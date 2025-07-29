Расходы на корпоративы: как отразить в учете в 2025 году

Разберемся, как законно списать затраты и избежать неприятностей.
Обоснование расходов: какие нужны документы
Чтобы отразить расходы на корпоративы в бухгалтерском и налоговом учете, нужны подтверждающие документы:
приказ о проведении корпоратива;
смета расходов;
договоры с поставщиками услуг — банкет, кейтеринг, аренда, выступление артистов;
акты выполненных работ / оказанных услуг;
платежные документы;
список участников — важно для обоснования связи с деятельностью организации.
Какие виды расходов на корпоративы можно учесть при расчете налога на прибыль в 2025 году
В организациях на основной системе налогообложения (ОСНО) признание расходов на корпоративы в целях налогообложения прибыли регламентирует НК, рассмотрим два вида расходов:
1. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Нормативная база
Вид расходов
Ключевой момент
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли (п. 29 ст. 270 НК)
Расходы на оплату развлечений, отдыха, занятий спортом, в том числе расходы на организацию праздников, и иные аналогичные мероприятия, произведенные в пользу работников
Если корпоратив носит исключительно развлекательный характер, то расходы на него не уменьшают налогооблагаемую прибыль
2. Расходы, которые можно учесть.
Нормативная база
Вид расходов
Обучающие мероприятия (п. 3 ст. 264 НК)
Если корпоратив включает в себя обучающие элементы (тренинги, семинары), связанные с повышением квалификации работников и необходимые для производственной деятельности, то расходы на обучение можно учесть в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Важно, чтобы обучающая часть была основной, а развлекательная — второстепенной. Обучающие мероприятия должны быть оформлены соответствующими документами — программа обучения, список участников, договор и акт оказанных услуг.
Представительские расходы (п. 2 ст. 264 НК)
Если на корпоративе присутствуют представители контрагентов, то часть расходов можно отнести к представительским. Важно, чтобы были документы, которые подтверждают факт проведения переговоров и достижение конкретных договоренностей. Представительские расходы нормируются — не более 4% от расходов на оплату труда за отчетный (налоговый) период.
Расходы на рекламу (п. 4 ст. 264 НК)
Если корпоратив имеет рекламный характер (например, презентация новых продуктов или услуг), то расходы можно учесть в составе рекламных расходов. Важно, чтобы были документы, подтверждающие рекламный характер мероприятия — программа мероприятия, рекламные материалы.
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Какие виды расходов на корпоративы можно учесть при УСН «Доходы минус расходы»
У компаний на УСН «Доходы минус расходы» возможность учета расходов на корпоративы еще более ограничена, чем на ОСНО:
Закрытый перечень расходов — на УСН можно учитывать только те расходы, которые прямо перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК.
Корпоративные расходы обычно не учитываются — в закрытом перечне нет прямого упоминания расходов на корпоративные мероприятия.
Есть возможность учета через другие статьи, но крайне спорная. Теоретически, можно попытаться обосновать включение расходов в другие статьи, например, расходы на обучение, если есть обучающая часть, или расходы на рекламу, если корпоратив имеет рекламный характер. Но это очень рискованно и может привести к спорам с налоговыми органами.
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Корпоратив 2025: НДФЛ и страховые взносы
Вопрос об удержании НДФЛ и начислении страховых взносов при расходах на корпоратив в 2025 году — один из самых сложных и спорных в бухгалтерской практике. НДФЛ и страховые взносы начисляются на доходы, полученные физическими лицами. В данном случае, сотрудники организации могут получить доход в натуральной форме в виде:
бесплатного питания;
подарков;
развлечений;
транспортных услуг.
1. Подарки сотрудникам.
Стоимость подарков, которая превышает 4 000 рублей на сотрудника за год, облагается НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК).
Нужно вести учет стоимости подарков, выданных каждому сотруднику.
При выплате заработной платы необходимо удержать НДФЛ со стоимости подарка, превышающей 4 000 рублей.
