Как сократить расходы и сэкономить время на организацию командировок: 5 советов для руководителя

Трансформация рынка делового туризма: главное

В 2024 году рынок делового туризма в России достиг рекордной отметки — более 1 триллиона рублей и, по прогнозам Союза агентств делового туризма (САД), тенденция роста сохранится и в 2025 году. Причин несколько: развитие и масштабирование бизнеса, потребность в новых партнерах и связях, возвращение большинства компаний в офлайн.

Растет и стоимость деловых поездок. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году расходы увеличатся на четверть. И виной всему — отнюдь не желание повысить уровень комфорта или расширение географии командировок, а инфляция. Сейчас бизнес активно ищет возможности для сокращения затрат, поскольку отказываться от деловых поездок даже в условиях роста издержек — заведомо проигрышная позиция.

При цифровизации подход к организации командировок кардинально меняется. Раньше практически все приходилось делать вручную:

Разрабатывать маршрут, подбирать и бронировать билеты.

Искать подходящий по множеству параметров вариант размещения.

Оформлять визы.

Организовывать трансфер и консьерж-сервис.

Согласовывать поездку с руководителем.

Подготавливать пакет документов для командировки.

Формировать отчеты для бухгалтерии.

Современные онлайн-сервисы позволяют организовать любую поездку в режиме «одного окна»: не нужно тратить время на работу с различными платформами. Платформы интегрируются с корпоративными системами, автоматизируют документооборот и обеспечивают контроль расходов.

Чтобы убедиться в преимуществах такого подхода, достаточно сравнить самостоятельную подготовку командировки и при помощи специализированного сервиса:

Параметр Самостоятельная организация Организация через онлайн-сервис Операционная эффективность Сложности с поиском подходящих вариантов размещения, транспорта и других услуг. Моментальный подбор оптимальных вариантов по заданным критериям. Отчетность и анализ данных Информация собирается и систематизируется вручную. Предоставляется подробная аналитика, а отчетность по командировкам формируется автоматически. Контроль расходов Автоматический контроль расходов отсутствует, всегда есть риск перерасхода. Установление лимитов исключает перерасход и позволяет контролировать траты. Гибкость Внести изменения сложно, а иногда невозможно. Есть возможность внести корректировки или отменить поездку (без штрафов не позднее 24 часов до командировки). Экономическая выгода Самостоятельное бронирование билетов и проживания, а также других услуг происходит по «общедоступным» тарифам, причем сотрудники чаще всего не заинтересованы в поиске наиболее выгодного варианта. Плюс — высокая вероятность неэффективных трат и нецелесообразное использование рабочего времени. Бронирование осуществляется по самым выгодным тарифам. Также повышается производительность труда сотрудников.