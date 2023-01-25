Изменения по зарплате, налогам и отчетности в 2023 году

Новый МРОТ

Вступивший в силу с 1 января 2023 года закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ увеличил значение минимального размера оплаты труда. Теперь МРОТ – 16 242 рубля.

Работодатели не вправе выплачивать зарплату за месяц меньше указанной суммы при условии, что работник полностью отработал норму времени, установленную производственным календарем.

НДФЛ с аванса

С 2023 года датой получения физлицом дохода для целей НДФЛ признается не последний рабочий день месяца, а день, когда работнику была произведена выплата вознаграждения. Вознаграждение, в свою очередь, выплачивается не реже двух раз месяц.

Таким образом, под обложение НДФЛ подпадает выплата зарплаты за первую половину месяца, так называемый, аванс.

Новый срок перечисления НДФЛ

Теперь для НДФЛ, удержанного из любой выплаты работнику, крайний срок перечисления – 28 число в составе единого налогового платежа. Но придется отслеживать даты выплаты дохода, так как в текущем месяце нужно перечислить НДФЛ, удержанный в период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

В январе и декабре схема другая:

до 28 января нужно заплатить НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 января;

а НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря – в последний рабочий день 2023 года, то есть 29 декабря.

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Новая база по страховым взносам

С 2023 года база для начисления страховых взносов на ОПС, ОСС и ОМС будет единой – 1 917 000 рублей. В пределах этой цифры работодатели будут исчислять взносы в размере 30%, а после превышения – 15,1%.

Увеличены страховые взносы на выплаты работникам по договорам ГПХ

Теперь с выплат в пользу исполнителей по гражданско-правовым договорам заказчики обязаны исчислять и уплачивать страховые взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в составе единой ставки в 30% в пределах лимита.

Таким образом, внештатные исполнители, не имеющие специального налогового статуса, получают право на оплачиваемый больничный и другие пособия (п. 3 ст. 9 закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ). Но в 2023 году этим правом смогут воспользоваться только работники по договорам ГПХ, которые в 2022 году работали по найму, и за которых работодатель перечислил в бюджет страховые взносы на ОСС по нетрудоспособности и материнству не меньше 4 833,72 руб.

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Отменена справка 182н

Приказом от 19.10.2022 № 677н Минтруд отменил справку о начисленной заработной плате и страховых взносах по форме 182н, которая требовалась для учета доходов, полученных у предыдущих работодателей, при расчете пособий и больничных.

Сведения о заработке новый Социальный фонд будет получать от ФНС.

Единый налоговый платеж

С 2023 года почти все налоги ФНС будет учитывать на едином налоговом счете, отражающем совокупную обязанность налогоплательщика. Теперь зарплатные и прочие налоги и взносы нужно перечислять единым платежным поручением.

А чтобы налоговики правильно распределили сумму платежа между налогами, налогоплательщики будут подавать уведомления об исчисленных налогах, авансах, взносах и сборах.

Не вошли в единый налоговый платеж:

НДФЛ с выплат работающим по патенту иностранцам;

госпошлины, по которым нет исполнительного документа из суда.

Единый срок отчетности

С 2023 года для всей отчетности установлен единый срок представления – 25 число. Исключение – подраздел 1.1 формы ЕФС-1 при трудоустройстве, увольнении, заключении или расторжении договора ГПХ. Для этих событий отчетный срок – на следующий день.

Новая отчетность по зарплате

Начиная с отчета за январь 2023 года вместо СЗВ-М нужно ежемесячно подавать в ФНС персонифицированные сведения о работниках. Срок сдачи – 25 число месяца после отчетного. Таким образом первый раз по новой форме нужно отчитаться за январь 2023 года до 27.02.2023, так 25 февраля – суббота, и срок сдачи сдвигается.

Также в 2023 году введен новый отчет ЕФС-1. Он состоит из разделов, соответствующих бывшим СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС.

Периодичность сдачи – своя для каждого раздела:

подраздел 1.1 (СЗВ-ТД) – при наступлении кадрового события;

подраздел 1.2 и 2 (СЗВ-СТАЖ) – один раз в год;

подраздел 1.3 – каждый месяц;

подраздел 3 (ДСВ-3) и раздел 2 (4-ФСС) – каждый квартал.

Изменят срок выплаты отпускных

Разработан порядок выплаты отпускных при подаче заявления менее, чем за три рабочих дня. Пока законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Если документ примут, больше не будет считаться нарушением срока выплаты отпускных ситуация, когда об уходе в отпуск работник сообщил за два дня до его начала.

А выдать отпускные можно будет: