Требования к перевозчикам алкоголя в 2025 году

Требования для перевозчиков алкоголя в 2025 году

Переход на ЭПД был запланирован на 1 июня 2024 года, но из-за неготовности бизнеса сроки сдвинули. По закону № 433-ФЗ от 30.11.2024 участники рынка начнут работать с электронными транспортными накладными (ЭТрН) с 1 сентября 2025 года.

Далее последует переходный период, в течение которого можно будет оформлять транспортные накладные как в электронном, так и в бумажном виде. До 1 марта 2027 года у компаний есть время, чтобы выбрать сервис ЭПД, подключиться к нему и обучить сотрудников работе с ЭТрН. После этой даты электронные накладные станут обязательными.