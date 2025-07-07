Расходы на транспорт в командировке в 2025 году: документы, учет и налоги

Проезд в командировку на общественном транспорте

Общественный транспорт — это поезда, электрички, самолеты, автобусы, паромы и др. Транспорт может быть непосредственно в населенный пункт, где работник будет выполнять поручение работодателя, или транспорт может быть до вокзала или аэропорта, если эти расходы согласованы с работодателем.

Часто поездки на дальние расстояния сопровождаются дополнительными расходами, которые делают поездку комфортнее. Часть из них подлежат оплате, а часть — нет:

Постельное белье в поезде дальнего следования . РЖД включают стоимость белья в стоимость билета, поэтому работодатель обязан оплатить стоимость проезда с учетом постели.

Платный выбор места в самолете. При наличии подтверждающих документов работодатель обязан компенсировать стоимость этой услуги (письмо Минфина от 27.12.2019 № 03-04-00/102629).

Парковка личного автомобиля в аэропорту или на вокзале. Работодатель может возместить сотруднику стоимость парковки, но для работника это будет считаться натуральным доходом, который подпадает под НДФЛ и страховые взносы (письмо Минфина от 25.04.2013 № 03-04-06/14428).

Дополнительное питание на борту самолета или в поезде. Платную еду работодатель не компенсирует. На эти цели командируемый получает суточные.

В налоговом учете работодатель вправе принять перечисленные выше расходы на общественный транспорт и сопутствующие услуги, кроме платного питания, только если они экономически обоснованы и подтверждены документами. Для работодателя это прочие расходы на производство и продажу (пп 12 п. 1 ст. 264 НК).

Подтверждающими документами на поездки в общественном транспорте будут:

билеты, в том числе электронный (письмо Минфина от 10.11.2022 № 03-03-06/3/109215), или маршрутная квитанция;

кассовый чек бумажный или электронный, платежное поручение на покупку;

договор и акт об оказании услуг, если билеты покупает работодатель;

посадочный талон, в том числе распечатанный на обычном принтере, но со штампом аэропорта, или справка от авиакомпании о перелете, если речь идет об авиасообщении.

Бухгалтерские проводки будут выглядеть так:

Дт 60 (76) Кт 51 Компания-работодатель перечислила средства перевозчику или агентству по бронированию и продаже билетов Дт 20 (23, 25, 26, 44, 91) Кт 60 Работодатель принял к учету стоимость транспортных расходов на основании акта от перевозчика или агента Или: Дт 71 Кт 50 (51) Работодатель выдал аванс командируемому работнику Дт 20 (23, 25, 26, 44, 91) Кт 71 Работодатель принял к учету транспортные расходы на основании предоставленных командированным билетов Дт 50 (51) Кт 71 Работник вернул работодателю неиспользованный аванс