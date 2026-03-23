Как открыть магазин с нуля: пошаговый план запуска бизнеса

Шаг 1. Выберите нишу и формат магазина

Первое решение касается того, чем будет торговать магазин. От ниши зависит размер инвестиций, поставщики, ассортимент и сколько налогов будет взиматься. Особенности товаров, например акциз или маркировка, существенно влияют как на работу, так и на требования к бизнесу.

Перед запуском важно ответить на несколько вопросов:

кто ваша целевая аудитория?

какие товары будут в ассортименте?

в каком ценовом сегменте будет работать магазин?

через какие каналы вы будете привлекать клиентов?

По данным Росстата в 2025 году потребительский спрос в России сместился в сторону базовых категорий и на продукты питания приходится 38-39% всех расходов и это максимум за последние годы.

Самые востребованные категории внутри продовольственного сегмента:

мясо и мясные продукты – 8,7% расходов потребителей;

молочная продукция – 5,7%;

овощи и фрукты – 4,7%.

Снизилась доля затрат на непродовольственные категории, что обычно сопровождает переход к сберегательной модели поведения и фокус на товарах первой необходимости.

Среди непродовольственных товаров популярность сохраняют:

Одежда и аксессуары;

Товары для дома;

Косметика и БАДы;

Электроника;

Товары для питомцев/хобби.

Выбирать нишу нужно не только по ее популярности. Предприниматель в лучшем случае должен разбираться в товаре, который продает. Это значительно упрощает работу с поставщиками и ассортиментом.