Финансовый крах как завязка сюжета: кино, в котором деньги становятся проблемой 

«Не сработало»

Но не только в России бизнес рушится без дисциплины. Американская история стартапа WeWork — глобальный урок о том же.

История взлета и падения стартапа — один из самых громких крахов в новейшей бизнес-истории. Глава компании Адам Ньюман вместе с харизматичной женой-единомышленницей создает культ роста, где финансовая отчетность уступает место вдохновению, а экономическая модель — духовным практикам.

Идея звучит красиво: гибкие офисы, новый формат работы, революция в повседневной деловой культуре. Инвесторы вкладывают миллиарды. Компания растет. Но растет без прибыли, без прозрачной структуры, с колоссальными издержками и полным отсутствием дисциплины.

Сериал — почти документальный антикейс о том, как даже самый вдохновляющий бизнес рушится без финансовой логики, внутренней зрелости и трезвого расчета.