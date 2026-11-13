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Какие виды ККТ использовать при расчетах в 2027 году: обзор

Какие виды ККТ использовать при расчетах в 2027 году: обзор

В статье разбираем, какие виды касс используют в 2027 году и чем они отличаются друг от друга.

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Что такое онлайн-касса и для чего она нужна

Онлайн-касса, или контрольно-кассовая техника (ККТ) – устройство для фискализации расчетов с покупателями: оно формирует кассовый чек, записывает данные в ФН и передает информацию о расчете в налоговую (ОФД) (ст. 1.1 закона 54-ФЗ). 

Работу кассы регулирует закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Онлайн-кассу подключают все организации и ИП, которые принимают оплату наличными или безналично за товары, работы и услуги (п. 1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ). 

Кто обязан применять кассу, рассказали в статье – Кому нужна онлайн-касса 

Но есть те, кому работать без ККТ можно, к примеру:

  • если безналичные расчеты проводят между юрлицами или ИП;

  • если предприниматели работают на патенте по видам услуг, входящим в перечень освобожденных;

  • если расчеты проходят в отдаленной местности без интернета и др. 

Если налоговая выявит нарушение законы 54-ФЗ, то выпишет штраф ИП или организации. Подробнее про штрафы рассказали в статье >

Какие кассы разрешены: реестр ККТ и требования

Применять можно только кассу из реестра ККТ, который ведет налоговая (п. 1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ). Условия допуска одинаковы для всех видов касс: 

  • модель есть в реестре ККТ на сайте налоговой, там же указана поддержка формата 1.2;

  • в корпусе стоит ФН из реестра фискальных накопителей (ст. 1.1 и 5 закона 54-ФЗ);

  • касса зарегистрирована в налоговой (ст. 4.2 закона 54-ФЗ);

  • заключен договор с ОФД.

Какие кассы бывают: виды и типы ККТ

Основные виды касс: фискальный регистратор, смарт-терминал, облачная касса, кнопочная касса и POS-система. 

Фискальный регистратор

Изображение Бизнес.Ру – пример фискального регистратора (Атол)
Изображение Бизнес.Ру – пример фискального регистратора (Атол)

Фискальный регистратор – принтер чеков с установленным ФН. По закону это ККТ, но чеки он формирует только по командам кассовой программы на компьютере или планшете. 

В рознице встречается чаще остальных видов: ставят под прилавком, рядом с монитором кассира или в корпусе POS-системы. 

Регистратор подключают к компьютеру или ноутбуку на Windows (USB, Ethernet или Wi-Fi), планшету на Android (USB OTG или Wi-Fi) и к смарт-терминалу. 

Где применяется:

Регистратор используют в магазинах, супермаркетах, аптеках, общепите, на АЗС и других точках с большим числом кассовых операций. 

На что обратить внимание при выборе:

Главный параметр – скорость печати, ее подбирают под поток покупателей. Небольшой точке достаточно 100–150 мм/с (Вики Принт 57Ф, Атол 20Ф), супермаркету или ресторану с очередями нужно 200–300 мм/с (Вики Принт 80Ф, POSCENTER-02Ф, Атол FPrint-22ПТК). 

Второй параметр – автоотрез: в большинстве моделей установлена гильотина, в Атол 30Ф+ только гребенка (надрыв чека). При высокой нагрузке разница заметна.

Обзор моделей фискальных регистраторов:

Модель

Цена (без ФН)

Скорость

Автоотрез

Маркировка

Атол 1Ф

~ 15 000 ₽

50 мм/с

гребенка

уточнять

Вики Принт 57Ф

~ 15 500 ₽

100 мм/с

гребенка

уточнять

Вики Принт 80 Плюс Ф

~ 21 500 ₽

300 мм/с

+

уточнять

Атол 20Ф

~ 31 500–32 000 ₽

100 мм/с

+

уточнять

Эвотор Power-ФР

~ 45 000 ₽

до 300 мм/с

+

+

Смарт-терминал

Изображение Бизнес.Ру – пример смарт-терминала (Эвотор)
Изображение Бизнес.Ру – пример смарт-терминала (Эвотор)

Смарт-терминал – автономное кассовое устройство с сенсорным экраном: в нем совмещены фискальный регистратор и вычислительный модуль с кассовым ПО на Android или системе производителя. Встроенный эквайринг есть не у всех моделей: зависит от комплектации.

Возможности смарт-терминала:

  • Приложения. Программы ставят через встроенный магазин, поэтому кассу можно связать с CRM, CMS, товарным учетом и сервисами маркировки.

  • Работа без компьютера. Кассовое ПО уже встроено, дополнительное устройство не нужно.

Где применяется:

Смарт-терминалы подходят для небольших магазинов, кафе, салонов красоты, сферы услуг, рынков и торговли на выезде. 

Это компактное решение для малого и среднего бизнеса: оно дешевле POS-системы с регистратором и интегрируется с дополнительными сервисами. Терминал ставят на прилавок или стойку, мобильные модели с аккумулятором не привязаны к одному месту.

