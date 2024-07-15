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Три решения 1С для учета зарплаты и кадров: 1С:ЗУП, «1С:Бухгалтерия», 1С:Комплексная автоматизация

Ведение учета заработной платы и кадров без ошибок — залог стабильной работы всей компании и каждого сотрудника в частности.
Три решения 1С для учета зарплаты и кадров: 1С:ЗУП, «1С:Бухгалтерия», 1С:Комплексная автоматизация
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разберем три эффективных способа учета зарплаты и кадров с помощью программных продуктов 1С:

  • «1С: Зарплата и управление персоналом» (1С:ЗУП);

  • «1С: Бухгалтерия»;

  • «1С: Комплексная автоматизация» (КА).

Дополнительно рассмотрим полезные обновления конфигураций 2024 года, которые помогут избежать ошибок и качественно автоматизировать процессы бухучета и кадрового делопроизводства.

Ведение контроля предприятия с помощью «1С: Зарплата и управление персоналом»

1С: ЗУП — программное решение для систематизации расчета заработной платы и управления кадрами. Программа позволяет вести мониторинг выплат и начислений, налогообложения, кадрового анализа и других процессов организации.

Эта конфигурация обеспечивает полную или частичную автоматизацию всех этапов работы с персоналом, начиная от найма сотрудников и заканчивая их увольнением, что значительно упрощает работу кадровых специалистов и бухгалтеров.

Преимущества использования 1С: ЗУП:

  • Автоматизация расчетов. Программа рассчитывает зарплату с фиксацией всех необходимых налогов и взносов.

  • Кадровый учет. Ведение личных дел сотрудников, контроль рабочего времени, оформление отпусков, больничных и прочих видов отсутствий.

  • Отчетность. Формирование всех необходимых отчетов для налоговых органов и фондов.

  • Удобство интерфейса. Гибкая система настройки программы. Все операции адаптируются под потребность организации.

Полезные нововведения 2024 года:

  • Справка о доходах для получения социальных выплат (3.1.27.229, май 2024).

Больше не нужно формировать справку вручную. В раздел документов добавлена форма справки «Сведения о доходах физического лица, направляемые в целях назначения социальных выплат», которая заполняется автоматически из базы данных программы.

  • Карточка кандидата с сайтов с вакансиями и резюме (КОРП, ред.3, 3.1.29.21 май 2024).

В ранних версиях обновлений уже была настроена интеграция с платформами онлайн-рекрутинга и откликами прямо в программе. Сейчас на странице кандидата можно увидеть подробную информацию: личные данные, фото, желаемый оклад, опыт работы, образование и прочее.

  • Бронирование граждан, находящихся в запасе (3.1.27.208, апрель 2024).

Разработана форма ходатайства о бронировании сотрудников в соответствии с постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 03.02.2015 № 664с. По всем сотрудникам можно вести отчетность прямо в программе и не тратить время на ручное заполнение форм. Это снизит риск опечаток и ошибок.

Организация работы с помощью «1С:Бухгалтерия»

Универсальное решение для ведения финансового учета, которое также включает возможности для расчета заработной платы и кадрового анализа.

Программа включает множество функций для аналитики и отчетности. С ее помощью можно генерировать подробные отчеты, проводить финансовый анализ и интегрироваться с другими системами и сервисами для обмена данными.

Преимущества использования «1С:Бухгалтерия»:

  • Универсальность. Программа подходит для различных видов деятельности и масштабов бизнеса.

  • Единая база данных. Ведение всех видов отчетности в одной системе, что уменьшает вероятность ошибок и дублирования данных.

  • Отчетность и налогообложение. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности, автоматический расчет налогов.

Нововведения 2024 года:

  • Новая методика расчетов на ЕНС (3.0.147, май 2024).

Теперь в закрытие месяца добавлена операция «Начисление налогов на единый налоговый счет», что позволяет сформировать совокупную обязанность по уплате налогов и взносов при начислении зарплаты.

  • Упрощена корректировка ЕНС (3.0.147, май 2024).

Создан документ «Корректировка ЕНС», в котором автоматически подбираются счета по видам операций.

  • Обмен данными с ФНС через сервис АУСН с помощью ЭЦП (3.0.154, май 2024).

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — сервис, через который можно передавать информацию в ФНС об НДФЛ, удержанном у сотрудников.

Компания Айтиком в сотрудничестве с ООО «Платформа» поставляет комплексные решения для бизнеса любого масштаба: электронные подписи для разных задач, программы 1С и информационно-технологическое сопровождение, ПО для работы с маркированными товарами, торгово-кассовое оборудование.

ООО «Платформа» является франчайзи 1С.

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Программное решение «1С:Комплексная автоматизация»

1С:КА — универсальное решение для автоматизации управления и контроля на предприятии. Оно позволяет администрировать процессы, связанные с заработной платой и кадрами.

Программа предназначена для создания единого информационного пространства, в котором все подразделения компании могут работать в тесной интеграции и координации. 

Руководство компании получает возможность принимать решения на основании аналитики и актуальных данных, что повышает эффективность управления и оптимизации бизнес-процессов.

Преимущества использования 1С:КА:

  • Управленческая и финансовая аналитика. Удобный функционал для того, чтобы проводить глубокий анализ данных, прогнозировать и планировать финансовые потоки.

  • Единая информационная среда. Все данные хранятся в единой базе, что обеспечивает целостность информации.

  • Функциональная гибкость. Интегрируется с другими программными решениями 1С, что обеспечивает бесшовный обмен данными и улучшает координацию между различными бизнес-процессами.

В рамках управления оплатой труда и кадровым учетом можно: 

  • вести штатное расписание,

  • составлять графики работы и отпусков,

  • вести учет рабочего времени сотрудников;

  • формировать фонд оплаты труда;

  • оформлять приемы, переводы, увольнения;

  • отражать изменения условий труда,

  • вести воинский учет,

  • рассчитывать заработную плату,

  • проводить взаиморасчеты с работниками,

  • формировать регламентированную кадровую отчетность.

Нововведения 2024 года:

В версии 2.5.17.84 появились:

  • новая справка о доходах для назначения социальных выплат, в соответствии с письмом ФНС от 17.04.2024 № БС-4−11/4544@;

  • новая форма заявления о возмещении выплат родителям детей инвалидов, в соответствии с приказом СФР от 16.01.2024 № 28.

  • возможность указать районный коэффициент в командировке при смене территориальных условий и его заполнение в ЕФС-1.

  • расшифровка налога в 6-НДФЛ при выдаче подарков в конце года.

Систематизация процессов начисления заработной платы и анализа кадров с помощью программ 1С — это надежный способ избежать ошибок и обеспечить высокое качество управления персоналом и бухучетом предприятия.

Поможем вам интегрировать программный пакет 1С так, чтобы управление организацией, учет заработной платы и кадров осуществлялись качественно и без ошибок.

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