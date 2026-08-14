Как выбрать кассу для интернет-магазина: инструкция и советы

Когда интернет-магазину нужна касса

Применять кассу обязаны все, кто принимает деньги от физлиц за товары или услуги, независимо от способа оплаты. Это следует из ст. 1.2 закона 54-ФЗ.

Требование действует для ИП и ООО на любой системе налогообложения, а также распространяется на агентов и субагентов. Например, на курьерские службы, если по договору деньги получают именно они.

При продаже маркированных товаров в интернет-магазине касса тоже требуется.

Если владелец сайта игнорирует правила, ему грозит штраф по ст. 14.5 КоАП за:

неприменение кассы;

работу на кассе, которая не зарегистрирована в ФНС;

невыдачу чеков покупателям.