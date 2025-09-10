Как сократить расходы на MICE-мероприятия: чек-лист для бизнеса

Сколько стоит MICE-мероприятие

Универсального ответа на этот вопрос не существует. Стоимость MICE-мероприятия зависит от множества факторов, включая его масштаб, локацию, программу и другие составляющие. При этом есть основные статьи расходов, которые обязательно сопровождают практически любую MICE-активность. К ним относят:

аренду площадки;

аренду технического оборудования;

трансфер до места проведения мероприятия;

билеты на транспорт и оплату отеля, если мероприятие проводится в другом городе или стране;

кейтеринг;

заказ артистов, ведущих и других исполнителей для развлекательной части программы;

фото- и видеосъемку мероприятия;

услуги вспомогательного персонала.

Если ваша задача — не только организовать запоминающееся событие, которое принесет пользу бизнесу, но и избежать неоправданных расходов, начинать следует с определения его цели и выбора подходящего формата. Четкое формулирование цели помогает понять, какого эффекта вы хотите достичь: например, укрепить внутренние коммуникации, сделать бренд более узнаваемым, повысить уровень мотивации команды.

Определившись с целью, будет легче выбрать формат мероприятия: понятно, что стандартный спортивный корпоратив (если ваша цель — сплотить команду) обойдется дешевле, чем масштабное шоу, на которое будут приглашены и сотрудники, и партнеры. И наоборот: если вам необходимо повысить узнаваемость бренда, затраты на проведение камерного корпоратива в небольшим количеством участников себя не оправдают.