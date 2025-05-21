Так ли прост электронный путевой лист, как кажется? Отвечаем на популярные вопросы

Проводить медосмотр водителей и технический контроль транспорта могут только штатные сотрудники компании

Необязательно. При работе с ЭПЛ возможен любой сценарий медосмотров, в том числе дистанционное прохождение с помощью сертифицированных медицинских комплексов. За техконтроль и медосмотр могут отвечать как штатные сотрудники, так и специалисты сторонних организаций, если компания заключила соответствующий договор.

При создании электронного путевого листа задачи на заполнение титулов о результатах медосмотра водителей и технического контроля транспорта будут появляться в личном кабинете ответственных сотрудников (штатных или из привлеченной организации).