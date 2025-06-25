Как направить сотрудника в командировку в 2025 году: пошаговая инструкция для работодателя

Организовывайте командировки через онлайн-платформу Millennium — это сервис IT-решений для удобного и быстрого бронирования деловых поездок. Платформа Millennium не зависит от сторонних поставщиков ПО, в том числе иностранных, подходит для интеграции в уже имеющуюся IT-инфраструктуру клиента и работает в более 140 странах мира.

Командировка требует тщательного документального оформления на всех этапах, чтобы компания добилась выполнения своих целей, соблюла трудовое законодательство и права работника, а также получила все документы и основания для корректного отражения в учете без риска претензий со стороны ФНС.

Взять на себя расходы, связанные с командировкой.

Сохранить за ним рабочее место и средний заработок за все дни нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, которые пришлись на период командировки.

Определенный срок — от одного дня без ночевки до нескольких месяцев. Но в процессе реализации задания, может выясниться, что срок командирования не достаточен для исполнения поручения или, наоборот, направленный в командировку сотрудник выполнил его быстрее — в этих случаях, срок командировки может быть изменен.

Место — отличное от места постоянной работы сотрудника. То есть за пределами населенного пункта, где находится организация или ее структурное подразделение, в котором работает сотрудник.

Цель — выполнение конкретного задания, связанного с деятельностью организации. Например, участие в переговорах, заключение договоров, проведение аудита, организация мероприятия, обучение, установка оборудования, посещение филиала и т.д.

Служебная командировка — это поездка сотрудника по распоряжению работодателя на определенный срок, чтобы выполнить поручение вне места его постоянной работы.

Как отправить сотрудника в командировку: пошаговая инструкция

Шаг 1. Издайте локальный акт о командировках

Чаще всего это положение о командировках. Оно может быть самостоятельным локальным актом или входить отдельным разделов в другой документ, например, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор или учетную политику. Но вне зависимости от формы документа, который регламентирует процедуру направления сотрудников в командировки, в нем должны быть описаны следующие моменты: 1. Порядок командирования: что является основанием для направления в командировку;

кого можно и кого нельзя направлять в командировку;

как определять длительность поездки;

в каких случаях командировка продлевается или сокращается и др. 2. Гарантии и компенсации командированному работнику: сохранение рабочего места и средней заработной платы;

перечень возмещаемых расходов;

нормы суточных (можно разделить по категориям работников и направлениям поездок);

категории оплачиваемых билетов на транспорт и гостиничных номеров (можно разделить по категориям работников);

налогообложение сверхнормативных расходов и т.д. 3. Порядок расчетов по командировке: порядок выдачи аванса и окончательного расчета;

способ расчетов. 4. Отчетность по командировке: срок предоставления авансового отчета;

требование о документальном подтверждении расходов. 5. Ответственность: за нарушение срока предоставления авансового отчета и подтверждающих расход документов;

за нецелевой расход средств. К разработке положения о командировках привлекают юристов, бухгалтеров, кадровиков и представителей других заинтересованных служб. Чем детальнее будет описан порядок командирования, тем меньше будет возникать спорных ситуаций и тем легче будет отразить командировку в учете. Но в любом случае устанавливаемые положением в организации нормы не должны противоречить требованиям законодательства о командировках: гл. 24 ТК;

постановление Правительства от 13.10.2008 № 749;

ст. 217, 252, 272 НК. Важно: с 01.09.2025 постановление Правительства от 13.10.2008 № 749 прекращает действие. На смену ему придет постановление от 16.04.2025 № 501.

