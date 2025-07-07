Расходы на транспорт в командировке в 2025 году: документы, учет и налоги

Что входит в расходы на транспорт в командировке
Обязанность нанимателя — оплатить транспортные услуги от места офиса, где работает сотрудник, до места командировки.
В состав транспортных расходов могут входить:
поездки на общественном транспорте;
поездки на такси;
услуги каршеринга или аренда автомобиля;
использование личного автомобиля;
другие расходы, которые сотрудник может обосновать и подтвердить документально.
Порядок принятия и документального оформления расходов на транспорт зависит от того, кто изначально платит за все: компания-работодатель или командируемый работник. Также в компании должен быть локальный акт, например положение о командировках, в котором будут детально прописаны все нюансы использования различного транспорта во время командировок:
размеры компенсаций;
состав пакета документов;
категории и классы обслуживания;
ситуации, когда можно использовать такси и т. д.
Далее подробно разберем отдельные виды транспорта.
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Проезд в командировку на общественном транспорте
Общественный транспорт — это поезда, электрички, самолеты, автобусы, паромы и др. Транспорт может быть непосредственно в населенный пункт, где работник будет выполнять поручение работодателя, или транспорт может быть до вокзала или аэропорта, если эти расходы согласованы с работодателем.
Часто поездки на дальние расстояния сопровождаются дополнительными расходами, которые делают поездку комфортнее. Часть из них подлежат оплате, а часть — нет:
Постельное белье в поезде дальнего следования. РЖД включают стоимость белья в стоимость билета, поэтому работодатель обязан оплатить стоимость проезда с учетом постели.
Платный выбор места в самолете. При наличии подтверждающих документов работодатель обязан компенсировать стоимость этой услуги (письмо Минфина от 27.12.2019 № 03-04-00/102629).
Парковка личного автомобиля в аэропорту или на вокзале. Работодатель может возместить сотруднику стоимость парковки, но для работника это будет считаться натуральным доходом, который подпадает под НДФЛ и страховые взносы (письмо Минфина от 25.04.2013 № 03-04-06/14428).
Дополнительное питание на борту самолета или в поезде. Платную еду работодатель не компенсирует. На эти цели командируемый получает суточные.
В налоговом учете работодатель вправе принять перечисленные выше расходы на общественный транспорт и сопутствующие услуги, кроме платного питания, только если они экономически обоснованы и подтверждены документами. Для работодателя это прочие расходы на производство и продажу (пп 12 п. 1 ст. 264 НК).
Подтверждающими документами на поездки в общественном транспорте будут:
билеты, в том числе электронный (письмо Минфина от 10.11.2022 № 03-03-06/3/109215), или маршрутная квитанция;
кассовый чек бумажный или электронный, платежное поручение на покупку;
договор и акт об оказании услуг, если билеты покупает работодатель;
посадочный талон, в том числе распечатанный на обычном принтере, но со штампом аэропорта, или справка от авиакомпании о перелете, если речь идет об авиасообщении.
Бухгалтерские проводки будут выглядеть так:
Дт 60 (76) Кт 51
Компания-работодатель перечислила средства перевозчику или агентству по бронированию и продаже билетов
Дт 20 (23, 25, 26, 44, 91) Кт 60
Работодатель принял к учету стоимость транспортных расходов на основании акта от перевозчика или агента
Или:
Дт 71 Кт 50 (51)
Работодатель выдал аванс командируемому работнику
Дт 20 (23, 25, 26, 44, 91) Кт 71
Работодатель принял к учету транспортные расходы на основании предоставленных командированным билетов
Дт 50 (51) Кт 71
Работник вернул работодателю неиспользованный аванс
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Поездки на такси, каршеринге или арендованном автомобиле
Командируемый работник может использовать такси или арендованный транспорт, чтобы добраться:
из дома или офиса до вокзала (аэропорта, автовокзала) и обратно;
от вокзала (аэропорта, автовокзала) до отеля и обратно;
между точками выполнения служебного задания в командировке.
Работодатель обязан компенсировать расходы на такси, так как он обязан оплатить все расходы, связанные с командировкой работника (пп. 12 и 49 п. 1 ст. 264 НК, ст. 167, 168 ТК).
Важно: сотрудник должен согласовать поездки на такси с работодателем заранее, а порядок возмещения расходов на такси должен быть прописан во внутренних документах компании, например в положении о командировках. Без подтверждающих документов и согласования с руководством расходы принять к учету нельзя.
Если условия обоснованности и наличия документов соблюдены, то для работодателя расходы на арендованный транспорт — прочие расходы.
