Новые правила авиаперевозок: что меняется для пассажиров с 1 сентября 2025 года

В силу вступили новые правила авиаперевозок, которые касаются всех российских авиакомпаний. Разбираемся с нововведениями и рассказываем, как они отразятся на пассажирах.

При опоздании на первый рейс обратный билет не сгорает

И в деловых поездках, и в путешествиях многим приходилось сталкиваться с подобной ситуацией: приобрели билет «туда-обратно», но опоздали на рейс «туда». В итоге обратный билет аннулируется, возврат денег превращается в квест, а пассажиру приходится тратить деньги на новый. 

С 1 сентября обратный билет можно сохранить, но при соблюдении ряда условий:

  • Пассажир приехал в аэропорт вылета или транзита и уведомил авиакомпанию, что он планирует воспользоваться обратным билетом (причем сделать это необходимо не позднее 2 часов после вылета рейса, на который пассажир опоздал и до окончания регистрации на следующий).

  • До вылета обратного рейса остается не менее 24 часов.

  • Условия перевозки «обратно» не меняются.

Возможность сохранения обратного билета существовала и ранее: пассажиры также были обязаны уведомить перевозчика о своих планах. Но сроки такого уведомления правила не устанавливали. Плюс было требование, что до обратного рейса должно быть не менее 24 часов, а уведомлять авиакомпанию о желании воспользоваться билетом нужно именно в аэропорту.  

Это нововведение стало одним из самых долгожданных и самых обсуждаемых. Но есть один нюанс: теперь авиакомпаниям становится не слишком выгодно предлагать билеты «туда-обратно». И если раньше тарифы в этом формате помогали экономить, то со временем ситуация может измениться.

И еще несколько значимых для пассажиров нововведений.

Плата за перевес багажа становится справедливее

Как было раньше? Даже если перевес составляет всего 100 г, оплачивать приходилось 1 кг. Новые правила идут навстречу пассажирам: при перевесе не более 0,5 кг платить ничего не нужно.

Но если перевес составит свыше 0,5 кг, оплачивается 1 кг в соответствии с тарифами авиакомпании.

Размер штрафов за возврат билетов уменьшается

Еще одно позитивное нововведение — фиксация размера штрафа при возврате билета. Раньше его размер устанавливал сам перевозчик.

Теперь максимальный штраф за возврат билета не будет превышать 25% от его стоимости. А если пассажир возвращает билет на подсадку (stand-by) или билет с открытой датой, взимать штраф авиаперевозчик не имеет права. Также штрафа не будет при возврате билетов для младенцев до двух лет без отдельного места.

Лишние сборы — под запретом

При обмене или возврате авиабилетов многие пассажиры сталкиваются с совершенно непонятными для себя сборами. С 1 сентября эта проблема также уходит в прошлое: теперь авиаперевозчики вправе взимать плату исключительно за реально выполненную работу — оформление новых документов и перерасчет стоимости. 

Цены на авиабилеты станут прозрачнее

По новым правилам авиакомпании обязаны раскрывать структуру стоимости билета: так пассажиры смогут узнать, из чего именно она складывается. Как правило, это:

  • стоимость самого перелета;

  • топливный сбор;

  • аэропортовые сборы;

  • плата за оформление документов;

  • питание на борту (если оно включено);

  • дополнительные услуги, например багаж.

Пока остается много вопросов к тому, как будет работать это нововведение на практике. Но в любом случае раскрытие структуры цены билета помогает понять, что, помимо «тарифа», пассажир вправе вернуть при отмене поездки.

