Проблемы с открытием и использованием казахстанских карт в 2025 году

Новые регуляторные требования: главная причина проблем
С января 2025 года банковская система Казахстана переживает значительные перемены в сфере обслуживания нерезидентов. Национальный банк и финансовые регуляторы Республики Казахстан существенно ужесточили правила выдачи и обслуживания банковских карт для иностранных граждан.
Основные изменения затронули следующие аспекты: ограничение срока действия карт для нерезидентов до 12 календарных месяцев (ранее карты выпускались на 3–5 лет); сокращение количества платежных карт, доступных для оформления одним клиентом; усиленная проверка документов нерезидентов, особенно из стран с высоким риском отмывания денег; усложнение процедуры получения ИИН для иностранных граждан.
Важно отметить, что новые правила распространяются только на карты, выпущенные после введения ограничений, и не затрагивают уже действующие. Исключение из правила сделано только для трех категорий клиентов: предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.
Проблема получения ИИН
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) — это аналог российского ИНН. Без этого документа невозможно открыть счет, оформить карту или воспользоваться большинством финансовых услуг в Казахстане.
С февраля 2024 года процедура получения ИИН для иностранцев была существенно усложнена. Отмена дистанционного оформления привела к тому, что если раньше этот документ можно было оформить удаленно или через консульства Казахстана, то теперь обязательно требуется личное присутствие заявителя в Центре обслуживания населения (ЦОН). Как сообщается в профильных источниках, в этом году Казахстан фактически прекратил оформление ИИН для иностранцев, что стало серьезным препятствием для желающих открыть банковский счет. Эти изменения превратили получение ИИН из простой формальности в серьезное препятствие для нерезидентов, желающих открыть карту в казахстанском банке.
Проблемы с подтверждением легального статуса в стране
Банки Казахстана ужесточили требования к документам, подтверждающим законность пребывания иностранцев в стране. Многие банки теперь требуют не просто штамп о пересечении границы, а документы, подтверждающие цель пребывания, такие как трудовой договор с организацией, зарегистрированной в Казахстане, студенческий билет казахстанского учебного заведения, документ из медицинского учреждения о прохождении лечения или временная регистрация.
Особенно строго подходят к этому вопросу такие банки, как RBK и некоторые филиалы «Евразийского банка». Это создает дополнительные трудности для россиян, приезжающих в Казахстан специально для открытия карты — им сложно предоставить документы о длительном пребывании в стране.
Ограничение количества карт и усиленные проверки клиентов
Казахстанские банки теперь обязаны проводить оценку риска отмывания денежных средств и финансирования терроризма для клиентов, имеющих более 5 карт в одном банке или более 3 карт в каждом из трех разных банков одновременно. Это означает дополнительные проверки и возможные отказы в выдаче карт клиентам, которые уже имеют несколько действующих банковских продуктов.
Банки также тщательнее изучают документы клиентов-нерезидентов. Хотя граждане стран ЕАЭС, включая Россию, не попадают, как правило, под усиленные проверки, это не освобождает их от необходимости предоставления полного пакета документов.
Финансовые проблемы: рост стоимости обслуживания
Введение новых требований неизбежно привело к увеличению операционных расходов банков на проверку клиентов и документов, что отразилось на стоимости банковских услуг для нерезидентов. Теперь клиенты сталкиваются с повышением комиссий за обслуживание карт, увеличением стоимости международных переводов, появлением дополнительных сборов за проверку документов нерезидентов и ростом минимальных сумм для открытия счетов.
Зарубежные карты Visa и Mastercard удаленно
Получите VISA или Mastercard иностранного банка и живите как прежде!
Необходимость уведомления российской налоговой службы
Отдельной проблемой для россиян является необходимость уведомления ФНС об открытии счета в зарубежном банке. Это требование часто упускается из виду, что может привести к штрафам. Уведомление необходимо подать в течение месяца после открытия карты. Требуется ежегодно до 1 июня предоставлять отчет о движении денежных средств по зарубежному счету. При изменении реквизитов или закрытии счета также необходимо уведомлять налоговую службу.
