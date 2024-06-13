Кейс. Подключение ГК «Градиент» к сервису Айтиком.Доверенности 

Заказчик
Компания «Градиент» — один из крупнейших лидеров на российском рынке товаров повседневного спроса. В компании трудятся более 1500 сотрудников, а сотни партнеров ведут деятельность по всему миру.
Исполнитель
Компания Айтиком — аккредитованный Удостоверяющий центр, разработчик и интегратор собственных цифровых решений для бизнеса, оператор ЭДО, ИС ЭПД и МЧД.
Продукт
Сервис создания и управления МЧД Айтиком.Доверенности.
При реализации проекта также использовался сервис Айтиком для массового выпуска электронных подписей на сотрудников «Корпоративный Удостоверяющий центр».
С какой проблемой пришел заказчик
Компания с 2021 года знала о возможном обязательном переходе на машиночитаемые доверенности, поэтому внимательно следила за новостями. Вскоре стало известно, что сотрудники должны подписывать рабочие документы электронной подписью физического лица с использованием МЧД с 1 сентября 2023 года. Наш заказчик решил внедрить электронные доверенности в бизнес-процессы до обозначенной даты.
Какие цели были поставлены
Заказчику было важно в короткие сроки решить ряд задач:
обеспечить сотрудников, которые подписывают документы от имени компании, электронными подписями физического лица и машиночитаемыми доверенностями;
настроить рабочие процессы таким образом, чтобы МЧД проверялись автоматически — в том числе для облегчения контроля первичной документации;
полностью перейти на МЧД до 1 сентября 2023, чтобы не нарушить законодательные требования.
Так как компания уже частично использовала электронный документооборот и планировала увеличить долю цифровизации минимум до 80%, внедрение МЧД не противоречило общей стратегии развития бизнеса.
Айтиком.Доверенности
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Что сделали для достижения целей
Процессу внедрения МЧД предшествовал подготовительный этап. Специалисты Айтиком совместно с заказчиком:
провели анализ предстоящих изменений;
рассмотрели запросы внутренних служб;
отследили жизненный цикл доверенностей — как внутри компании, так и при обработке входящей и исходящей документации;
выпустили электронные подписи физлица на сотрудников на территории заказчика через Корпоративный Удостоверяющий центр.
Далее командой Айтиком были проведены следующие работы:
подключение компании «Градиент» к сервису Айтиком.Доверенности;
тестовое создание МЧД;
регистрация сотрудников в сервисе, обучение;
подготовка инструкций для новых пользователей.
При подключении и настройке Айтиком.Доверенности возникли небольшие сложности, не связанные с самим сервисом. Специалисты Айтиком успешно их преодолели, в том числе через взаимодействие с ведомствами.
Каких результатов достигли
Проект был успешно реализован в самые короткие сроки. В результате удалось:
организовать бесперебойный выпуск МЧД на сотрудников;
автоматизировать рабочие процессы, связанные с МЧД;
выстроить оптимальные маршруты проверки и подписания электронных доверенностей;
автоматически «связать» каждую МЧД с представителем;
минимизировать долю ручного труда и количество рутинных задач.
Наш заказчик перевел сотрудников на электронный подписи физлица и МЧД до срока обязательного перехода на машиночитаемые доверенности.
Сотрудничество компаний «Градиент» и Айтиком было максимально комфортным. Мы получили приятные отзывы относительно уровня обслуживания, качества работы менеджеров, куратора проекта и технических специалистов.
Обновленная информация. С момента подключения компании «Градиент» к Айтиком.Доверенности прошел год. За это время сервис дополнился полезными функциями:
добавлен навигатор полномочий, позволяющий безошибочного заполнять МЧД для различных площадок и систем;
была разработана партнерская лицензия для штучного создания доверенностей от разных доверителей;
разработана лицензия на проверку статуса, срока действия МЧД и полномочий представителя.
Методы API позволяют интегрировать сервис с любой информационной системой, и даже внедрить возможность создания МЧД на сайт для автоматизированной продажи доверенностей.
Мы следим, чтобы наши клиенты были в курсе последних изменений и доработок сервиса, и предлагаем выгодные варианты по улучшению. Так, в настоящий момент ведутся работы по интеграции Айтиком.Доверенности с информационной системой ГК «Градиент», а значит сотрудники компании-заказчика смогут формировать МЧД в привычном интерфейсе, а не в веб-версии сервиса.
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Айтиком.Доверенности
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