Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Обвал евро, покупка золота не только у банков, пенсионные накопления народу, компенсации инвесторам

Каждую неделю собираем для вас главные новости по инвестициям. Подписывайтесь на блог «Клерк.Инвестиции», чтобы не потерять, а приумножить :-)

Версия для печати
Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Обвал евро, покупка золота не только у банков, пенсионные накопления народу, компенсации инвесторам

Евро низко пал

Точнее курс валюты впервые за пару десятилетий упал ниже доллара и стал стоить $0,99. Конечно, курс ежедневно колеблется, но такое падение взволновало рынок.

«Аэрофлот» взлетел

7 сентября на открытии торгов акции компании поднялись в цене на 7,4%. Такой подъем объясняется тем, что на ВЭФ «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Аэрофлот» подписали соглашение о приобретении 339 самолетов российского производства.

Акции ОАК, кстати, тоже сразу выросли в цене, почти на 26%.

Неквалам ограничат продажу ценных бумаг недружественных стран

Изменения начнут действовать с 1 октября 2022 года. Неквалифицированные инвесторы не смогут приобрести ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, если после сделки их доля в портфеле инвестора превысит 15%.

С 1 ноября 2022 года предел уменшится до 10%, с 1 декабря до 5%.

С 1 января 2023 года купить ценные бумаги эмитентов из недружественных стран неквалифицированным инвесторам будет нельзя.

Брокеры уже говорят о том, что такое решение Центробанка станет ударом по ликвидности и разнообразию финансовых инструментов на рынке.

Кстати, Мосбиржа предоставит нерезидентам из дружественных стран доступ к рынку акций с 12 сентября 2022 года.

Каждому по слитку

Предложение о том, чтобы слитки золота можно было покупать не только в банке, но и напрямую у аффинажных предприятий и Гознака было внесено в Госдуму.

Авторы проекта надеются, что это привлечет на рынок драгметаллов инвесторов. Тем более, что другой законопроект предусматривает отмену НДС для такой реализации.

Замороженные активы

На Московском финансовом форуме Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк рассматривает идею о компенсации замороженных активов россиян за счет доходов от средств нерезидентов, замороженных в России на счетах типа «С».

Реализовать это возможно например, путем создания фонда на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

У иностранцев сохранятся права на сами денежные средства, а фонд создадут за счет доходов от инвестирования.

Минфин хочет вернуть пенсионные накопления (нет)

Новость о том, что Минфин собирается передать пенсионные накопления в собственность людям и разрешит их инвестировать самостоятельно вызвала бурные обсуждения. Но оказалось все не совсем так, как выглядит.

  1. Накопительную часть пенсии, замороженную в 2014 г. никому передавать не будут.
  2. Как-то вывести ее из фонда тоже не получится.
  3. Добавится возможность размещать средства не только в НПФ (куда именно Минфин пока не сказал).
  4. Выбор инструментов инвестирования будет строго ограничен.

Ждем подробностей от ведомства.

Об изменениях в тарифах инвесторов нужно предупреждать заранее и не только на сайте

Если брокер, доверительный управляющий или депозитарий изменяет тарифы или условия обслуживания, он обязан, не позднее чем за 10 рабочих дней, сообщить об этом инвесторам.

Причем, разместить уведомление на сайте и посчитать, что все автоматически оповещены, уже не получится.

ЦБ рекомендовал сообщать об изменениях через смс, e-mail рассылки, личные кабинеты или по телефону. У инвестора есть право расторгнуть договор, если новые условия его не устраивают.

Клерк.Инвестиции
Клерк.Инвестиции
Простым языком о сложных инструментах!

Обзоры для бухгалтера

Еженедельный «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога. Бухгалтерский тайм-менеджмент, новый ФСБУ, аутсорс за 25 тысяч

Осень стартовала с горячих споров бухгалтеров об аутсорсе и лайфхаков по дроблению. Рассказываем, чем помогли нашим любимым читателям на этой неделе.

Еженедельный «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога. Бухгалтерский тайм-менеджмент, новый ФСБУ, аутсорс за 25 тысяч

Повышение квалификации

Налог на прибыль

Полученная от контрагента договорная неустойка облагается налогом на прибыль

Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств учитывают в составе внереализационных доходов, если должник признал эти санкции или есть решение суда об этом.

Мероприятия

Разместить

👷 Будут снижать утомляемость сотрудников в оборонке и повышать их работоспособность, чтобы они могли работать по выходным и сверхурочно

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, может быть работа по выходным, отмена отпусков и т.д. Но при этом работодатель будет создавать условия, чтобы люди могли совмещать работу с семьей, не утомлялись и были работоспособны.

✔ ФНС нашла исполнителя для обслуживания АИС «Налог-3» за 2 миллиарда рублей

Участвовать в тендере, объявленном налоговиками, изъявила желание только одна компания. При начальной цене контракта свыше 2 млрд рублей она победила со скидкой в 46 тыс. рублей. Объект закупки – две информационные системы.

Читать еще