Хотя сама процедура уведомления не сложная и может быть выполнена через личный кабинет на сайте ФНС, она создает дополнительные административные обязанности для владельцев казахстанских карт.
Перспективы и альтернативные решения
Несмотря на возросшие сложности, рынок адаптируется к новым условиям. Для тех, кто ищет альтернативы казахстанским картам, существуют различные варианты решения проблемы.
Одним из таких вариантов является открытие банковских счетов без карт в казахстанских банках для проведения международных переводов. Такие счета не попадают под ограничение срока действия в 12 месяцев и могут использоваться для определенных типов финансовых операций.
Карты других стран ЕАЭС как альтернатива. Банковские системы Армении, Киргизии и Таджикистана предлагают свои варианты финансовых инструментов для международных расчетов, каждый со своими преимуществами и особенностями.
К примеру, Армения становится все более привлекательной альтернативой для россиян, ищущих зарубежные карты. Армянские банки предлагают иностранцам открытие счетов и выпуск карт платежных систем Visa и MasterCard с полной функциональностью для международных операций.
Главное преимущество армянских банков — относительно простая процедура открытия счета с минимальным пакетом документов (паспорт и временная регистрация) и возможность обслуживания на русском языке. Стоимость обслуживания в армянских банках обычно составляет от 3000 до 6000 драмов в год (примерно 500–1000 рублей). Некоторые банки предлагают карты в нескольких валютах (драмы, доллары, евро), что упрощает международные расчеты.
Примечательно, что ряд армянских банков сотрудничает с российскими платежными системами, что позволяет осуществлять переводы между странами с минимальными комиссиями. Для открытия счета обычно требуется личное присутствие, но некоторые банки работают с представителями, что позволяет организовать процесс дистанционно. Важным преимуществом армянских карт является отсутствие ограничений на использование сервисов Google Pay и Apple Pay, что делает их особенно удобными для повседневного использования.
Киргизия также предлагает достойные варианты для получения международных платежных карт. Демир Кыргыз Интернэшнл Банк (ДКИБ), Айыл Банк, Бакай Банк и другие финансовые учреждения Киргизии выпускают карты Visa и MasterCard с возможностью проведения международных операций. Процедура открытия счета в Киргизии обычно включает предоставление паспорта и прохождение личной идентификации. Многие банки Киргизии предлагают мобильные приложения с русскоязычным интерфейсом, что упрощает использование банковских услуг для россиян.
Особенностью киргизских банков является сравнительно низкая стоимость обслуживания — от 300 до 900 сомов в год (около 250–750 рублей) и гибкие условия для международных переводов. Однако следует учитывать, что киргизские банки могут иметь более высокие комиссии за международные операции и ограничения на суммы снятия наличных за пределами страны.
Сервис EasyPay.World как современное решение проблемы
EasyPay.World предоставляет пользователям возможность открытия зарубежных счетов без необходимости физического присутствия в иностранных банках.
Команда EasyPay.world имеет налаженные отношения с банками Армении, Киргизии, Турции, Казахстана и знает все нюансы современных требований, что позволяет минимизировать риски отказа в открытии счета. Срок оформления карты Visa и MasterCard — от 1 до 14 дней. Курьер привезет вам ее по любому адресу в Москве или регионах.
Заключение
Ситуация с банковскими картами в Казахстане показывает сложный баланс между стремлением страны интегрироваться в международную финансовую систему и необходимостью защищать свой финансовый сектор от рисков. Введенные ограничения создали значительные трудности для нерезидентов, особенно из России, которые в последние годы активно использовали казахстанские карты для международных расчетов.
Эксперты финансового рынка отмечают, что эра простого и доступного открытия карт для нерезидентов в Казахстане подошла к концу, уступив место более сложной и регулируемой системе. Тем не менее, для определенных категорий клиентов — предпринимателей, инвесторов, людей с подтвержденными деловыми или образовательными связями с Казахстаном — возможности сохраняются, хотя и с повышенными требованиями к документам и процедурам идентификации.
В то же время, появление альтернативных решений, таких как карты других стран ЕАЭС, позволяет преодолеть проблему. Выбор конкретного решения зависит от индивидуальных потребностей, географии использования и требуемого функционала.
