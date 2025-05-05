Требования к перевозчикам алкоголя в 2025 году

Почему императивы затронули перевозчиков алкоголя
Все этапы работы с алкоголем тщательно отслеживаются. Для контроля за производством и распространением продукции используются государственные системы:
ЕГАИС — позволяет отслеживать все операции с алкоголем: от производства до продажи конечному потребителю;
Честный знак — помогает «следить» за легальной алкогольной продукцией через коды маркировки.
Государство усиливает контроль за перевозками алкоголя, так как многие нарушения выявляются именно на этапе транспортировки. Минтранс настаивает на обязательном использовании ЭПД как раз для снижения количества подобных происшествий. Электронные документы должны повысит прозрачность процессов и ускорит проверки.
Преимущества ЭПД для перевозчиков
Переход на электронные перевозочные документы выгоден и для логистических компаний:
Оформление ЭТрН занимает в 2–2,5 раза меньше времени, чем создание бумажной накладной.
Сервисы ЭПД проверяют данные в документах перед отправкой в ГИС ЭПД, поэтому риск ошибок минимален.
ЭТрН передается между участниками перевозки через сервис ЭПД — это гарантирует безопасность данных и высокую скорость обмена информацией.
Электронные документы хранятся в сервисе оператора ИС ЭПД и доступны для просмотра и скачивания в любое время.
Узнать больше о преимуществах ЭПД можно здесь.
Требования для перевозчиков алкоголя в 2025 году
Переход на ЭПД был запланирован на 1 июня 2024 года, но из-за неготовности бизнеса сроки сдвинули. По закону № 433-ФЗ от 30.11.2024 участники рынка начнут работать с электронными транспортными накладными (ЭТрН) с 1 сентября 2025 года.
Далее последует переходный период, в течение которого можно будет оформлять транспортные накладные как в электронном, так и в бумажном виде. До 1 марта 2027 года у компаний есть время, чтобы выбрать сервис ЭПД, подключиться к нему и обучить сотрудников работе с ЭТрН. После этой даты электронные накладные станут обязательными.
Как начать работать с ЭТрН в 2025 году
Для перехода на ЭПД перевозчику нужно:
1. Выпустить квалифицированные электронные подписи (КЭП) для руководителя и сотрудников (можно получить в ФНС и в аккредитованном удостоверяющем центре).
2. Оформить машиночитаемые доверенности (МЧД) для сотрудников.
3. Выбрать сервис для работы с ЭПД.
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4. Заключить договор с оператором ИС ЭПД.
5. Провести обучение для ответственных лиц.
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Что будет за нарушение правил перевозки алкоголя
Законодательство предусматривает административную ответственность для компаний и должностных лиц.
По ст. 14.16 КоАП за оборот алкоголя без документов положен штраф:
От 200 000 рублей (без верхнего предела) с конфискацией товара для компаний;
10 000 – 15 000 рублей для должностных лиц.
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