Кейс. Подключение ГК «Градиент» к сервису Айтиком.Доверенности 

Как удалось упростить и ускорить бизнес-процессы в компании «Градиент» за счет автоматизации работы с машиночитаемыми доверенностями.

Заказчик

Компания «Градиент» — один из крупнейших лидеров на российском рынке товаров повседневного спроса. В компании трудятся более 1500 сотрудников, а сотни партнеров ведут деятельность по всему миру.

Исполнитель

Компания Айтиком — аккредитованный Удостоверяющий центр, разработчик и интегратор собственных цифровых решений для бизнеса, оператор ЭДО, ИС ЭПД и МЧД.

Продукт

Сервис создания и управления МЧД Айтиком.Доверенности.

При реализации проекта также использовался сервис Айтиком для массового выпуска электронных подписей на сотрудников «Корпоративный Удостоверяющий центр».

С какой проблемой пришел заказчик

Компания с 2021 года знала о возможном обязательном переходе на машиночитаемые доверенности, поэтому внимательно следила за новостями. Вскоре стало известно, что сотрудники должны подписывать рабочие документы электронной подписью физического лица с использованием МЧД с 1 сентября 2023 года. Наш заказчик решил внедрить электронные доверенности в бизнес-процессы до обозначенной даты.

Какие цели были поставлены

Заказчику было важно в короткие сроки решить ряд задач:

обеспечить сотрудников, которые подписывают документы от имени компании, электронными подписями физического лица и машиночитаемыми доверенностями;

настроить рабочие процессы таким образом, чтобы МЧД проверялись автоматически — в том числе для облегчения контроля первичной документации;

полностью перейти на МЧД до 1 сентября 2023, чтобы не нарушить законодательные требования.

Так как компания уже частично использовала электронный документооборот и планировала увеличить долю цифровизации минимум до 80%, внедрение МЧД не противоречило общей стратегии развития бизнеса.

Айтиком.Доверенности Управляйте полным жизненным циклом МЧД в удобном сервисе Айтиком.Доверенности Подключить сервис

Что сделали для достижения целей

Процессу внедрения МЧД предшествовал подготовительный этап. Специалисты Айтиком совместно с заказчиком:

провели анализ предстоящих изменений;

рассмотрели запросы внутренних служб;

отследили жизненный цикл доверенностей — как внутри компании, так и при обработке входящей и исходящей документации;

выпустили электронные подписи физлица на сотрудников на территории заказчика через Корпоративный Удостоверяющий центр.

Далее командой Айтиком были проведены следующие работы:

подключение компании «Градиент» к сервису Айтиком.Доверенности;

тестовое создание МЧД;

регистрация сотрудников в сервисе, обучение;

подготовка инструкций для новых пользователей.

При подключении и настройке Айтиком.Доверенности возникли небольшие сложности, не связанные с самим сервисом. Специалисты Айтиком успешно их преодолели, в том числе через взаимодействие с ведомствами.

Каких результатов достигли

Проект был успешно реализован в самые короткие сроки. В результате удалось:

организовать бесперебойный выпуск МЧД на сотрудников;

автоматизировать рабочие процессы, связанные с МЧД;

выстроить оптимальные маршруты проверки и подписания электронных доверенностей;

автоматически «связать» каждую МЧД с представителем;

минимизировать долю ручного труда и количество рутинных задач.

Наш заказчик перевел сотрудников на электронный подписи физлица и МЧД до срока обязательного перехода на машиночитаемые доверенности.

Сотрудничество компаний «Градиент» и Айтиком было максимально комфортным. Мы получили приятные отзывы относительно уровня обслуживания, качества работы менеджеров, куратора проекта и технических специалистов.

Обновленная информация. С момента подключения компании «Градиент» к Айтиком.Доверенности прошел год. За это время сервис дополнился полезными функциями:

добавлен навигатор полномочий, позволяющий безошибочного заполнять МЧД для различных площадок и систем;

была разработана партнерская лицензия для штучного создания доверенностей от разных доверителей;

разработана лицензия на проверку статуса, срока действия МЧД и полномочий представителя.

Методы API позволяют интегрировать сервис с любой информационной системой, и даже внедрить возможность создания МЧД на сайт для автоматизированной продажи доверенностей.

Мы следим, чтобы наши клиенты были в курсе последних изменений и доработок сервиса, и предлагаем выгодные варианты по улучшению. Так, в настоящий момент ведутся работы по интеграции Айтиком.Доверенности с информационной системой ГК «Градиент», а значит сотрудники компании-заказчика смогут формировать МЧД в привычном интерфейсе, а не в веб-версии сервиса.

Хотите подключиться к Айтиком.Доверенности и управлять полным жизненным циклом МЧД? Оставьте заявку и мы вам перезвоним.

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Айтиком.Доверенности Управляйте полным жизненным циклом МЧД в удобном сервисе Айтиком.Доверенности Подключить сервис

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