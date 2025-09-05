Новые правила авиаперевозок: что меняется для пассажиров с 1 сентября 2025 года

При опоздании на первый рейс обратный билет не сгорает

И в деловых поездках, и в путешествиях многим приходилось сталкиваться с подобной ситуацией: приобрели билет «туда-обратно», но опоздали на рейс «туда». В итоге обратный билет аннулируется, возврат денег превращается в квест, а пассажиру приходится тратить деньги на новый.

С 1 сентября обратный билет можно сохранить, но при соблюдении ряда условий:

Пассажир приехал в аэропорт вылета или транзита и уведомил авиакомпанию, что он планирует воспользоваться обратным билетом (причем сделать это необходимо не позднее 2 часов после вылета рейса, на который пассажир опоздал и до окончания регистрации на следующий).

До вылета обратного рейса остается не менее 24 часов.

Условия перевозки «обратно» не меняются.

Возможность сохранения обратного билета существовала и ранее: пассажиры также были обязаны уведомить перевозчика о своих планах. Но сроки такого уведомления правила не устанавливали. Плюс было требование, что до обратного рейса должно быть не менее 24 часов, а уведомлять авиакомпанию о желании воспользоваться билетом нужно именно в аэропорту.

Это нововведение стало одним из самых долгожданных и самых обсуждаемых. Но есть один нюанс: теперь авиакомпаниям становится не слишком выгодно предлагать билеты «туда-обратно». И если раньше тарифы в этом формате помогали экономить, то со временем ситуация может измениться.

