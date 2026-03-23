Как открыть магазин с нуля: пошаговый план запуска бизнеса

Шаг 1. Выберите нишу и формат магазина
Первое решение касается того, чем будет торговать магазин. От ниши зависит размер инвестиций, поставщики, ассортимент и сколько налогов будет взиматься. Особенности товаров, например акциз или маркировка, существенно влияют как на работу, так и на требования к бизнесу.
Перед запуском важно ответить на несколько вопросов:
кто ваша целевая аудитория?
какие товары будут в ассортименте?
в каком ценовом сегменте будет работать магазин?
через какие каналы вы будете привлекать клиентов?
По данным Росстата в 2025 году потребительский спрос в России сместился в сторону базовых категорий и на продукты питания приходится 38-39% всех расходов и это максимум за последние годы.
Самые востребованные категории внутри продовольственного сегмента:
мясо и мясные продукты – 8,7% расходов потребителей;
молочная продукция – 5,7%;
овощи и фрукты – 4,7%.
Снизилась доля затрат на непродовольственные категории, что обычно сопровождает переход к сберегательной модели поведения и фокус на товарах первой необходимости.
Среди непродовольственных товаров популярность сохраняют:
Одежда и аксессуары;
Товары для дома;
Косметика и БАДы;
Электроника;
Товары для питомцев/хобби.
Выбирать нишу нужно не только по ее популярности. Предприниматель в лучшем случае должен разбираться в товаре, который продает. Это значительно упрощает работу с поставщиками и ассортиментом.
Не каждая популярная ниша приносит прибыль
Чтобы не терять деньги уже в первый месяц – внедрите программу для учета товаров и продаж. Работайте без списаний, недостач и кассовых разрывов
Шаг 2. Изучите рынок и конкурентов
Перед открытием важно оценить активный рынок:
сколько конкурентов работает поблизости
какие товары они продают
какие цены предлагают
Это поможет понять, какой ассортимент и ценовую стратегию выбрать. Избегайте демпинга – искусственного занижения цен. В долгосрочной перспективе снижение цен, для того, чтобы выгодно выделиться среди конкурентов, приводит к снижению рентабельности, потере денежных средств и появлению перекупщиков.
Шаг 3. Найдите помещение
Локация напрямую влияет на продажи, поэтому отнеситесь к поиску будущего места продаж с особым вниманием.
При выборе помещения учитывайте:
Пешеходный трафик. Рассчитывается по специальной формуле, либо количество пешеходов считают вручную. В среднем хороший трафик – 50 человек за 10 минут.
Наличие конкурентов. Чем меньше конкурентов поблизости, тем лучше. Избегайте прямого соседства даже на самых проходимых локациях.
Удобство входа. Входная группа это не только удобство, но и требования. Лестница потребует пандуса, противогололедной обработки и т.д.
Площадь магазина. Для небольшого розничного магазина обычно достаточно 20–60 м².
Шаг 4. Составьте бизнес-план
Бизнес-план помогает оценить инвестиции и будущую прибыль.
В бизнес-плане важно объективно просчитать:
Стартовые вложения: ремонт помещения, закупку торгового и кассового оборудования, регистрацию бизнеса, закупку товаров и др.
Ежемесячные расходы: аренда помещения, коммунальные платежи, заработная плата, закупку товаров, расходников.
Прогноз выручки. Для этого предположите какой будет трафик, средний чек и количество продаж в день у вашего магазина. Для прогноза данных используйте информацию аналогичных магазинов.
Срок окупаемости. Рассчитывается как частное суммы инвестиций от прибыли в месяц.
Например, чтобы открыть магазин средние вложения оцениваются так:
Примерная сумма затрат 1 580 000 ₽. И скорее всего это будет минимальная стартовая цена и зависеть она будет от разных факторов: площадки, расположения, количество персонала, ассортимента и продвижения.
Шаг 5. Зарегистрируйте бизнес
Чтобы открыть магазин, нужно оформить предпринимательскую деятельность. Чаще всего для запуска розничной точки выбирают ИП, в некоторых случаях используется ООО.
Также для начала законной работы потребуется:
выбрать ОКВЭД розничной торговли
выбрать систему налогообложения
открыть расчетный счет.
После вступления в силу налоговой реформы в РФ осталось несколько групп товаров, которые облагаются по льготной ставке НДС 10%. Это продовольственные товары, детские товары (включая канцелярию), корма для животных, медицинские товары, книги и периодическая печать.
Шаг 6. Закупите оборудование
Для розничного магазина потребуется торговое и кассовое оборудование.
