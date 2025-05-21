Так ли прост электронный путевой лист, как кажется? Отвечаем на популярные вопросы

Как указать несколько водителей в ЭПЛ
Сведения о водителе (водителях) добавляются в первый раздел электронного путевого листа. На каждого участника рейса автоматически формируется титул, куда медицинский сотрудник вносит результаты предрейсового/предсменного медицинского осмотра, а также послерейсового при необходимости.
Проводить медосмотр водителей и технический контроль транспорта могут только штатные сотрудники компании
Необязательно. При работе с ЭПЛ возможен любой сценарий медосмотров, в том числе дистанционное прохождение с помощью сертифицированных медицинских комплексов. За техконтроль и медосмотр могут отвечать как штатные сотрудники, так и специалисты сторонних организаций, если компания заключила соответствующий договор.
При создании электронного путевого листа задачи на заполнение титулов о результатах медосмотра водителей и технического контроля транспорта будут появляться в личном кабинете ответственных сотрудников (штатных или из привлеченной организации).
Важно:
Медицинский осмотр водителей могут проводить штатные сотрудники и медорганизации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности.
К проведению технического контроля допускаются только квалифицированные специалисты.
Как работать с ЭПЛ в зонах без стабильного интернета
При оформлении цифрового путевого листа без интернета не обойтись, так как документ автоматически передается на регистрацию в государственную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Водителю же нужно получить от оператора ИС ЭПД QR-код со ссылкой на электронный документ (после успешной регистрации ЭПЛ в ГИС ЭПД).
Если водитель сохранит QR-код в памяти смартфона или планшета, то интернет по пути следования транспорта больше не понадобится. Изображение из кэша устройства можно предъявить инспектору в любой момент вне зависимости от качества сигнала.
Что делать, если инспектор ГИБДД не может проверить ЭПЛ
Сотрудники ДПС применяют ведомственные устройства для сканирования QR-кодов ЭПЛ. Если у инспектора нет должного технического оснащения, он не вправе требовать бумажную копию документа — памятка Минтранса.
Как быть, если гаджет с QR-кодом сломался или разрядился в пути
Инспектор может проверить ЭПЛ через ГИС ЭПД, используя данные автомобиля или водительского удостоверения. Однако все равно рекомендуем следить за работоспособностью мобильного устройства и иметь с собой автомобильную зарядку.
В соответствии с постановлением Правительства № 1090 «О правилах дорожного движения» водитель обязан по требованию сотрудника полиции или должностного лица Федеральной службы по надзору в сфере транспорта передать для проверки путевой лист и другие перевозочные документы. Если документ оформлен в электронном виде, то предъявляется электронная версия или бумажная копия — ст. 2.1.1 постановления. Чтобы предоставить электронный документ, достаточно показать проверяющему QR-код со ссылкой на ЭПЛ, ЭТрН или иной ЭПД. По разъяснениям на портале ГИС ЭПД, такой способ предъявления согласован МВД и Ростехнадзором.
Можно ли сформировать ЭПЛ самостоятельно
Электронные перевозочные документы можно оформить и передать в ГИС ЭПД только через сервис оператора ИС ЭПД — например, через решение Айтиком.Логистика. Сервис позволяет быстро и безошибочно формировать путевые листы, транспортные накладные, сопроводительные ведомости и другие перевозочные документы.
Специалисты оператора ИС ЭПД Айтиком помогут реализовать любые сценарии работы с ЭПД, в том числе с прохождением дистанционных медицинских осмотров водителей.
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