Стоимость подарков, вне зависимости от размера, облагается страховыми взносами в общем порядке (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК).
2. Питание, развлечения, транспорт на корпоративе.
Сложнее всего определить, возникает ли доход у сотрудников в связи с предоставлением им питания, развлечений и транспорта на корпоративе. На практике существует два основных подхода:
Персонифицированный учет: если возможно точно определить, сколько каждый сотрудник съел, выпил, развлекся и сколько стоил его проезд, то необходимо начислить НДФЛ и страховые взносы на стоимость этих благ. Но это практически нереально реализовать на практике.
Отсутствие персонифицированного учета: если невозможно определить, сколько каждый сотрудник потребил благ на корпоративе (например, шведский стол, общий трансфер), НДФЛ и страховые взносы не начисляются. Но налоговые органы могут попытаться доказать, что у каждого сотрудника возник доход в натуральной форме, который подлежит обложению НДФЛ и страховыми взносами. В этом случае компания должна будет доказать обратное.
Аргументы в пользу отсутствия дохода у сотрудников:
Мероприятие проводится в интересах работодателя. Цель корпоратива — повышение лояльности сотрудников, укрепление корпоративного духа, а не предоставление личной выгоды каждому сотруднику.
Невозможно определить размер дохода каждого сотрудника. Из-за обезличенного характерам мероприятия (шведский стол, общие развлечения) невозможно точно определить, какую выгоду получил каждый сотрудник.
Нет экономической выгоды у сотрудников. Участие в корпоративе является добровольным, и у сотрудников нет возможности получить денежную компенсацию за отказ от участия.
Как учитывать НДС при расходах на корпоратив в 2025 году
Ситуация с НДС при расходах на корпоратив достаточно сложная и напрямую зависит от того, какие именно расходы были понесены и как они оформлены. Ключевым моментом является то, можно ли принять к вычету «входной» НДС, уплаченный поставщикам товаров и услуг.
Как правило, «входной» НДС по расходам, которые не учитываются при расчете налога на прибыль (то есть расходы, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода), к вычету не принимается (п. 7 ст. 171 НК). Это означает, что если вы не можете учесть расходы на корпоратив в целях налога на прибыль, то и НДС с этих расходов вы принять к вычету не сможете.
Как отразить в бухгалтерском учете расходы на корпоратив в 2025 году
Бухгалтерский учет расходов на корпоратив в 2025 году подчиняется общим правилам и требует внимательного документирования. Основная задача бухгалтера — правильно квалифицировать расходы и отразить их на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Расходы на корпоратив, как правило, относятся к прочим расходам.
Основной счет — 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет — 91.02 «Прочие расходы».
Основные проводки для учета корпоративных расходов:
Дт 91.02 Кт 60 (76) — Отражение расходов на основании актов выполненных работ / оказанных услуг, товарных накладных.
Дт 60 (76) Кт 50 (51) — Оплата расходов поставщикам.
Дт 91.02 Кт 70 — Начислена стоимость подарка сотруднику (доход в натуральной форме).
Дт 70 Кт 68 — Удержан НДФЛ со стоимости подарка.
Дт 91.02 Кт 69 — Начислены страховые взносы на стоимость подарка.
Учет расходов на корпоративы — сложный вопрос, требующий тщательного анализа и документального оформления. В большинстве случаев расходы на развлекательные мероприятия не уменьшают налогооблагаемую прибыль на ОСНО или не могут быть учтены в расходах на УСН. Чтобы максимально учесть расходы, необходимо спланировать мероприятие таким образом, чтобы оно имело обучающий, рекламный или представительский характер, и оформить все необходимые документы.
Millenium возьмет на себя все этапы подготовки и проведения корпоратива — от анализа потребностей и разработки концепции до координации подрядчиков и разрешения любых нестандартных ситуаций. Команда учитывает специфику каждого клиента, поэтому мероприятия не только помогают достичь поставленных целей, но и дарят яркие эмоции всем участникам.
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