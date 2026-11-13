Какие виды ККТ использовать при расчетах в 2027 году: обзор

Если налоговая выявит нарушение законы 54-ФЗ, то выпишет штраф ИП или организации. Подробнее про штрафы рассказали в статье >

если расчеты проходят в отдаленной местности без интернета и др.

если предприниматели работают на патенте по видам услуг, входящим в перечень освобожденных;

если безналичные расчеты проводят между юрлицами или ИП;

Но есть те, кому работать без ККТ можно , к примеру:

Кто обязан применять кассу, рассказали в статье – Кому нужна онлайн-касса

Онлайн-кассу подключают все организации и ИП , которые принимают оплату наличными или безналично за товары, работы и услуги (п. 1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ).

Работу кассы регулирует закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Онлайн-касса, или контрольно-кассовая техника (ККТ) – устройство для фискализации расчетов с покупателями: оно формирует кассовый чек, записывает данные в ФН и передает информацию о расчете в налоговую (ОФД) (ст. 1.1 закона 54-ФЗ).

Что такое онлайн-касса и для чего она нужна

в корпусе стоит ФН из реестра фискальных накопителей (ст. 1.1 и 5 закона 54-ФЗ);

модель есть в реестре ККТ на сайте налоговой, там же указана поддержка формата 1.2;

Применять можно только кассу из реестра ККТ, который ведет налоговая (п. 1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ). Условия допуска одинаковы для всех видов касс:

Какие кассы бывают: виды и типы ККТ

Основные виды касс: фискальный регистратор, смарт-терминал, облачная касса, кнопочная касса и POS-система.

Фискальный регистратор

Изображение Бизнес.Ру – пример фискального регистратора (Атол) Фискальный регистратор – принтер чеков с установленным ФН. По закону это ККТ, но чеки он формирует только по командам кассовой программы на компьютере или планшете. В рознице встречается чаще остальных видов: ставят под прилавком, рядом с монитором кассира или в корпусе POS-системы. Регистратор подключают к компьютеру или ноутбуку на Windows (USB, Ethernet или Wi-Fi), планшету на Android (USB OTG или Wi-Fi) и к смарт-терминалу. Где применяется: Регистратор используют в магазинах, супермаркетах, аптеках, общепите, на АЗС и других точках с большим числом кассовых операций. На что обратить внимание при выборе: Главный параметр – скорость печати, ее подбирают под поток покупателей. Небольшой точке достаточно 100–150 мм/с (Вики Принт 57Ф, Атол 20Ф), супермаркету или ресторану с очередями нужно 200–300 мм/с (Вики Принт 80Ф, POSCENTER-02Ф, Атол FPrint-22ПТК). Второй параметр – автоотрез: в большинстве моделей установлена гильотина, в Атол 30Ф+ только гребенка (надрыв чека). При высокой нагрузке разница заметна. Обзор моделей фискальных регистраторов: Модель Цена (без ФН) Скорость Автоотрез Маркировка Атол 1Ф ~ 15 000 ₽ 50 мм/с гребенка уточнять Вики Принт 57Ф ~ 15 500 ₽ 100 мм/с гребенка уточнять Вики Принт 80 Плюс Ф ~ 21 500 ₽ 300 мм/с + уточнять Атол 20Ф ~ 31 500–32 000 ₽ 100 мм/с + уточнять Эвотор Power-ФР ~ 45 000 ₽ до 300 мм/с + +

Смарт-терминал

Изображение Бизнес.Ру – пример смарт-терминала (Эвотор) Смарт-терминал – автономное кассовое устройство с сенсорным экраном: в нем совмещены фискальный регистратор и вычислительный модуль с кассовым ПО на Android или системе производителя. Встроенный эквайринг есть не у всех моделей: зависит от комплектации. Возможности смарт-терминала: Приложения. Программы ставят через встроенный магазин, поэтому кассу можно связать с CRM, CMS, товарным учетом и сервисами маркировки.

