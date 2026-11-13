Какие виды ККТ использовать при расчетах в 2027 году: обзор

Что такое онлайн-касса и для чего она нужна
Онлайн-касса, или контрольно-кассовая техника (ККТ) – устройство для фискализации расчетов с покупателями: оно формирует кассовый чек, записывает данные в ФН и передает информацию о расчете в налоговую (ОФД) (ст. 1.1 закона 54-ФЗ).
Работу кассы регулирует закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Онлайн-кассу подключают все организации и ИП, которые принимают оплату наличными или безналично за товары, работы и услуги (п. 1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ).
Кто обязан применять кассу, рассказали в статье – Кому нужна онлайн-касса
Но есть те, кому работать без ККТ можно, к примеру:
если безналичные расчеты проводят между юрлицами или ИП;
если предприниматели работают на патенте по видам услуг, входящим в перечень освобожденных;
если расчеты проходят в отдаленной местности без интернета и др.
Если налоговая выявит нарушение законы 54-ФЗ, то выпишет штраф ИП или организации. Подробнее про штрафы рассказали в статье >
Какие кассы разрешены: реестр ККТ и требования
Применять можно только кассу из реестра ККТ, который ведет налоговая (п. 1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ). Условия допуска одинаковы для всех видов касс:
модель есть в реестре ККТ на сайте налоговой, там же указана поддержка формата 1.2;
в корпусе стоит ФН из реестра фискальных накопителей (ст. 1.1 и 5 закона 54-ФЗ);
касса зарегистрирована в налоговой (ст. 4.2 закона 54-ФЗ);
заключен договор с ОФД.
Какие кассы бывают: виды и типы ККТ
Основные виды касс: фискальный регистратор, смарт-терминал, облачная касса, кнопочная касса и POS-система.
Фискальный регистратор
Фискальный регистратор – принтер чеков с установленным ФН. По закону это ККТ, но чеки он формирует только по командам кассовой программы на компьютере или планшете.
В рознице встречается чаще остальных видов: ставят под прилавком, рядом с монитором кассира или в корпусе POS-системы.
Регистратор подключают к компьютеру или ноутбуку на Windows (USB, Ethernet или Wi-Fi), планшету на Android (USB OTG или Wi-Fi) и к смарт-терминалу.
Где применяется:
Регистратор используют в магазинах, супермаркетах, аптеках, общепите, на АЗС и других точках с большим числом кассовых операций.
На что обратить внимание при выборе:
Главный параметр – скорость печати, ее подбирают под поток покупателей. Небольшой точке достаточно 100–150 мм/с (Вики Принт 57Ф, Атол 20Ф), супермаркету или ресторану с очередями нужно 200–300 мм/с (Вики Принт 80Ф, POSCENTER-02Ф, Атол FPrint-22ПТК).
Второй параметр – автоотрез: в большинстве моделей установлена гильотина, в Атол 30Ф+ только гребенка (надрыв чека). При высокой нагрузке разница заметна.
Обзор моделей фискальных регистраторов:
Модель
Цена (без ФН)
Скорость
Автоотрез
Маркировка
Атол 1Ф
~ 15 000 ₽
50 мм/с
гребенка
уточнять
Вики Принт 57Ф
~ 15 500 ₽
100 мм/с
гребенка
уточнять
Вики Принт 80 Плюс Ф
~ 21 500 ₽
300 мм/с
+
уточнять
Атол 20Ф
~ 31 500–32 000 ₽
100 мм/с
+
уточнять
Эвотор Power-ФР
~ 45 000 ₽
до 300 мм/с
+
+
Смарт-терминал
Смарт-терминал – автономное кассовое устройство с сенсорным экраном: в нем совмещены фискальный регистратор и вычислительный модуль с кассовым ПО на Android или системе производителя. Встроенный эквайринг есть не у всех моделей: зависит от комплектации.
Возможности смарт-терминала:
Приложения. Программы ставят через встроенный магазин, поэтому кассу можно связать с CRM, CMS, товарным учетом и сервисами маркировки.
Работа без компьютера. Кассовое ПО уже встроено, дополнительное устройство не нужно.
Где применяется:
Смарт-терминалы подходят для небольших магазинов, кафе, салонов красоты, сферы услуг, рынков и торговли на выезде.
Это компактное решение для малого и среднего бизнеса: оно дешевле POS-системы с регистратором и интегрируется с дополнительными сервисами. Терминал ставят на прилавок или стойку, мобильные модели с аккумулятором не привязаны к одному месту.
