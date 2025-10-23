Дело семейное: от маленького магазина до целой общины

«День семьи»
В новом комедийном сериале «День семьи» на ТНТ герои только начинают свой бизнес — супружеская пара Ира и Семён открывают магазин сыра. Другие члены семьи — две дочери, родители и брат Иры — без энтузиазма воспринимают эту идею, но не отказывают в помощи. Как и любой молодой бизнес-проект, магазин испытывает трудности, а имеющаяся прибыль то и дело уходит на решение форс-мажорных ситуаций. Оказывается, что быть предпринимателями не так просто, как кажется со стороны. А получится ли у Иры и Семена успешно развить свой бизнес, смотрите в сериале «День семьи» 27 октября в 20:00 на ТНТ!
«Кафе Куба»
В этом случае бизнес становится семейным вопреки желанию бывшей некогда единственной его владелицы. Кафе «Куба» — дело бойкой женщины средних лет по имени Тамара — именно на ней долгое время держался бизнес. Однако в один из дней в кафе приходит Наталья — последняя жена бывшего мужа Тамары, который недавно умер. Женщина требует юридически принадлежащую ей половину кафе. Изначально Тамара сильно возмущена этим и не намерена ничего делить. Но через время она понимает, что другого выхода, кроме как принять ситуацию, у нее нет. И теперь Тамара вынуждена вести бизнес вместе с той, которая увела у нее мужа.
«Три сестры»
По сюжету сериала Татьяна — мать троих дочерей от разных браков владеет ювелирным бизнесом в Нижнем Новгороде. Младшая дочь Маша помогает маме в работе, точнее, пытается помогать. Когда дочь остается за главную, у нее крадут сейф с драгоценностями. Чтобы выйти из ситуации, не говоря матери о случившемся, она просит Татьяну дать ей больше свободы в развитии бизнеса. Маша успешно проводит рекламную кампанию, однако в итоге все же не справляется без помощи матери.
В этой истории сталкиваются амбиции юной девушки и опыт зрелой женщины, которым нужно найти компромисс, чтобы выстроить преемственность в бизнесе.
«Золотое дно»
В этой истории семейный бизнес превращается из ресурса объединения в источник разобщения. После смерти владельца строительного холдинга Алексея Градова его наследники должны были вместе сохранить общее дело, но вместо этого они начинают борьбу друг с другом. Жены, дети и внуки делят не только деньги и активы, но и власть внутри семьи, вспоминая старые обиды и предъявляя новые претензии. Внешний противник — бывший партнер Градова — оказывается куда менее опасен, чем внутренние конфликты. Сериал показывает: чем крупнее «семейное дело», тем труднее удержать баланс между бизнесом и отношениями.
«Хутор»
Если в других историях семейный бизнес — это магазин или кафе, то здесь он превращается в целую общину. Хутор создает Батя — бывший бизнесмен, решивший отказаться от городской жизни и построить «семейное дело» на других принципах: традиционные ценности, общий труд и строгие правила. Для него это способ не только держать людей вместе, но и вернуть пропавшего сына, в котором он начинает видеть случайно оказавшегося на хуторе авантюриста Артёма.
Так бизнес-модель трансформируется в духовный проект: община живет как одна большая семья, где каждый обязан работать на общее благо. Но и здесь, как в любом семейном деле, скрытые конфликты и разные представления о будущем ставят под вопрос единство, ради которого все и затевалось.
Все эти истории показывают, что семейное дело — это не столько про бизнес, сколько про умение оставаться семьей, несмотря на все испытания.