Шаг 2. Оформите служебное задание

Служебное задание — не обязательный документ при оформлении командировки с 2015 года. Но он включает сведения о поездке: направление, сроки и основную цель командирования сотрудника. Поэтому многие компании продолжают его использовать. Например, в тех случаях, когда приказ о командировке издает специалист, который не обладает полной информацией о ее деталях, и эти подробности предоставляет другой сотрудник — непосредственный руководитель командируемого. Если же и служебное задание и приказ оформляет один и тот же специалист, от задания можно отказаться. Достаточно служебной записки от сотрудника или его непосредственного начальника на имя руководителя. Последний поставит на ней подпись с разрешением командировки. Millennium Профессиональный сервис по организации командировок и MICE мероприятий Подробнее

Шаг 3. Убедитесь, что сотрудника можно отправить в командировку

Некоторые категории работников трудовое законодательство запрещает направлять в длительные служебные поездки. К ним относятся: беременные женщины (ч.1 ст. 259 ТК);

несовершеннолетние, за исключением творческих работников и спортсменов (ст. 268 ТК);

инвалиды с запретом командировок по медицинскому заключению (ч. 2 ст. 167 ТК);

работники на ученическом договоре, если командировка не связана с ученичеством (ч. 3 ст. 203 ТК). Если планируемый к командировке работник не относится к «запрещенным» категориям, проверьте нужно ли его согласие на поездку или нет.

Шаг 4. Получите согласие работника на поездку

Шаг 5. Издайте приказ о направлении в командировку

Форма приказа — произвольная или унифицированная Т-9 или Т-9а, если в командировку едут несколько работников. В приказе укажите данные работника, цель, место и сроки командировки. Переведите документооборот по командировке в Millennium. Все от согласования поездки до утверждения авансового отчета в режиме одного окна с использованием электронной подписи, многоэтапной проверкой от киберугроз, инструментов для контроля кибербезопасности для защиты персональных данных.

Шаг 6. Выплатите командируемому суточные и аванс на другие расходы

Основание для выплаты аванса — служебная записка командируемого. Форма записки — произвольная, в ней работник указывает предполагаемую сумму расходов. Работодатель обязан компенсировать сотруднику, который едет в командировку (ст. 168 ТК): Суточные — плата за то, что работник вынужден жить вне дома. Они выплачиваются за каждый день командировки, включая выходные, праздничные дни и время в пути. Документами суточные не подтверждают.

Транспортные расходы — проезд до места назначения и обратно, обязательные страховки, плата за постельные принадлежности в поезде, комиссии за продажу и бронирование.

Расходы на проживание — оплата самого проживания, комиссии за бронирование и другие сопутствующие траты, связанные с наймом жилья.

Дополнительные расходы для заграничных командировок — плата за оформление загранпаспорта и визы, консульские и топливные сборы, сборы за въезд или транзит транспортных средств, обязательная медицинская страховка. Работодатель может купить билеты, оплатить проживание и другие услуги или компенсировать их стоимость работнику, если последний потратил на это свои деньги.

Шаг 7. Внесите командировку в табель

Отразите в табеле командировку. День начала командировки — день отправления транспортного средства (поезда, самолета, автобуса и т.п.) от места постоянной работы командированного работника. День окончания командировки — день прибытия транспортного средства в место постоянной работы. Продолжительность командировки нужно считать в календарных днях с учетом дней нахождения в пути, в том числе дней вынужденной задержки рейса, а также выходными и нерабочими праздниками. Командировку в табеле отмечают буквой «К» или цифрами «06». Для учета работы в выходные и праздники используют коды «Рв» или «03». Рядом указывают количество часов, которые командированный отработал в этот день.

Шаг 8. Получите от командированного работника авансовый отчет

Обычно на его подготовку и сдачу в бухгалтерию работнику дают три дня. В авансовом отчета работник указывает суммы всех своих расходов. К авансовому отчету должны быть приложены билеты, чеки, посадочные талоны на самолет и другие документы, подтверждающие расходы.

Шаг 9. Произведите полный расчет с работником по данным авансового отчета

Когда бухгалтер проверит авансовый отчет и выведет сумму остатка выданного аванса, сотрудник должен вернуть ее работодателю через кассу или расчетный счет. Если сотрудник потратил своих денег больше, чем получил авансом, работодатель доплачивает ему разницу.

Шаг 10. Оплатите работнику дни нахождения в командировке

За дни нахождения в командировке работнику выплачивается: средняя заработная плата;

сверхурочные, если работник перерабатывал;

оплата работы в выходные и праздничные дни, если сотрудник был задействован в них по служебным поручениям.

Шаг 11. Рассчитайте и оплатите налоги