Обзор моделей смарт-терминалов:
Модель
Цена (без ФН)
Экран
Аккумулятор
ТС ПИоТ
Эвотор 6 lite
~ 19 900 ₽
6,5"
до 12 ч
уточнять
Атол СТБ 5
~ 17 500 ₽
5"
8 ч
уточнять
Атол Sigma 7
~ 19 000 ₽
7"
5 ч
уточнять
Эвотор 7.3
~ 34 900 ₽
7"
уточнять
+
Эвотор 10
~ 39 900 ₽
10"
уточнять
+
Одна касса для сайта и розницы
Подключим стационарную кассу к сайту для фискализации оплат из офлайн и онлайн одновременно
Облачная касса
Облачная касса – физическая ККТ, предназначенная для фискализации расчетов в интернете.
Предприниматель арендует кассу и не устанавливает ее у себя. Вместо этого он получает удаленный доступ к ККТ через личный онлайн-кабинет, API или готовую интеграцию с интернет-эквайрингом, CMS или CRM. Хранится оборудование в специализированном дата-центре на стороне провайдера.
Автоматически формирует только электронные чеки, отправляет их клиенту и в налоговую. Кассир для этого не требуется.
ККТ подключается к большинству CMS, платежных систем и интернет-эквайрингов, причем сразу к нескольким эквайрингам одновременно.
Где применяется:
Облачную кассу используют:
в интернет-магазинах, мобильных приложениях и на сайтах;
при продажах через социальные сети и мессенджеры;
для расчетов по платежным ссылкам;
при дистанционной торговле с курьерской доставкой;
при оказании услуг онлайн (онлайн-школы, консультации);
для сервисов онлайн-бронирования.
Обзор провайдеров:
Провайдер
Тариф
Что включено
~ 1 600 ₽/мес
ОФД, поддержка всей цепочки оплат, поддержка ТС ПИоТ
Life Pay
~ 1 500 ₽/мес
ОФД, техподдержка
БИФИТ Касса
~ 1 700 ₽/мес
ОФД, техподдержка
Цифровая касса Эвотора
~ 1 750 ₽/мес
ОФД, техподдержка, ТС ПИоТ
Атол Онлайн
~ 1 546 ₽/мес
ОФД, техподдержка, ТС ПИоТ
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Кнопочная (автономная, ньюджер) касса
Ньюджер – автономная онлайн-касса с кнопочной клавиатурой и небольшим дисплеем. Кассовые операции выполняют без компьютера. По сравнению со смарт-терминалом это более простое устройство: полноценной ОС и магазина приложений, как правило, нет, интеграций с внешними системами мало.
При нужной прошивке его можно использовать как фискальный регистратор в связке с ПК и POS-системами.
Крупные производители выводят ньюджеры из оборота и прекращают выпускать для них актуальные прошивки.
Ограничения автономных касс:
Маркировка. Автономные кассы не поддерживают маркировку, «Честный ЗНАК» и модуль ТС ПИоТ.
Алкоголь. Атол 90Ф+ можно дооснастить модулем HUB 19 для работы с ЕГАИС, для Меркурия и Штрих-М тоже нужен специальный модуль с настройкой. Проще выбрать смарт-терминал.
Учет и подключение. Товарный учет ограничен: облачного склада, аналитики продаж и синхронизации с внешними системами нет. Разъемов мало, другие устройства подключить сложно.
Где применяется:
Ньюджер используют в киосках, павильонах, на рынках и в небольших магазинах с простым ассортиментом, где не нужны сложный учет и интеграции.
Обзор моделей автономных касс:
Модель
Цена (без ФН)
Ширина ленты
Скорость печати
Меркурий-115Ф
~ 5 100 ₽
57 мм
88 мм/с
Дримкас Ф
~ 10 990–15 000 ₽
57 мм
70 мм/с
Атол 91Ф
~ 11 800–12 300 ₽
57 мм
50 мм/с
POS-система
POS-система – терминал с экраном и программой для учета, к которому подключают фискальный регистратор, сканер и дисплей покупателя (систему собирают из отдельных устройств).
Возможности POS-системы:
Любое кассовое ПО. На Windows работают «1С:Розница», «1С:Общепит», Frontol, iiko, R-Keeper, Saby, «МойСклад» и отраслевые системы.
Скорость. С быстрым регистратором, например POSCENTER-02Ф (260 мм/с), система справляется с очередями, которые смарт-терминалу не по силам.
ЕГАИС, маркировка, сеть. ЕГАИС работает через УТМ и кассовое ПО, маркировка и ТС ПИоТ подключаются обновлением программы. Несколько точек и единая база товаров доступны в одном кабинете 1С.
Обслуживание. Windows требует обновлений, настройки драйверов и резервного копирования..