Кассовое оборудование
По закону 54-ФЗ все ИП и ООО, принимающие оплату от физлиц, обязаны выдавать кассовые чеки покупателям и передавать данные онлайн в ФНС.
Поэтому обязательный кассовый набор любого предпринимателя выглядит так:
договор с ОФД;
терминал для приема оплат по карте и QR-коду;
принтер чеков;
сканер штрихкодов;
ТСД или мобильное приложение Бизнес.Ру на смартфоны сотрудников;
кассовая программа для работы кассира.
Кассовый набор для магазина
Программа Бизнес.Ру уже учитывает требования 54-ФЗ и ТС ПИоТ, поддерживает все способы оплаты и автоматически ведет учет продаж и остатков
Торговое оборудование
Для демонстрации товаров потребуется закупить витрины и стеллажи. Оформите кассовую зону: стойку и места кассиров. Также сразу же грамотно оборудуйте помещение склада с удобным доступом к каждой полке.
Шаг 7. Настройте учет товаров
Источник проблем в рознице – это ошибки в учете. Если остатки товаров обновляются вручную в конце дня в таблицах эксель, продажи отслеживаются только по поступлениям на расчетный счет, а инвентаризацию проводят раз в год, риск закрыться в первый же год, не получив прибыли увеличивается в разы.
Важно сразу выстроить учет в единой программе, которая позволит:
фиксировать все операции с товаром: приемку, хранение, перемещение, списание, продажи и возвраты;
синхронизировать остатки с продажами и списаниями и иметь актуальные данные по наличию;
проводить инвентаризацию быстро и точно, с автосозданием корректирующих документов;
делать точные закупки на основе остатков, продаж и спроса;
контролировать продажи, в том числе дистанционно с телефона или ноутбука;
формировать отчеты по прибыли и другим важным показателям;
анализировать ассортимент и его показатели – маржинальность, оборачиваемость и т.д.
Такие системы помогают управлять магазином и принимать решения на основе анализа данных о вашей работе.
Сразу выстроить учет дешевле, чем разбираться с потерями
Автоматизируйте товары, склад и продажи в одной системе Бизнес.Ру и контролируйте бизнес с открытия. Протестируйте программу 14 дней бесплатно
Шаг 8. Найдите поставщиков и закупите товар
Поставщиков можно искать:
на оптовых рынках;
через производителей;
на отраслевых выставках;
через B2B-площадки.
Важно формировать ассортимент с учетом спроса и маржинальности товаров. Формировать закупки у поставщиков также может помочь товароучетная система, с ее помощью вы будете видеть спрос, анализировать сезонность продаж и видеть маржинальность каждой товарной позиции.
Шаг 9. Наймите персонал
Для небольшого магазина обычно достаточно:
2 продавцов-кассиров;
администратора (или владельца магазина).
Сотрудники должны уметь работать с кассой и консультировать покупателей. Кассовая программа делает работу кассира удобной и помогает увеличивать продажи. Программа предложит аналоги товару, которого нет в наличии, предложит сопутствующие товары при продаже и будет оформлять расчеты строго по требованиям 54-ФЗ.
Шаг 10. Подготовьте документы для работы
Перед запуском нужно:
оформить уголок потребителя;
установить онлайн-кассу;
уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности.
Каждый из этих шагов важен и их выполнения требует законодательство РФ.
Уголок потребителя – это обязательный стенд или папка с информацией о компании – название и контакты, режим работы, копии лицензий, правила продажи товаров и оказания услуг, выдержки из закона о защите прав потребителей и контакты контролирующих органов.
Онлайн-касса обязательно регистрируется в ФНС. Дальнейшее использование требует соблюдения кассовой дисциплины.
О том, что такое кассовая дисциплина и как ее соблюдать читайте в отдельной статье.
Шаг 11. Запустите продвижение магазина
Чтобы привлечь первых клиентов, предприниматели используют:
заметную вывеску (с 1 марта 2026 года только на русском языке, исключая зарегистрированные торговые названия на латинице);
акции на открытие (раздача промоутерами листовок с предложением скидок или акций);
страницы в соцсетях (можно выкладывать актуальные предложения и предлагать особые условия за членство или другую активность в сообществе вашего магазина);
размещение на картах и онлайн-сервисах (популярный способ продвижения, где большую роль играют отзывы посетителей);
онлайн-витрина в виде сайта
Итоги
Открыть розничный магазин можно даже с небольшим стартовым капиталом. Если правильно выбрать нишу, найти хорошую локацию и сразу настроить учет товаров и продаж, магазин может выйти на стабильную прибыль уже в первый год работы.
