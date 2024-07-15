Три решения 1С для учета зарплаты и кадров: 1С:ЗУП, «1С:Бухгалтерия», 1С:Комплексная автоматизация

Разберем три эффективных способа учета зарплаты и кадров с помощью программных продуктов 1С:
«1С: Зарплата и управление персоналом» (1С:ЗУП);
«1С: Бухгалтерия»;
«1С: Комплексная автоматизация» (КА).
Дополнительно рассмотрим полезные обновления конфигураций 2024 года, которые помогут избежать ошибок и качественно автоматизировать процессы бухучета и кадрового делопроизводства.
Ведение контроля предприятия с помощью «1С: Зарплата и управление персоналом»
1С: ЗУП — программное решение для систематизации расчета заработной платы и управления кадрами. Программа позволяет вести мониторинг выплат и начислений, налогообложения, кадрового анализа и других процессов организации.
Эта конфигурация обеспечивает полную или частичную автоматизацию всех этапов работы с персоналом, начиная от найма сотрудников и заканчивая их увольнением, что значительно упрощает работу кадровых специалистов и бухгалтеров.
Преимущества использования 1С: ЗУП:
Автоматизация расчетов. Программа рассчитывает зарплату с фиксацией всех необходимых налогов и взносов.
Кадровый учет. Ведение личных дел сотрудников, контроль рабочего времени, оформление отпусков, больничных и прочих видов отсутствий.
Отчетность. Формирование всех необходимых отчетов для налоговых органов и фондов.
Удобство интерфейса. Гибкая система настройки программы. Все операции адаптируются под потребность организации.
Полезные нововведения 2024 года:
Справка о доходах для получения социальных выплат (3.1.27.229, май 2024).
Больше не нужно формировать справку вручную. В раздел документов добавлена форма справки «Сведения о доходах физического лица, направляемые в целях назначения социальных выплат», которая заполняется автоматически из базы данных программы.
Карточка кандидата с сайтов с вакансиями и резюме (КОРП, ред.3, 3.1.29.21 май 2024).
В ранних версиях обновлений уже была настроена интеграция с платформами онлайн-рекрутинга и откликами прямо в программе. Сейчас на странице кандидата можно увидеть подробную информацию: личные данные, фото, желаемый оклад, опыт работы, образование и прочее.
Бронирование граждан, находящихся в запасе (3.1.27.208, апрель 2024).
Разработана форма ходатайства о бронировании сотрудников в соответствии с постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 03.02.2015 № 664с. По всем сотрудникам можно вести отчетность прямо в программе и не тратить время на ручное заполнение форм. Это снизит риск опечаток и ошибок.
Организация работы с помощью «1С:Бухгалтерия»
Универсальное решение для ведения финансового учета, которое также включает возможности для расчета заработной платы и кадрового анализа.
Программа включает множество функций для аналитики и отчетности. С ее помощью можно генерировать подробные отчеты, проводить финансовый анализ и интегрироваться с другими системами и сервисами для обмена данными.
Преимущества использования «1С:Бухгалтерия»:
Универсальность. Программа подходит для различных видов деятельности и масштабов бизнеса.
Единая база данных. Ведение всех видов отчетности в одной системе, что уменьшает вероятность ошибок и дублирования данных.
Отчетность и налогообложение. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности, автоматический расчет налогов.
Нововведения 2024 года:
Новая методика расчетов на ЕНС (3.0.147, май 2024).
Теперь в закрытие месяца добавлена операция «Начисление налогов на единый налоговый счет», что позволяет сформировать совокупную обязанность по уплате налогов и взносов при начислении зарплаты.
Упрощена корректировка ЕНС (3.0.147, май 2024).
Создан документ «Корректировка ЕНС», в котором автоматически подбираются счета по видам операций.
Обмен данными с ФНС через сервис АУСН с помощью ЭЦП (3.0.154, май 2024).
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — сервис, через который можно передавать информацию в ФНС об НДФЛ, удержанном у сотрудников.
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Программное решение «1С:Комплексная автоматизация»
1С:КА — универсальное решение для автоматизации управления и контроля на предприятии. Оно позволяет администрировать процессы, связанные с заработной платой и кадрами.
Программа предназначена для создания единого информационного пространства, в котором все подразделения компании могут работать в тесной интеграции и координации.
Руководство компании получает возможность принимать решения на основании аналитики и актуальных данных, что повышает эффективность управления и оптимизации бизнес-процессов.
Преимущества использования 1С:КА:
Управленческая и финансовая аналитика. Удобный функционал для того, чтобы проводить глубокий анализ данных, прогнозировать и планировать финансовые потоки.
Единая информационная среда. Все данные хранятся в единой базе, что обеспечивает целостность информации.
Функциональная гибкость. Интегрируется с другими программными решениями 1С, что обеспечивает бесшовный обмен данными и улучшает координацию между различными бизнес-процессами.
В рамках управления оплатой труда и кадровым учетом можно:
вести штатное расписание,
составлять графики работы и отпусков,
вести учет рабочего времени сотрудников;
формировать фонд оплаты труда;
оформлять приемы, переводы, увольнения;
отражать изменения условий труда,
вести воинский учет,
рассчитывать заработную плату,
проводить взаиморасчеты с работниками,
формировать регламентированную кадровую отчетность.
Нововведения 2024 года:
В версии 2.5.17.84 появились:
новая справка о доходах для назначения социальных выплат, в соответствии с письмом ФНС от 17.04.2024 № БС-4−11/4544@;
новая форма заявления о возмещении выплат родителям детей инвалидов, в соответствии с приказом СФР от 16.01.2024 № 28.
возможность указать районный коэффициент в командировке при смене территориальных условий и его заполнение в ЕФС-1.
расшифровка налога в 6-НДФЛ при выдаче подарков в конце года.
Систематизация процессов начисления заработной платы и анализа кадров с помощью программ 1С — это надежный способ избежать ошибок и обеспечить высокое качество управления персоналом и бухучетом предприятия.
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