сотрудников.

4. Обучение персонала

Покажите сотрудникам, как система упрощает их работу и снижает нагрузку. Только обученный персонал не будет саботировать нововведения и будет использовать, облегчая свой труд и увеличивая вашу выручку.

5. Контроль

Следите за тем, как бизнес реагирует на нововведения. Изучайте отчеты и мониторьте результаты, которые предоставляет автоматизация аналитики для малого бизнеса. При необходимости корректируйте процессы. Не стесняйтесь обращаться за помощью в техподдержку, ведь только правильная работа системы даст нужный результат.

Коротко по делу

Автоматизация бизнес-процессов для малого бизнеса не излишество, а инструмент для минимизации ошибок, экономии времени и контроля за процессом работы.

