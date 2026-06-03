Как вести учет товаров в интернет-магазине и синхронизировать остатки со складом

Из чего состоит учет товаров в интернет-магазине

Учет товаров интернет-магазина – это комплексная система фиксации процессов, отражающих все этапы жизненного цикла товара от закупки до доставки конечному потребителю.

Многие воспринимают учет как фиксацию количества на складе. На практике же это цепочка действий, где каждый этап влияет на следующий.

Схема движения товара в интернет-магазине выглядит так:

Изображение схемы от Бизнес.Ру

1. Закупка

На этапе закупки интернет-магазин формирует потребность в товарах на основе остатков, спроса и планируемых продаж. После этого создаются заказы поставщикам, согласовываются цены, объемы и сроки поставки.

2. Приемка

После поступления товара на склад сотрудники проверяют количество и соответствие поставке. Во время приемки фиксируются расхождения, брак или недостача, а товары ставятся на учет.

3. Обновление остатков

После приемки система обновляет складские остатки. Актуальные данные передаются в интернет-магазин, чтобы покупатели видели фактическое наличие товаров на сайте.

4. Заказ покупателя

Когда клиент оформляет заказ, информация автоматически поступает в систему учета. Менеджер проверяет состав заказа, оплату, способ доставки и подтверждает покупку.

5. Резервирование

После подтверждения заказа товары резервируются на складе. Это позволяет избежать повторной продажи одной и той же позиции другим покупателям.

6. Отгрузка

На этапе отгрузки сотрудники собирают заказ, оформляют документы и передают товар в доставку или покупателю. После отгрузки остатки на складе и на сайте автоматически уменьшаются.

7. Отчетность

На основе данных системы за секунды формируются отчеты по продажам, остаткам, заказам и движению товаров. Это помогает контролировать складские запасы, оценивать спрос и планировать новые закупки.

В системе учета также важно отражать возвраты и результаты инвентаризаций. Возвраты влияют на товарный остаток, инвентаризация и ее результаты помогают вовремя замечать пересортицу и недостачи.

Если хотя бы один элемент выпадает из этой цепочки, данные на сайте начинают расходиться с фактическими остатками.

Для интернет-магазина это критично. Покупатель ожидает точные данные о наличии. Если товара нет, важно скрыть позицию или указать статус «ожидается поступление».