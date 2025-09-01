Больничный во время командировки: топ вопросов и ответов для бухгалтера

Как оплачивать дни командировки, если сотрудник заболел
Порядок оплаты дней командировки, если сотрудник заболел, регулируют Трудовой кодекс, закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и действующие с 1 сентября 2025 года постановление Правительства от 16.04.2025 № 501.
Вот основные правила:
Дни командировки до наступления болезни. За дни командировки, предшествующие началу периода временной нетрудоспособности, сотруднику выплачивается средний заработок, сохраняемый на время командировки (ст. 167 ТК). Также за эти дни платят суточные в размере, установленном локальными нормативными актами организации или коллективным договором.
Со дня наступления временной нетрудоспособности, то есть с первого дня болезни, средний заработок за дни командировки не сохраняется. Начиная с этого дня, сотруднику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности (больничный) в общем порядке.
Суточные выплачиваются за дни болезни согласно постановлению Правительства от 16.04.2025 № 501.
Какие документы нужны для оплаты больничного, если он был открыт в другом городе?
Для оплаты больничного, открытого в другом городе, бухгалтеру потребуются следующие документы:
Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Сотрудник сообщает номер ЭЛН, бухгалтер проверяет его через систему социального страхования (СЭДО).
Бумажный листок нетрудоспособности. Если в медучреждении нет возможности оформить ЭЛН (например в сельской местности), сотрудник предоставляет бумажный листок нетрудоспособности. Важно проверить правильность заполнения бланка.
Как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, если сотрудник заболел в командировке?
Пособие по временной нетрудоспособности для сотрудника, заболевшего в командировке, рассчитывают в общем порядке, установленном законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Факт нахождения сотрудника в командировке не влияет на алгоритм расчета пособия.
Размер пособия зависит от страхового стажа:
Страховой стаж 8 лет и более — 100% среднего заработка.
Страховой стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка.
Страховой стаж менее 5 лет — 60% среднего заработка.
Если у работника стажа менее 6 месяцев, то пособие ограничивается не выше МРОТ в расчете за полный месяц (ч. 6 ст. 7 закона № 255-ФЗ).
Нужно ли пересчитывать суточные, если сотрудник заболел в командировке и вернулся позже?
Да, нужно пересчитать. По Положению № 501 работник, заболевший в командировке, получает суточные и возмещение расходов на жилье за весь период, пока болезнь препятствует возвращению или выполнению поручения. Исключение — если командированный работник находится на стационарном лечении, возмещать расходы по найму помещения не нужно.
Нужно в произвольной форме издать приказ о продлении срока командировки в связи с болезнью и произвести перерасчет суточных.
Какие коды указывать в табеле учета рабочего времени, если сотрудник был в командировке и заболел?
В табеле учета рабочего времени используйте следующие коды:
Дни командировки до болезни: «К» — командировка. Это стандартный код для дней, когда сотрудник находился в поездке и выполнял служебное задание.
Дни болезни во время командировки: «К/Б». Сотрудник находился на больничном в поездке и не мог выполнять свои трудовые обязанности.
Как отразить в учете расходы на проезд сотрудника к месту лечения, если он заболел в командировке?
Отражение в учете расходов на проезд сотрудника к месту лечения, если он заболел в командировке, зависит от нескольких факторов:
Предусмотрена ли компенсация расходов на лечение и проезд локальными нормативными актами организации. Если предусмотрена, а само лечение включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, то данные расходы можно учесть в составе прочих расходов, связанных с производством или реализацией, на основании подп. 49 п. 1 статьи 264 НК.
Компенсация расходов предусмотрена локальными нормативными актами, но лечение не связано с программой госгарантий. Расходы на проезд можно учесть в составе прочих расходов, связанных с производством или реализацией, на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК. При этом нужно начислить НДФЛ и страховые взносы на сумму компенсации.
Компенсация расходов не предусмотрена локальными нормативными актами. Организация не обязана компенсировать расходы на проезд к месту лечения. Если же она решает компенсировать эти расходы, то такая выплата будет рассматриваться как доход сотрудника в натуральной форме и облагаться НДФЛ и страховыми взносами.
Облагаются ли страховыми взносами и НДФЛ суммы возмещения расходов на лечение, если сотрудник заболел в командировке?
Не облагается НДФЛ (п. 10 ст. 217 НК) возмещение расходов на лечение и медицинское обслуживание, если они связаны с оказанием медпомощи по программе госгарантий.
Облагаются НДФЛ возмещение расходов на лечение и медицинское обслуживание, не связанные с оказанием медпомощи по программе госгарантий.
Страховые взносы: аналогично НДФЛ, если расходы на лечение связаны с программой госгарантий, страховые взносы не начисляются (п. 1 ст. 422 НК). Если расходы не связаны с программой госгарантий, то они облагаются страховыми взносами
Как быть, если сотрудник отказался от ЭЛН и требует оплату по справке?
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивают на основании листка нетрудоспособности — в форме электронного документа или на бумажном носителе.
Справка о посещении врача подтверждает причину отсутствия сотрудника на работе, но это не основание для начисления больничного. В таком случае сотруднику следует обратиться в свою поликлинику, где на основании документов ему могут выписать больничный лист.
Сотрудник заболел сразу после возвращения из командировки. Как оплачивать больничный?
Больничный оплачивают в общем порядке. Факт нахождения сотрудника в командировке до начала болезни не влияет на порядок расчета и выплаты пособия.