Обзор моделей смарт-терминалов:

Модель

Цена (без ФН)

Экран

Аккумулятор

ТС ПИоТ

Эвотор 6 lite

~ 19 900 ₽

6,5"

до 12 ч

уточнять

Атол СТБ 5

~ 17 500 ₽

5"

8 ч

уточнять

Атол Sigma 7

~ 19 000 ₽

7"

5 ч

уточнять

Эвотор 7.3

~ 34 900 ₽

7"

уточнять

+

Эвотор 10

~ 39 900 ₽

10"

уточнять

+

Одна касса для сайта и розницы

Подключим стационарную кассу к сайту для фискализации оплат из офлайн и онлайн одновременно

Облачная касса

Изображение Бизнес.Ру – пример облачной кассы (терминал ФА)
Изображение Бизнес.Ру – пример облачной кассы (терминал ФА)

Облачная касса –  физическая ККТ, предназначенная для фискализации расчетов в интернете. 

Предприниматель арендует кассу и не устанавливает ее у себя. Вместо этого он получает удаленный доступ к ККТ через личный онлайн-кабинет, API или готовую интеграцию с интернет-эквайрингом, CMS или CRM. Хранится оборудование в специализированном дата-центре на стороне провайдера. 

Автоматически формирует только электронные чеки, отправляет их клиенту и в налоговую. Кассир для этого не требуется. 

ККТ подключается к большинству CMS, платежных систем и интернет-эквайрингов, причем сразу к нескольким эквайрингам одновременно. 

Где применяется:

Облачную кассу используют:

  • в интернет-магазинах, мобильных приложениях и на сайтах;

  • при продажах через социальные сети и мессенджеры;

  • для расчетов по платежным ссылкам;

  • при дистанционной торговле с курьерской доставкой;

  • при оказании услуг онлайн (онлайн-школы, консультации);

  • для сервисов онлайн-бронирования. 

Обзор провайдеров:

Провайдер

Тариф

Что включено

Бизнес.Ру Онлайн-Чеки

~ 1 600 ₽/мес

ОФД, поддержка всей цепочки оплат, поддержка ТС ПИоТ

Life Pay

~ 1 500 ₽/мес

ОФД, техподдержка

БИФИТ Касса

~ 1 700 ₽/мес

ОФД, техподдержка

Цифровая касса Эвотора

~ 1 750 ₽/мес

ОФД, техподдержка, ТС ПИоТ

Атол Онлайн

~ 1 546 ₽/мес

ОФД, техподдержка, ТС ПИоТ

🔥 Полный обзор на ТОП провайдеров облачных касс собрали в статье – Рейтинг облачных касс

Облачная касса за 0 ₽

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Кнопочная (автономная, ньюджер) касса

Изображение Бизнес.Ру – пример кнопочной кассы
Изображение Бизнес.Ру – пример кнопочной кассы

Ньюджер – автономная онлайн-касса с кнопочной клавиатурой и небольшим дисплеем. Кассовые операции выполняют без компьютера. По сравнению со смарт-терминалом это более простое устройство: полноценной ОС и магазина приложений, как правило, нет, интеграций с внешними системами мало. 

При нужной прошивке его можно использовать как фискальный регистратор в связке с ПК и POS-системами.

Крупные производители выводят ньюджеры из оборота и прекращают выпускать для них актуальные прошивки. 

Ограничения автономных касс:

  • Маркировка. Автономные кассы не поддерживают маркировку, «Честный ЗНАК» и модуль ТС ПИоТ. 

  • Алкоголь. Атол 90Ф+ можно дооснастить модулем HUB 19 для работы с ЕГАИС, для Меркурия и Штрих-М тоже нужен специальный модуль с настройкой. Проще выбрать смарт-терминал.

  • Учет и подключение. Товарный учет ограничен: облачного склада, аналитики продаж и синхронизации с внешними системами нет. Разъемов мало, другие устройства подключить сложно.

Где применяется:

Ньюджер используют в киосках, павильонах, на рынках и в небольших магазинах с простым ассортиментом, где не нужны сложный учет и интеграции.

Обзор моделей автономных касс:

Модель

Цена (без ФН)

Ширина ленты

Скорость печати

Меркурий-115Ф

~ 5 100 ₽

57 мм

88 мм/с

Дримкас Ф

~ 10 990–15 000 ₽

57 мм

70 мм/с

Атол 91Ф

~ 11 800–12 300 ₽

57 мм

50 мм/с

POS-система

Изображение Бизнес.Ру – пример POS-системы
Изображение Бизнес.Ру – пример POS-системы

POS-система – терминал с экраном и программой для учета, к которому подключают фискальный регистратор, сканер и дисплей покупателя (систему собирают из отдельных устройств).  

Возможности POS-системы:

  • Любое кассовое ПО. На Windows работают «1С:Розница», «1С:Общепит», Frontol, iiko, R-Keeper, Saby, «МойСклад» и отраслевые системы.

  • Скорость. С быстрым регистратором, например POSCENTER-02Ф (260 мм/с), система справляется с очередями, которые смарт-терминалу не по силам.

