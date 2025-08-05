Питание в командировке: как оплачивается в 2025 году

Порядок и размеры возмещения расходов на командировки, включая питание, регулируются:

Постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»: устанавливает порядок оформления командировочных документов и определяет, что суточные выплачиваются за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни.

Трудовым кодексом ( ст. 168 ): гарантирует работнику возмещение расходов на проезд, проживание, суточные, а также других расходов, произведенных с разрешения или ведома работодателя.

Для справки. С 1 сентября 2025 года взамен действующего положения о командировках вступит в силу новое — утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501. Все ключевые правила остались прежними. Два основных изменения касаются возмещения командировочных расходов и перечня документов для подтверждения проезда сотрудника на личном или служебном транспорте.

Первое изменение заключается в том, что в новом положении теперь зафиксировано условие о возмещении сотруднику в том числе тех расходов, которые он совершил с ведома работодателя.

Второе изменение — в законе появился термин «проездные документы». К ним относятся: билеты, путевые листы, кассовые чеки, квитанции и другие документы, которые подтверждают поездку. Если сотрудник едет в командировку на личной или служебной машине, к служебной записке нужно приложить эти документы. Теперь работодатель точно знает, какие документы необходимо запрашивать у командированного сотрудника.

Если в локальных актах компании есть отсылка к действующему положению — внесите в документы изменения.