Как открыть магазин с нуля: пошаговый план запуска бизнеса

Розничная торговля — привлекательный вид бизнеса для старта. Желающих открыть магазин много. Как и вопросов: как открыть магазин с нуля, сколько это стоит и какие документы нужны для запуска? Разберем пошаговый план открытия магазина: от выбора ниши и помещения до закупки товара и запуска продаж.

Шаг 1. Выберите нишу и формат магазина

Первое решение касается того, чем будет торговать магазин. От ниши зависит размер инвестиций, поставщики, ассортимент и сколько налогов будет взиматься. Особенности товаров, например акциз или маркировка, существенно влияют как на работу, так и на требования к бизнесу. 

Перед запуском важно ответить на несколько вопросов:

  • кто ваша целевая аудитория?

  • какие товары будут в ассортименте?

  • в каком ценовом сегменте будет работать магазин?

  • через какие каналы вы будете привлекать клиентов?

По данным Росстата в 2025 году потребительский спрос в России сместился в сторону базовых категорий и на продукты питания приходится 38-39% всех расходов и это максимум за последние годы.

Самые востребованные категории внутри продовольственного сегмента:

  • мясо и мясные продукты – 8,7% расходов потребителей;

  • молочная продукция – 5,7%;

  • овощи и фрукты – 4,7%.

Снизилась доля затрат на непродовольственные категории, что обычно сопровождает переход к сберегательной модели поведения и фокус на товарах первой необходимости.

Среди непродовольственных товаров популярность сохраняют:

  • Одежда и аксессуары;

  • Товары для дома;

  • Косметика и БАДы;

  • Электроника;

  • Товары для питомцев/хобби.

Выбирать нишу нужно не только по ее популярности. Предприниматель в лучшем случае должен разбираться в товаре, который продает. Это значительно упрощает работу с поставщиками и ассортиментом.

Шаг 2. Изучите рынок и конкурентов

Перед открытием важно оценить активный рынок:

  • сколько конкурентов работает поблизости

  • какие товары они продают

  • какие цены предлагают

Это поможет понять, какой ассортимент и ценовую стратегию выбрать. Избегайте демпинга – искусственного занижения цен. В долгосрочной перспективе снижение цен, для того, чтобы выгодно выделиться среди конкурентов, приводит к снижению рентабельности, потере денежных средств и появлению перекупщиков.

Шаг 3. Найдите помещение

Локация напрямую влияет на продажи, поэтому отнеситесь к поиску будущего места продаж с особым вниманием.

При выборе помещения учитывайте:

  • Пешеходный трафик. Рассчитывается по специальной формуле, либо количество пешеходов считают вручную. В среднем хороший трафик – 50 человек за 10 минут.

  • Наличие конкурентов. Чем меньше конкурентов поблизости, тем лучше. Избегайте прямого соседства даже на самых проходимых локациях.

  • Удобство входа. Входная группа это не только удобство, но и требования. Лестница потребует пандуса, противогололедной обработки и т.д.

  • Площадь магазина. Для небольшого розничного магазина обычно достаточно 20–60 м².

Шаг 4. Составьте бизнес-план

Бизнес-план помогает оценить инвестиции и будущую прибыль. 

В бизнес-плане важно объективно просчитать:

  • Стартовые вложения: ремонт помещения, закупку торгового и кассового оборудования, регистрацию бизнеса, закупку товаров и др.

  • Ежемесячные расходы: аренда помещения, коммунальные платежи, заработная плата, закупку товаров, расходников.

  • Прогноз выручки. Для этого предположите какой будет трафик, средний чек и количество продаж в день у вашего магазина. Для прогноза данных используйте информацию аналогичных магазинов.

  • Срок окупаемости. Рассчитывается как частное суммы инвестиций от прибыли в месяц.

Например, чтобы открыть магазин средние вложения оцениваются так:

Примерная сумма затрат 1 580 000 ₽. И скорее всего это будет минимальная стартовая цена и зависеть она будет от разных факторов: площадки, расположения, количество персонала, ассортимента и продвижения.

Шаг 5. Зарегистрируйте бизнес

Чтобы открыть магазин, нужно оформить предпринимательскую деятельность. Чаще всего для запуска розничной точки выбирают ИП, в некоторых случаях используется ООО.

Также для начала законной работы потребуется:

  • выбрать ОКВЭД розничной торговли

  • выбрать систему налогообложения

  • открыть расчетный счет.