Где применяется:
POS-системы выбирают супермаркеты и крупные магазины с высоким потоком, рестораны и кафе с большим залом (iiko или R-Keeper), сети с централизованным управлением через «1С:Розница», алкогольная розница с ЕГАИС, аптеки с отраслевым ПО, которое не работает на Android. Система работает от сети и для выездной торговли не подходит.
Обзор моделей POS-систем:
Модель
Цена (без ФР и ФН)
ОС
Экран
Атол Optima 7 Lite
~ 36 500 ₽
без ОС или с ОС на выбор
11,6"
Эвотор Power-СТ
~ 38 000 ₽
Evotor OS 4
7"
Атол Нео 16
~ 45 000 ₽
Windows 10 IoT
15,6"
Атол МАКС 15 v2
~ 97 000 ₽
без ОС или с ОС на выбор
15"
Эвотор Power-POS (комплект)
~ 45 000 ₽
Evotor OS
7"
По каким критериям выбирать ККТ
Есть ли в ассортименте маркированные товары?
Если под маркировку попадает хотя бы один товар, касса должна работать по формату фискальных данных ФФД 1.2 и поддерживать работу с ТС ПИоТ.
Автономные кассы с «Честным ЗНАКом» не работают. Для маркировки подойдут смарт-терминал, фискальный регистратор, облачная касса или POS-система, если их кассовая программа поддерживает интеграцию с системой маркировки.
Сколько касс нужно и где их устанавливать?
Влияет на выбор то, где будет использоваться ККТ:
Выездная торговля, рынки, ярмарки, доставка. Нужна длительная работа от аккумулятора.
Стационарная точка с большим потоком. Важны скорость печати, надежность принтера, возможность подключить весы и сканер.
Оплата в интернете. Проверяют ограничения по числу чеков в тарифе, поддержку маркировки, техподдержку и интеграции с сервисами.
Какое программное обеспечение нужно?
Кассовое ПО должно быть совместимо с товароучетными системами и CRM, поддерживать программы лояльности и работать с остальным торговым оборудованием.
Решить, нужны ли – учет остатков, работа с весовым товаром, интеграция с бронированием или доставкой и программа лояльности.
Смарт-терминалы на Android имеют собственные магазины приложений. POS-системы совместимы с товароучетным ПО: Бизнес.Ру, Saby, «МойСклад» и др. Простые автономные кассы работают только со встроенным меню, интеграций у них нет. Облачные кассы интегрируются с товароучетными системами, 1C, CMS, CRM.
Таблица: сравнение видов ККТ
Тип
Без компьютера
Аккумулятор
Маркировка
Учет
Эквайринг
Обслуживание
Фискальный регистратор
нет
зависит от модели
зависит от модели
через программу
отдельный терминал
компьютер и программа
Смарт-терминал
да
зависит от модели
зависит от модели
приложение из оф. магазина
встроенный у части моделей
зависит от модели
да
не нужен
по провайдеру
через интеграцию с ТУС
интеграция с интернет-эквайрингом
провайдер
Кнопочная
да
зависит от модели
зависит от модели
встроенное меню
зависит от модели
простое
POS-система
нет
не нужен
зависит от модели
на терминале
отдельный терминал
нужен специалист
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Что меняется в 2027 году и как это повлияет на выбор ККТ
В 2027 году меняются реквизиты чека и форматы фискальных документов (ФФД), поэтому часть касс придется обновить или заменить. ФФД – правила, по которым касса записывает данные чека и передает их в налоговую.
Приказ Федеральной налоговой службы от 04.09.2026 № ЕД-1-20/658@ установил:
с 1 марта 2027 года добавить в чек признак дистанционной продажи маркированного товара для интернет-магазинов и маркетплейсов;
с 1 сентября 2027 года отменить форматы 1.05 и 1.1.
Для перехода на ФФД 1.2 владельцу кассы нужно найти модель в реестре ККТ и посмотреть поддержку формата 1.2:
Поддерживает – обновить прошивку и кассовую программу у поставщика.
Не поддерживает – заменить кассу.
Главное
Кто обязан применять кассу. ККТ нужна всем, кто принимает деньги за товары и услуги, в том числе интернет-магазинам. Исключения перечислены в законе 54-ФЗ.
Какая касса нужна для сайта. Продажи на сайте фискализируют через облачную кассу. Если товары доставляют курьеры, к ней добавляют приложение «Мобильный кассир».
Какая касса нужна в рознице. На выбор: фискальный регистратор, смарт-терминал, кнопочная касса. При совмещении онлайн- и офлайн-продаж вторая касса необязательна: действующую ККТ можно подключить для фискализации оплат с сайта через специальный сервис.
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