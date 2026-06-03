Как вести учет товаров в интернет-магазине и синхронизировать остатки со складом

Из чего состоит учет товаров в интернет-магазине
Учет товаров интернет-магазина – это комплексная система фиксации процессов, отражающих все этапы жизненного цикла товара от закупки до доставки конечному потребителю.
Многие воспринимают учет как фиксацию количества на складе. На практике же это цепочка действий, где каждый этап влияет на следующий.
Схема движения товара в интернет-магазине выглядит так:
1. Закупка
На этапе закупки интернет-магазин формирует потребность в товарах на основе остатков, спроса и планируемых продаж. После этого создаются заказы поставщикам, согласовываются цены, объемы и сроки поставки.
2. Приемка
После поступления товара на склад сотрудники проверяют количество и соответствие поставке. Во время приемки фиксируются расхождения, брак или недостача, а товары ставятся на учет.
3. Обновление остатков
После приемки система обновляет складские остатки. Актуальные данные передаются в интернет-магазин, чтобы покупатели видели фактическое наличие товаров на сайте.
4. Заказ покупателя
Когда клиент оформляет заказ, информация автоматически поступает в систему учета. Менеджер проверяет состав заказа, оплату, способ доставки и подтверждает покупку.
5. Резервирование
После подтверждения заказа товары резервируются на складе. Это позволяет избежать повторной продажи одной и той же позиции другим покупателям.
6. Отгрузка
На этапе отгрузки сотрудники собирают заказ, оформляют документы и передают товар в доставку или покупателю. После отгрузки остатки на складе и на сайте автоматически уменьшаются.
7. Отчетность
На основе данных системы за секунды формируются отчеты по продажам, остаткам, заказам и движению товаров. Это помогает контролировать складские запасы, оценивать спрос и планировать новые закупки.
В системе учета также важно отражать возвраты и результаты инвентаризаций. Возвраты влияют на товарный остаток, инвентаризация и ее результаты помогают вовремя замечать пересортицу и недостачи.
Если хотя бы один элемент выпадает из этой цепочки, данные на сайте начинают расходиться с фактическими остатками.
Для интернет-магазина это критично. Покупатель ожидает точные данные о наличии. Если товара нет, важно скрыть позицию или указать статус «ожидается поступление».
Почему ручной учет не работает
В начале многие предприниматели ведут учет в Excel или Google-таблицах. Кажется, что этого достаточно: остатки внесли, цены обновили, поставку добавили. Пока ассортимент небольшой (до 20 позиций) и заказов немного, схема выглядит рабочей.
С ростом интернет-магазина ручной учет начинает создавать системные сложности. Причина проста: онлайн-торговля требует точных данных в режиме реального времени.
Разберем, какие проблемы возникают чаще всего:
остатки на сайте не совпадают с фактическими на складе;
продажа товара, которого нет в наличии;
ошибки в ценах после изменения закупочной стоимости;
необходимость вручную обновлять поставки и карточки товаров;
отсутствие резервирования при оформлении заказа;
задержки в обновлении информации о наличии;
сложности с учетом возвратов;
нет точной аналитики по прибыли и оборачиваемости;
трудности в планировании закупок;
высокая зависимость от внимательности сотрудников;
рост операционной нагрузки при расширении ассортимента.
Для ведения ручного учета нужен сотрудник, который будет заниматься обновлением сайта. Стоимость оплаты труда такого сотрудника начинается от 30 000 ₽/мес. Намного выгоднее будет внедрить программу для учета интернет-магазина от 350 ₽/мес.
Как должен происходить учет товаров в e-commerce
В 2026 году учет строится вокруг синхронизации данных между складом и сайтом. И получить симметричную «картину» бизнеса возможно благодаря централизации данных. Таким централизирующим звеном выступает товароучетная система, такая как Онлайн Бизнес.Ру.
Когда учет выстроен правильно, рабочий процесс происходит так:
Поступила новая партия. Товар приняли и остатки изменились автоматически в программе на сайте.