  • ЕГАИС, маркировка, сеть. ЕГАИС работает через УТМ и кассовое ПО, маркировка и ТС ПИоТ подключаются обновлением программы. Несколько точек и единая база товаров доступны в одном кабинете 1С.

  • Обслуживание. Windows требует обновлений, настройки драйверов и резервного копирования..

Где применяется:

POS-системы выбирают супермаркеты и крупные магазины с высоким потоком, рестораны и кафе с большим залом (iiko или R-Keeper), сети с централизованным управлением через «1С:Розница», алкогольная розница с ЕГАИС, аптеки с отраслевым ПО, которое не работает на Android. Система работает от сети и для выездной торговли не подходит.

Обзор моделей POS-систем:

Модель

Цена (без ФР и ФН)

ОС

Экран

Атол Optima 7 Lite

~ 36 500 ₽

без ОС или с ОС на выбор

11,6"

Эвотор Power-СТ

~ 38 000 ₽

Evotor OS 4

7"

Атол Нео 16

~ 45 000 ₽

Windows 10 IoT

15,6"

Атол МАКС 15 v2

~ 97 000 ₽

без ОС или с ОС на выбор

15"

Эвотор Power-POS (комплект)

~ 45 000 ₽

Evotor OS

7"

По каким критериям выбирать ККТ

Есть ли в ассортименте маркированные товары?

Если под маркировку попадает хотя бы один товар, касса должна работать по формату фискальных данных ФФД 1.2 и поддерживать работу с ТС ПИоТ

Автономные кассы с «Честным ЗНАКом» не работают. Для маркировки подойдут смарт-терминал, фискальный регистратор, облачная касса или POS-система, если их кассовая программа поддерживает интеграцию с системой маркировки.

Сколько касс нужно и где их устанавливать?

Влияет на выбор то, где будет использоваться ККТ:

  • Выездная торговля, рынки, ярмарки, доставка. Нужна длительная работа от аккумулятора.

  • Стационарная точка с большим потоком. Важны скорость печати, надежность принтера, возможность подключить весы и сканер.

  • Оплата в интернете. Проверяют ограничения по числу чеков в тарифе, поддержку маркировки, техподдержку и интеграции с сервисами.

Какое программное обеспечение нужно?

Кассовое ПО должно быть совместимо с товароучетными системами и CRM, поддерживать программы лояльности и работать с остальным торговым оборудованием.

Решить, нужны ли – учет остатков, работа с весовым товаром, интеграция с бронированием или доставкой и программа лояльности.

Смарт-терминалы на Android имеют собственные магазины приложений. POS-системы совместимы с товароучетным ПО: Бизнес.Ру,  Saby, «МойСклад» и др. Простые автономные кассы работают только со встроенным меню, интеграций у них нет. Облачные кассы интегрируются с товароучетными системами, 1C, CMS, CRM.

Таблица: сравнение видов ККТ

Тип

Без компьютера

Аккумулятор

Маркировка

Учет

Эквайринг

Обслуживание

Фискальный регистратор

нет

зависит от модели

зависит от модели

через программу

отдельный терминал

компьютер и программа

Смарт-терминал

да

зависит от модели

зависит от модели

приложение из оф. магазина

встроенный у части моделей

зависит от модели

Облачная

да

не нужен

по провайдеру

через интеграцию с ТУС

интеграция с интернет-эквайрингом

провайдер

Кнопочная

да

зависит от модели

зависит от модели

встроенное меню

зависит от модели

простое

POS-система

нет

не нужен

зависит от модели

на терминале

отдельный терминал

нужен специалист

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Что меняется в 2027 году и как это повлияет на выбор ККТ

В 2027 году меняются реквизиты чека и форматы фискальных документов (ФФД), поэтому часть касс придется обновить или заменить. ФФД – правила, по которым касса записывает данные чека и передает их в налоговую.

Приказ Федеральной налоговой службы от 04.09.2026 № ЕД-1-20/658@ установил:

  • с 1 марта 2027 года добавить в чек признак дистанционной продажи маркированного товара для интернет-магазинов и маркетплейсов;

  •  с 1 сентября 2027 года отменить форматы 1.05 и 1.1.

Для перехода на ФФД 1.2 владельцу кассы нужно найти модель в реестре ККТ и посмотреть поддержку формата 1.2:

  • Поддерживает – обновить прошивку и кассовую программу у поставщика.

  • Не поддерживает – заменить кассу.

Главное

  • Кто обязан применять кассу. ККТ нужна всем, кто принимает деньги за товары и услуги, в том числе интернет-магазинам. Исключения перечислены в законе 54-ФЗ.

  • Какая касса нужна для сайта. Продажи на сайте фискализируют через облачную кассу. Если товары доставляют курьеры, к ней добавляют приложение «Мобильный кассир».

  • Какая касса нужна в рознице. На выбор: фискальный регистратор, смарт-терминал, кнопочная касса. При совмещении онлайн- и офлайн-продаж вторая касса необязательна: действующую ККТ можно подключить для фискализации оплат с сайта через специальный сервис.

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