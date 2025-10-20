НДС по ввозу гарантийных запчастей можно принять к вычету?

Верховный Суд подтвердил право компании на вычет НДС, уплаченного при ввозе запасных частей, поставленных иностранным контрагентом в рамках гарантийных обязательств.
Речь идет о деле ООО «Мурашинский фанерный завод» (№ А28-11784/2023), которое оспаривало решения налоговых органов о доначислении 360 тыс. рублей НДС и признании вычетов необоснованными.
Суть спора
Предприятие приобрело оборудование у иностранных поставщиков в 2019 году и уплатило НДС при ввозе, после чего заявило его к вычету. В 2022 году поставщики бесплатно отправили запасные части для замены дефектных деталей — в рамках гарантийного обслуживания.
Несмотря на безвозмездный характер поставки, компания сама заплатила НДС при ввозе этих деталей и приняла их на учет для использования в производстве, облагаемом НДС.
Однако налоговая инспекция посчитала, что у общества нет права на вычет, так как детали не были оплачены продавцу и поставка носила безвозмездный характер. По итогам проверки налогоплательщику предложили вернуть 360 068 рублей «излишне возмещенного» НДС и внести изменения в учет.
Решения нижестоящих судов
Арбитражный суд Кировской области, апелляция и окружной суд поддержали налоговый орган. По их мнению, гарантийная замена не является самостоятельной хозяйственной операцией, а потому у общества нет права на налоговый вычет.
Позиция Верховного суда
Верховный Суд не согласился с этой позицией и отменил решения всех трех инстанций, указав следующее:
Ввоз товаров на территорию России — это самостоятельный объект налогообложения по НДС (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК).
Закон не делает исключений для случаев, когда товары ввозятся бесплатно для замены бракованных.
Если налогоплательщик уплатил НДС при ввозе за счет собственных средств, принял товары на учет и использует их в деятельности, облагаемой НДС, он имеет право на вычет (ст. 171–172 НК).
Требование об оплате товара продавцу для применения вычета в Налоговом кодексе отсутствует.
Таким образом, «Мурашинский фанерный завод» выполнил все необходимые условия для применения вычета:
Запасные части ввезены в режиме выпуска для внутреннего потребления.
НДС уплачен на таможне.
Детали приняты на учет.
Они использованы в деятельности, облагаемой НДС (ремонт производственного оборудования).
Итог
Верховный Суд признал решения налогового органа недействительными и удовлетворил требования предприятия.
Суд подчеркнул, что отказ в возмещении НДС в таких случаях лишает налогоплательщика законного права на возмещение налога, фактически создавая необоснованное ограничение.
«Теперь можно говорить, что вычет НДС по ввозу гарантийных запасных частей возможен при наличии трех условий: уплата налога, принятие на учет и использование в облагаемой деятельности. Оплата иностранному поставщику значения не имеет», — отмечают Алексей Жуков, генеральный директор ООО «Джей энд Кей Лоерз».
🔝Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Реклама: ООО «Джей энд Кей Лоерз», ИНН: 9715287083
Начать дискуссию