После вступления в силу налоговой реформы в РФ осталось несколько групп товаров, которые облагаются по льготной ставке НДС 10%. Это продовольственные товары, детские товары (включая канцелярию), корма для животных, медицинские товары, книги и периодическая печать.

Шаг 6. Закупите оборудование

Для розничного магазина потребуется торговое и кассовое оборудование.

Кассовое оборудование

По закону 54-ФЗ все ИП и ООО, принимающие оплату от физлиц, обязаны выдавать кассовые чеки покупателям и передавать данные онлайн в ФНС.

Поэтому обязательный кассовый набор любого предпринимателя выглядит так:

Кассовый набор для магазина

Торговое оборудование

Для демонстрации товаров потребуется закупить витрины и стеллажи. Оформите кассовую зону: стойку и места кассиров. Также сразу же грамотно оборудуйте помещение склада с удобным доступом к каждой полке. 

Шаг 7. Настройте учет товаров

Источник проблем в рознице – это ошибки в учете. Если остатки товаров обновляются вручную в конце дня в таблицах эксель, продажи отслеживаются только по поступлениям на расчетный счет, а инвентаризацию проводят раз в год, риск закрыться в первый же год, не получив прибыли увеличивается в разы.

Важно сразу выстроить учет в единой программе, которая позволит:

  • фиксировать все операции с товаром: приемку, хранение, перемещение, списание, продажи и возвраты;

  • синхронизировать остатки с продажами и списаниями и иметь актуальные данные по наличию;

  • проводить инвентаризацию быстро и точно, с автосозданием корректирующих документов;

  • делать точные закупки на основе остатков, продаж и спроса;

  • контролировать продажи, в том числе дистанционно с телефона или ноутбука;

  • формировать отчеты по прибыли и другим важным показателям;

  • анализировать ассортимент и его показатели – маржинальность, оборачиваемость и т.д.

Такие системы помогают управлять магазином и принимать решения на основе анализа данных о вашей работе.

Шаг 8. Найдите поставщиков и закупите товар

Поставщиков можно искать:

  • на оптовых рынках;

  • через производителей;

  • на отраслевых выставках;

  • через B2B-площадки.

Важно формировать ассортимент с учетом спроса и маржинальности товаров. Формировать закупки у поставщиков также может помочь товароучетная система, с ее помощью вы будете видеть спрос, анализировать сезонность продаж и видеть маржинальность каждой товарной позиции.

Шаг 9. Наймите персонал

Для небольшого магазина обычно достаточно:

  • 2 продавцов-кассиров;

  • администратора (или владельца магазина).

Сотрудники должны уметь работать с кассой и консультировать покупателей. Кассовая программа делает работу кассира удобной и помогает увеличивать продажи. Программа предложит аналоги товару, которого нет в наличии, предложит сопутствующие товары при продаже и будет оформлять расчеты строго по требованиям 54-ФЗ.

Шаг 10. Подготовьте документы для работы

Перед запуском нужно:

  • оформить уголок потребителя;

  • установить онлайн-кассу;

  • уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности.

Каждый из этих шагов важен и их выполнения требует законодательство РФ

Уголок потребителя – это обязательный стенд или папка с информацией о компании – название и контакты, режим работы, копии лицензий, правила продажи товаров и оказания услуг, выдержки из закона о защите прав потребителей и контакты контролирующих органов. 

Онлайн-касса обязательно регистрируется в ФНС. Дальнейшее использование требует соблюдения кассовой дисциплины. 

О том, что такое кассовая дисциплина и как ее соблюдать читайте в отдельной статье.

Шаг 11. Запустите продвижение магазина

Чтобы привлечь первых клиентов, предприниматели используют:

  • заметную вывеску (с 1 марта 2026 года только на русском языке, исключая зарегистрированные торговые названия на латинице);

  • акции на открытие (раздача промоутерами листовок с предложением скидок или акций);

  • страницы в соцсетях (можно выкладывать актуальные предложения и предлагать особые условия за членство или другую активность в сообществе вашего магазина);

  • размещение на картах и онлайн-сервисах (популярный способ продвижения, где большую роль играют отзывы посетителей);

  • онлайн-витрина в виде сайта

Итоги

Открыть розничный магазин можно даже с небольшим стартовым капиталом. Если правильно выбрать нишу, найти хорошую локацию и сразу настроить учет товаров и продаж, магазин может выйти на стабильную прибыль уже в первый год работы.