Подтверждающими документами в случае с такси могут быть:
договор аренды автомобиля;
кассовый чек, в том числе электронный;
чек от самозанятого таксиста;
служебная записка с описанием маршрута и обоснованием выбора транспорта, например, если в нужное место общественный не ходит.
По возвращению из командировки сотрудник сдает эти документы вместе с авансовым отчетом в бухгалтерию. Бухгалтер делает проводки:
Дт 71 Кт 50 (51) — работнику выплачен аванс на командировку.
Дт 60 Кт 71 — услуги такси (каршеринга, аренды автомобиля) оприходованы.
Дт 70 Кт 68.1 — удержан НДФЛ за разъезды внутри места командировки (если требуется).
Услуги такси, арендованного транспорта или каршеринга к месту командировки и обратно не подпадают под НДФЛ и страховые взносы, так как это компенсационные выплаты, которые вызваны рабочими обязанностями (п. 1 ст. 217 НК, п. 2 ст. 422 НК, п. 2 ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, письмо УФНС России по г. Москве от 28.01.2019 № 13-11/011687, письмо Минфина от 27.04.24 № 03-04-06/40114).
С поездками внутри командировок не все так однозначно:
Раньше Минфин освобождал их от НДФЛ (письмо от 27.06.2012 № 03-04-06/6-180), но позиция 2024 года — иная, она закреплена в письме Минфина от 27.04.2024 № 03-04-06/40114.
Разъезды по разным адресам в месте командировки облагаются страховыми взносами, так как отсутствуют в п. 2 ст. 422 НК и ст. 20.2 закона № 125-ФЗ. Но не все судьи разделяют эту позицию (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 16.04.2014 по делу А27-6171/2013, АС Волго-Вятского округа от 25.05.2017 № Ф01-1678/2017).
Поездка в командировку на личном автомобиле
Проезд в командировку на личном автомобиле возможен, если согласован с работодателем. В этом случае в приказе о направлении сотрудника в командировку нужно предусмотреть пункт, в котором указать марку, модель и госномер машины командируемого. Также нужно оформить путевой лист, в котором будут сделаны отметки о выезде и прибытии, подсчитаны километраж и объем израсходованного топлива.
На основании путевого листа и чеков с АЗС работодатель компенсирует сотруднику стоимость фактически израсходованного, а не залитого в бак топлива. Удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы не нужно.
Обратите внимание, чтобы заправки, которыми пользовался работник, совпадали с маршрутом поездки.
Также сотрудник вправе получить компенсацию за использование личного авто. Оформить ее можно двумя способами, при которых она по-разному будет и отражаться в налоговом учете:
1. Соглашение об использовании личного автомобиля. В нем стороны могут зафиксировать сумму, которую работодатель выплатит работнику за поездку в командировку на своей машине (ст. 188 ТК).
Эта выплата работнику не подпадает под НДФЛ и страховые взносы (письмо Минфина от 06.12.2019 № 03-04-06/94977).
Вч части налогообложения здесь действуют нормы (постановление Правительства от 08.02.2002 № 92, письмо Минфина от 23.03.2018 № 03-03-06/1/18366):
2 400 рублей в месяц — для автомобилей с объемом двигателя до 2 литров;
3 000 рублей в месяц — если объем двигателя больше 2 литров.
Больше этих значений включить в расходы по налогу на прибыль работодатель не вправе. Если командировка длилась не полный календарный месяц, то в расходы можно учесть сумму, пропорциональную количеству дней использования автомобиля.
2. Договор аренды автомобиля. В нем нужно прописать отдельно стоимость аренды и стоимость услуг по управлению автомобилем, так как работник самостоятельно поедет в командировку, а также указать, кто оплачивает ГСМ и расходы на содержание и эксплуатацию.
В отличие от соглашения об использовании личного транспорта договор аренды позволяет включить в расходы в целях налогообложения всю сумму по договору.
НДФЛ и страховые взносы в отношении командируемого начисляются в полном объеме в отношении части выплаты именно за управление автомобилем, а за аренду — только НДФЛ (п. 1 ст. 226, пп. 1 п. 1 ст. 420 НК).
Поездка в командировку на личном автомобиле работника сопровождается такими бухгалтерскими записями:
Дт 20 (23, 25, 26, 44, 91) Кт 73
Работодатель начислил компенсацию за использование автомобиля или стоимость аренды по договору
Дт 73 Кт 68.1
Удержан НДФЛ со стоимости аренды
Дт 73 Кт 50 (51)
Работодатель выплатил работнику компенсацию в полном объеме или стоимость аренды за вычетом НДФЛ
Дт 20 (23, 25, 26, 44, 91) Кт 69
Работодатель начислил страховые взносы с части выплаты за управление автомобилем
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