Изменились закупочные цены. Розничные цены система пересчитает сама по заданной формуле и обновит их на сайте.
Покупатель оформил заказ. В систему поступила заявка с сайта, товары ушли в резерв, а остаток обновился.
Заказ передали в доставку. Остаток уменьшился в системе и на сайте.
Покупатель оформил возврат. Данные обновились в системе и товар снова появился в наличии на сайте (если товар надлежащего качества).
Прошла инвентаризация. После сверки точное количество товарных остатков обновилось в программе и на сайте.
Все передвижения товара фиксируются автоматически в единой системе – товароучетной программе для интернет-магазинов. Сайт молниеносно получает актуальную информацию о наличии, цене и характеристиках из программы.
Товарный учет в интернет-магазине включает и управленческую аналитику. Система должна показывать:
товары с высоким спросом;
какие позиции затоваривают склад;
маржу по всем SKU;
оборачиваемость товаров;
прибыльность ассортимента.
С этими данными бизнес принимает эффективные решения. Ассортимент корректируется, а закупки формируются на основе спроса за аналогичный период.
Преимущества программы для учета товаров в интернет-магазине
У интернет-магазина, который ведет учет в специальной программе, есть очевидные преимущества:
каталог на сайте всегда реален: сайт = склад;
изменения в карточке товара сразу отражаются и на сайте;
мгновенная синхронизация данных без ручного ввода и ошибок;
автоматическое резервирование заказанных товаров;
обновление данных после любого перемещения товара в реальном времени;
качественную и глубокую аналитику всех нужных показателей.
Онлайн-торговля требует постоянной синхронизации: остатки, цены, заказы, возвраты должны обновляться автоматически и отражаться в каталоге без задержек. Эту задачу как раз выполняет программа для учета интернет-магазина Бизнес.Ру
Обзор программы для учета интернет-магазина Онлайн Бизнес.Ру
Система Бизнес.Ру позволяет выстроить онлайн учет товаров в едином контуре и фиксировать каждое перемещение товара – от поступления до доставки..
Учет в системе выглядит так:
Программа хранит все данные о товарах, поставщика, покупателях;
Интернет-магазин получает информацию о наличии, цене и характеристиках;
Заказы покупателей мгновенно поступают в систему;
Менеджеры обрабатывают заказы в программе;
Остатки обновляются автоматически.
Возможности программы:
единый каталог товаров, который специалисты компании могут под ключ перенести в систему учета;
автоматическая синхронизация остатков и цен при любых перемещениях, включая возвраты;
отражение поставок товаров с пересчетом себестоимости;
мгновенная передача заказов с сайта в учетную систему и резервирование заказанных товаров;
удобная инвентаризация, с автосозданием корректирующих документов;
полноценная и глубокая аналитика по продажам и прибыли, а также прогнозирование спроса на основе анализа работы.
Облачная система Бизнес.Ру предоставляет возможность обрабатывать заказы через мобильное приложение.
Работа с доставкой в системе также глубоко продумана – курьеры используют специальное мобильное приложение, где фиксируют статусы заказов, а данные сразу передаются в систему. Это удобный инструмент для контроля качества и скорости работы курьеров.
Бизнес.Ру также предлагает решение и для тех, кто не готов вкладываться в создание сайта, но хотел бы продавать в интернете. Платформа Бизнес.Каталог– готовое решение для запуска интернет-магазина без разработки и сложной настройки.
Так, интернет-магазин, который работает с системой учета Бизнес.Ру автоматизирует весь цикл торговли: от планирования оптимальной закупки товаров до доставки товара клиенту.
Итог
Учет товаров в интернет-магазине – это непрерывный процесс управления товаром онлайн. И если выстроить его правильно, бизнес получает:
актуальные остатки на сайте;
автообновление цен;
отсутствие ошибок из-за ручного ввода;
прозрачную аналитику продаж;
контроль над ассортиментом и закупками.
С отлаженным учетом интернет-магазин начинает работать как единая система, где данные всегда соответствуют реальности, а покупатель получает то, что видел на сайте без неприятных сюрпризов.
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