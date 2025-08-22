Изменения в командировках с 1 сентября 2025 года: как работать по новым правилам

Что изменилось в командировках с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года вступит в действие новое положение о командировках, которое утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501. Постановление Правительства от 13.10.2008 № 749 уходит в прошлое.

Кардинальных изменений в оформлении и оплате командировок постановление № 501 не несет, скорее вносит уточнения: