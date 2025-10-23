Дело семейное: от маленького магазина до целой общины

«Хутор»

Если в других историях семейный бизнес — это магазин или кафе, то здесь он превращается в целую общину. Хутор создает Батя — бывший бизнесмен, решивший отказаться от городской жизни и построить «семейное дело» на других принципах: традиционные ценности, общий труд и строгие правила. Для него это способ не только держать людей вместе, но и вернуть пропавшего сына, в котором он начинает видеть случайно оказавшегося на хуторе авантюриста Артёма.

Так бизнес-модель трансформируется в духовный проект: община живет как одна большая семья, где каждый обязан работать на общее благо. Но и здесь, как в любом семейном деле, скрытые конфликты и разные представления о будущем ставят под вопрос единство, ради которого все и затевалось.

Все эти истории показывают, что семейное дело — это не столько про бизнес, сколько про умение оставаться семьей, несмотря на все испытания.