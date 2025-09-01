Больничный во время командировки: топ вопросов и ответов для бухгалтера

Как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, если сотрудник заболел в командировке?

Пособие по временной нетрудоспособности для сотрудника, заболевшего в командировке, рассчитывают в общем порядке, установленном законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Факт нахождения сотрудника в командировке не влияет на алгоритм расчета пособия.

Размер пособия зависит от страхового стажа:

Страховой стаж 8 лет и более — 100% среднего заработка.

Страховой стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка.

Страховой стаж менее 5 лет — 60% среднего заработка.

Если у работника стажа менее 6 месяцев, то пособие ограничивается не выше МРОТ в расчете за полный месяц (ч. 6 ст. 7 закона № 255-ФЗ).