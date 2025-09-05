Новые правила авиаперевозок: что меняется для пассажиров с 1 сентября 2025 года

При опоздании на первый рейс обратный билет не сгорает
И в деловых поездках, и в путешествиях многим приходилось сталкиваться с подобной ситуацией: приобрели билет «туда-обратно», но опоздали на рейс «туда». В итоге обратный билет аннулируется, возврат денег превращается в квест, а пассажиру приходится тратить деньги на новый.
С 1 сентября обратный билет можно сохранить, но при соблюдении ряда условий:
Пассажир приехал в аэропорт вылета или транзита и уведомил авиакомпанию, что он планирует воспользоваться обратным билетом (причем сделать это необходимо не позднее 2 часов после вылета рейса, на который пассажир опоздал и до окончания регистрации на следующий).
До вылета обратного рейса остается не менее 24 часов.
Условия перевозки «обратно» не меняются.
Возможность сохранения обратного билета существовала и ранее: пассажиры также были обязаны уведомить перевозчика о своих планах. Но сроки такого уведомления правила не устанавливали. Плюс было требование, что до обратного рейса должно быть не менее 24 часов, а уведомлять авиакомпанию о желании воспользоваться билетом нужно именно в аэропорту.
Это нововведение стало одним из самых долгожданных и самых обсуждаемых. Но есть один нюанс: теперь авиакомпаниям становится не слишком выгодно предлагать билеты «туда-обратно». И если раньше тарифы в этом формате помогали экономить, то со временем ситуация может измениться.
Расходы на организацию деловых поездок в целом увеличиваются с каждым годом. Виной всему — инфляция: растут цены размещение, авиаперелеты и дополнительные услуги. Поэтому одной из ключевых задач для бизнеса на сегодня является поиск эффективных способов минимизации затрат на командировки.
При бронировании авиабилетов с Millennium бизнес экономит на тарифах до 15% за счет специальных расценок авиакомпаний в разных системах бронирования. И не только: с Millennium можно оптимизировать расходы на бизнес-поездки на основе аналитической информации, отслеживании динамики изменения цен за счет собственных алгоритмов сервиса и выбора выгодных маршрутов.
Среди доступных возможностей:
согласование покупки билетов на самолет непосредственно в системе;
консультации по вопросам возврата авиабилетов при отказе от полета;
информирование о сезонных спецпредложениях авиакомпаний;
удобные способы оплаты;
предоставление оригиналов закрывающих документов по электронному документообороту;
создание сложных маршрутов с учетом оптимальных расценок и удобства.
При работе с платформой вам не придется каждый раз вводить паспортные данные сотрудника: все они хранятся в системе. Оформление авиабилета занимает всего несколько секунд.
И еще несколько значимых для пассажиров нововведений.
Плата за перевес багажа становится справедливее
Как было раньше? Даже если перевес составляет всего 100 г, оплачивать приходилось 1 кг. Новые правила идут навстречу пассажирам: при перевесе не более 0,5 кг платить ничего не нужно.
Но если перевес составит свыше 0,5 кг, оплачивается 1 кг в соответствии с тарифами авиакомпании.
Размер штрафов за возврат билетов уменьшается
Еще одно позитивное нововведение — фиксация размера штрафа при возврате билета. Раньше его размер устанавливал сам перевозчик.
Теперь максимальный штраф за возврат билета не будет превышать 25% от его стоимости. А если пассажир возвращает билет на подсадку (stand-by) или билет с открытой датой, взимать штраф авиаперевозчик не имеет права. Также штрафа не будет при возврате билетов для младенцев до двух лет без отдельного места.
Millennium
Профессиональный сервис по организации командировок и MICE мероприятий
Лишние сборы — под запретом
При обмене или возврате авиабилетов многие пассажиры сталкиваются с совершенно непонятными для себя сборами. С 1 сентября эта проблема также уходит в прошлое: теперь авиаперевозчики вправе взимать плату исключительно за реально выполненную работу — оформление новых документов и перерасчет стоимости.
Цены на авиабилеты станут прозрачнее
По новым правилам авиакомпании обязаны раскрывать структуру стоимости билета: так пассажиры смогут узнать, из чего именно она складывается. Как правило, это:
стоимость самого перелета;
топливный сбор;
аэропортовые сборы;
плата за оформление документов;
питание на борту (если оно включено);
дополнительные услуги, например багаж.
Пока остается много вопросов к тому, как будет работать это нововведение на практике. Но в любом случае раскрытие структуры цены билета помогает понять, что, помимо «тарифа», пассажир вправе вернуть при отмене поездки.
С платформой Millennium вы получаете лучшие условия за счет развитой сети связей с авиакомпаниями. Также, помимо бронирования авиабилетов с платформой Millennium, вы сможете:
забронировать любую услугу, включая отели, железнодорожные билеты и трансферы буквально за минуту;
согласовать деловую поездку;
оформить визу;
проконтролировать расходы по установленным лимитам;
сформировать документы и отчеты для бухгалтерии и многое другое.
Организация деловых поездок с Millennium экономит до 25% бюджета компании на командировки и на 70% оптимизирует рабочие процессы. А профессиональные менеджеры оказывают поддержку 24/7, поэтому вы не останетесь один на один с любым возникшим вопросом.
Читайте также:
Больничный во время командировки: топ вопросов и ответов для бухгалтера.
Изменения в командировках с 1 сентября 2025 года: как работать по новым правилам.
Millennium
Профессиональный сервис по организации командировок и MICE мероприятий
Реклама: ООО «МИЛЛЕННИУМ-КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ», ИНН 7730613348, erid: 2W5zFJMuxZ6
Начать дискуссию