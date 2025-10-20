НДС по ввозу гарантийных запчастей можно принять к вычету?

Суть спора

Предприятие приобрело оборудование у иностранных поставщиков в 2019 году и уплатило НДС при ввозе, после чего заявило его к вычету. В 2022 году поставщики бесплатно отправили запасные части для замены дефектных деталей — в рамках гарантийного обслуживания.

Несмотря на безвозмездный характер поставки, компания сама заплатила НДС при ввозе этих деталей и приняла их на учет для использования в производстве, облагаемом НДС.