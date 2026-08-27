Маркетплейс или свой интернет-магазин: что выгоднее продавцу в 2026 году

Маркетплейсы больше не кажутся безопасными: что изменилось в 2026 году

В 2026 году условия работы маркетплейсов продолжили меняться. Например, с 7 июля Wildberries повысил комиссию для одежды по модели FBW с 34,5% до 43,5%, а по FBS до 48%. Площадки также меняют тарифы, логистику и условия оферты, поэтому экономика продаж может меняться даже без изменения цены товара.

После продолжающихся атак на склады экосистема сервисов для продавцов на маркетплейсах SellerDen провела опрос 986 селлеров Wildberries для Forbes и опрос показал, 67,7% респондентов уже используют или рассматривают альтернативные каналы продаж. Собственный интернет-магазин рассматривают 41,9% продавцов, при этом 32,3% пока не видят альтернатив Wildberries.

Проблема начинается, когда весь бизнес зависит от одной площадки: ее тарифов, алгоритмов и правил. Поэтому многие продавцы рассматривают собственный канал как дополнение к маркетплейсу.

И это логичный повод сравнить экономику продаж на площадке и через собственный сайт.

Но может ли интернет-магазин приносить больше прибыли? Мы посчитали основные расходы и сравнили две модели продаж и привели расчеты ниже.