Работа без компьютера. Кассовое ПО уже встроено, дополнительное устройство не нужно. Где применяется: Смарт-терминалы подходят для небольших магазинов, кафе, салонов красоты, сферы услуг, рынков и торговли на выезде. Это компактное решение для малого и среднего бизнеса: оно дешевле POS-системы с регистратором и интегрируется с дополнительными сервисами. Терминал ставят на прилавок или стойку, мобильные модели с аккумулятором не привязаны к одному месту. Обзор моделей смарт-терминалов: Модель Цена (без ФН) Экран Аккумулятор ТС ПИоТ Эвотор 6 lite ~ 19 900 ₽ 6,5" до 12 ч уточнять Атол СТБ 5 ~ 17 500 ₽ 5" 8 ч уточнять Атол Sigma 7 ~ 19 000 ₽ 7" 5 ч уточнять Эвотор 7.3 ~ 34 900 ₽ 7" уточнять + Эвотор 10 ~ 39 900 ₽ 10" уточнять + Одна касса для сайта и розницы Подключим стационарную кассу к сайту для фискализации оплат из офлайн и онлайн одновременно Узнать подробнее

Облачная касса

Изображение Бизнес.Ру – пример облачной кассы (терминал ФА) Облачная касса – физическая ККТ, предназначенная для фискализации расчетов в интернете. Предприниматель арендует кассу и не устанавливает ее у себя. Вместо этого он получает удаленный доступ к ККТ через личный онлайн-кабинет, API или готовую интеграцию с интернет-эквайрингом, CMS или CRM. Хранится оборудование в специализированном дата-центре на стороне провайдера. Автоматически формирует только электронные чеки, отправляет их клиенту и в налоговую. Кассир для этого не требуется. ККТ подключается к большинству CMS, платежных систем и интернет-эквайрингов, причем сразу к нескольким эквайрингам одновременно. Где применяется: Облачную кассу используют: в интернет-магазинах, мобильных приложениях и на сайтах;

при продажах через социальные сети и мессенджеры;

для расчетов по платежным ссылкам;

при дистанционной торговле с курьерской доставкой;

при оказании услуг онлайн (онлайн-школы, консультации);

для сервисов онлайн-бронирования. Обзор провайдеров: Провайдер Тариф Что включено Бизнес.Ру Онлайн-Чеки ~ 1 600 ₽/мес ОФД, поддержка всей цепочки оплат, поддержка ТС ПИоТ Life Pay ~ 1 500 ₽/мес ОФД, техподдержка БИФИТ Касса ~ 1 700 ₽/мес ОФД, техподдержка Цифровая касса Эвотора ~ 1 750 ₽/мес ОФД, техподдержка, ТС ПИоТ Атол Онлайн ~ 1 546 ₽/мес ОФД, техподдержка, ТС ПИоТ 🔥 Полный обзор на ТОП провайдеров облачных касс собрали в статье – Рейтинг облачных касс Облачная касса за 0 ₽ Первый месяц аренды облачной кассы Бизнес.Ру бесплатно Узнать подробнее

Кнопочная (автономная, ньюджер) касса

Изображение Бизнес.Ру – пример кнопочной кассы Ньюджер – автономная онлайн-касса с кнопочной клавиатурой и небольшим дисплеем. Кассовые операции выполняют без компьютера. По сравнению со смарт-терминалом это более простое устройство: полноценной ОС и магазина приложений, как правило, нет, интеграций с внешними системами мало. При нужной прошивке его можно использовать как фискальный регистратор в связке с ПК и POS-системами. Крупные производители выводят ньюджеры из оборота и прекращают выпускать для них актуальные прошивки. Ограничения автономных касс: Маркировка. Автономные кассы не поддерживают маркировку, «Честный ЗНАК» и модуль ТС ПИоТ.

Алкоголь. Атол 90Ф+ можно дооснастить модулем HUB 19 для работы с ЕГАИС, для Меркурия и Штрих-М тоже нужен специальный модуль с настройкой. Проще выбрать смарт-терминал.

Учет и подключение. Товарный учет ограничен: облачного склада, аналитики продаж и синхронизации с внешними системами нет. Разъемов мало, другие устройства подключить сложно. Где применяется: Ньюджер используют в киосках, павильонах, на рынках и в небольших магазинах с простым ассортиментом, где не нужны сложный учет и интеграции. Обзор моделей автономных касс: Модель Цена (без ФН) Ширина ленты Скорость печати Меркурий-115Ф ~ 5 100 ₽ 57 мм 88 мм/с Дримкас Ф ~ 10 990–15 000 ₽ 57 мм 70 мм/с Атол 91Ф ~ 11 800–12 300 ₽ 57 мм 50 мм/с

POS-система