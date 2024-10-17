Арендный платеж нельзя снизить на сумму НДС из-за банкротства арендодателя

В соответствии с п. 1 ст. 606 ГК по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Согласно п. 1 ст. 614 ГК арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату), порядок, условия и сроки внесения которой определяются договором аренды.

Предметом спора является взыскание задолженности по арендной плате, возникшей в результате разницы между платой, установленной по договору (с НДС), и внесенной ответчиком суммой с исключением НДС.

Исходя из пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 168 НК по своей экономико-правовой природе НДС является косвенным налогом на потребление товаров (работ, услуг), взимаемым на каждой стадии их производства и реализации субъектами хозяйственного оборота до передачи потребителю исходя из стоимости (цены), добавленной на каждой из указанных стадий, и перелагаемым на потребителей в цене реализуемых им товаров, работ и услуг.

По общему правилу НДС является частью цены договора, подлежащей уплате налогоплательщику со стороны покупателей.

Уплачиваемое (подлежащее уплате) покупателями встречное предоставление за реализованные им товары (работ, услуги) является экономическим источником для взимания данного налога.

Поскольку НДС является косвенным налогом, дополнительным к цене продаваемых товаров (работ, услуг), имущественных прав и, соответственно, эту цену увеличивает, бремя его уплаты фактически ложится не на поставщиков (исполнителей), а на покупателей (заказчиков).

Это предопределяет необходимость обеспечения нейтральности НДС по отношению к процессу производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами хозяйственного оборота, которые участвуют в процессе сбора налога, выступая его юридическими плательщиками, но не должны уплачивать налог за свой счет в экономическом смысле.

Иными словами, включение НДС в цену реализуемых товаров (работ, услуг) необходимо для того, чтобы обеспечить возможность переложения налога на покупателя в цене товаров (работ, услуг) и, тем самым, освободить продавца (исполнителя) от бремени НДС, подлежащего уплате в бюджет в связи с исполнением договора (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 04 апреля 2024 г. № 305-ЭС23-26201; определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 22 июля 2024 г. № 305- ЭС23-27635).

В силу пп. 15 п. 2 ст. 146 НК не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами), в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе осуществления хозяйственной деятельности после признания должников в соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами).

Признание должника банкротом осуществляется по решению арбитражного суда в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом, положения пп. 15 п. 2 ст. 146 НК применяются в случае вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании должника банкротом и соответственно объект налогообложения НДС у организации-банкрота при реализации им работ (услуг), выполненных (оказанных) в процессе осуществления хозяйственной деятельности, отсутствует.

В определении от 14 ноября 2023 г. № 3014-О (далее — определение №3014-О) КС проанализировал положения пп. 15 п.п 2 ст. 146, а также п. 1 и 5 ст. 168 НК (пункт 2 Обзора практики КС за четвертый квартал 2023).

Как отметил КС в приведенном определении №3014-О, решая вопрос о вступлении в договорные отношения, участники гражданского оборота — в силу вытекающего из Конституции принципа свободы договора — вправе, самостоятельно оценивая условия договора (в частности, касающиеся его цены) и согласовывая свои действия с нормами законодательства, учитывать наличие в нем специальных оговорок относительно возможности пересмотра цены договора в случае изменения обстоятельств, которые не признаются действующим законодательством в качестве безусловных оснований для изменения положений договора (в том числе в случае исключения совершаемых операций из объекта обложения налогом на добавленную стоимость).

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке (статья 424 ГК)

Включение продавцом в подлежащую оплате покупателем цену реализуемого товара, работ и услуг (арендную плату) суммы НДС основано на положениях пункта 1 статьи 168 НК, являющихся обязательными для сторон договора в силу пункта 1 статьи 422 ГК, и отражает характер названого налога как косвенного.

При этом предъявляемая к оплате сумма НДС является частью цены, подлежащей уплате одной стороной договора в пользу другой.

Публичноправовые отношения по уплате НДС в бюджет складываются между налогоплательщиком, то есть лицом, реализующим товары (работы, услуги), и государством, а покупатель товаров (работ, услуг) в данных отношениях не участвует (постановление Президиума ВАС от 22 сентября 2009 г. № 5451/09).

Таким образом, при расчетах по договору необходимо различать гражданско-правовые и публично-правовые отношения.

Уплата цены договора в полном объеме, включая ту ее часть, которую стороны учли как НДС, является гражданско-правовой обязанностью арендатора перед арендодателем по договору аренды.

В частности, вариативность цены сделки, связанной с режимом налогообложения контрагента, стороны могут специально оговорить в договоре, и в этом случае подлежащая внесению плата может включать в себя переменную величину, равную сумме НДС, в зависимости от обстоятельств, влияющих на налогообложение этого контрагента.

При отсутствии таких условий следует исходить из того, что цена сделки не подлежит пересмотру в одностороннем порядке.

В силу изложенного у арендатора не имелось оснований для уменьшения в одностороннем порядке размера арендной платы по договору, поскольку сумма НДС в договоре включена в размер арендной платы.

Арбитражный юрист Жуков Алексей Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098 www.t.me

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