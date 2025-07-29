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Расходы на корпоративы: как отразить в учете в 2025 году

Расходы на корпоративы: как отразить в учете в 2025 году

Корпоратив — это отличный способ сплотить команду. Но как не омрачить праздник головной болью от общения с налоговой? Учет расходов на корпоративы в 2025 году — это минное поле. Неправильное оформление документов и отсутствие экономической обоснованности могут привести к доначислениям и штрафам.

Разберемся, как законно списать затраты и избежать неприятностей.

Обоснование расходов: какие нужны документы

Чтобы отразить расходы на корпоративы в бухгалтерском и налоговом учете, нужны подтверждающие документы:

  • приказ о проведении корпоратива;

  • смета расходов;

  • договоры с поставщиками услуг — банкет, кейтеринг, аренда, выступление артистов;

  • акты выполненных работ / оказанных услуг;

  • платежные документы;

  • список участников — важно для обоснования связи с деятельностью организации.

Какие виды расходов на корпоративы можно учесть при расчете налога на прибыль в 2025 году

В организациях на основной системе налогообложения (ОСНО) признание расходов на корпоративы в целях налогообложения прибыли регламентирует НК, рассмотрим два вида расходов:

1. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.

Нормативная база

Вид расходов

Ключевой момент

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли (п. 29 ст. 270 НК)

Расходы на оплату развлечений, отдыха, занятий спортом, в том числе расходы на организацию праздников, и иные аналогичные мероприятия, произведенные в пользу работников

Если корпоратив носит исключительно развлекательный характер, то расходы на него не уменьшают налогооблагаемую прибыль

2. Расходы, которые можно учесть. 

Нормативная база

Вид расходов

Обучающие мероприятия (п. 3 ст. 264 НК)

Если корпоратив включает в себя обучающие элементы (тренинги, семинары), связанные с повышением квалификации работников и необходимые для производственной деятельности, то расходы на обучение можно учесть в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Важно, чтобы обучающая часть была основной, а развлекательная — второстепенной. Обучающие мероприятия должны быть оформлены соответствующими документами — программа обучения, список участников, договор и акт оказанных услуг.

Представительские расходы (п. 2 ст. 264 НК)

Если на корпоративе присутствуют представители контрагентов, то часть расходов можно отнести к представительским. Важно, чтобы были документы, которые подтверждают факт проведения переговоров и достижение конкретных договоренностей. Представительские расходы нормируются — не более 4% от расходов на оплату труда за отчетный (налоговый) период.

Расходы на рекламу (п. 4 ст. 264 НК)

Если корпоратив имеет рекламный характер (например, презентация новых продуктов или услуг), то расходы можно учесть в составе рекламных расходов. Важно, чтобы были документы, подтверждающие рекламный характер мероприятия — программа мероприятия, рекламные материалы.

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Какие виды расходов на корпоративы можно учесть при УСН «Доходы минус расходы»

У компаний на УСН «Доходы минус расходы» возможность учета расходов на корпоративы еще более ограничена, чем на ОСНО:

  1. Закрытый перечень расходов — на УСН можно учитывать только те расходы, которые прямо перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК.

  2. Корпоративные расходы обычно не учитываются — в закрытом перечне нет прямого упоминания расходов на корпоративные мероприятия.

  3. Есть возможность учета через другие статьи, но крайне спорная. Теоретически, можно попытаться обосновать включение расходов в другие статьи, например, расходы на обучение, если есть обучающая часть, или расходы на рекламу, если корпоратив имеет рекламный характер. Но это очень рискованно и может привести к спорам с налоговыми органами.

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Корпоратив 2025: НДФЛ и страховые взносы

Вопрос об удержании НДФЛ и начислении страховых взносов при расходах на корпоратив в 2025 году — один из самых сложных и спорных в бухгалтерской практике. НДФЛ и страховые взносы начисляются на доходы, полученные физическими лицами. В данном случае, сотрудники организации могут получить доход в натуральной форме в виде:

  • бесплатного питания;

  • подарков;

  • развлечений;

  • транспортных услуг.

1. Подарки сотрудникам.

  • Стоимость подарков, которая превышает 4 000 рублей на сотрудника за год, облагается НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК).

  • Нужно вести учет стоимости подарков, выданных каждому сотруднику.

  • При выплате заработной платы необходимо удержать НДФЛ со стоимости подарка, превышающей 4 000 рублей.

Стоимость подарков, вне зависимости от размера, облагается страховыми взносами в общем порядке (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК).

2. Питание, развлечения, транспорт на корпоративе.

Сложнее всего определить, возникает ли доход у сотрудников в связи с предоставлением им питания, развлечений и транспорта на корпоративе. На практике существует два основных подхода:

  • Персонифицированный учет: если возможно точно определить, сколько каждый сотрудник съел, выпил, развлекся и сколько стоил его проезд, то необходимо начислить НДФЛ и страховые взносы на стоимость этих благ. Но это практически нереально реализовать на практике.

  • Отсутствие персонифицированного учета: если невозможно определить, сколько каждый сотрудник потребил благ на корпоративе (например, шведский стол, общий трансфер), НДФЛ и страховые взносы не начисляются. Но налоговые органы могут попытаться доказать, что у каждого сотрудника возник доход в натуральной форме, который подлежит обложению НДФЛ и страховыми взносами. В этом случае компания должна будет доказать обратное.

Аргументы в пользу отсутствия дохода у сотрудников:

  • Мероприятие проводится в интересах работодателя. Цель корпоратива — повышение лояльности сотрудников, укрепление корпоративного духа, а не предоставление личной выгоды каждому сотруднику.

  • Невозможно определить размер дохода каждого сотрудника. Из-за обезличенного характерам мероприятия (шведский стол, общие развлечения) невозможно точно определить, какую выгоду получил каждый сотрудник.

  • Нет экономической выгоды у сотрудников. Участие в корпоративе является добровольным, и у сотрудников нет возможности получить денежную компенсацию за отказ от участия.

Как учитывать НДС при расходах на корпоратив в 2025 году

Ситуация с НДС при расходах на корпоратив достаточно сложная и напрямую зависит от того, какие именно расходы были понесены и как они оформлены. Ключевым моментом является то, можно ли принять к вычету «входной» НДС, уплаченный поставщикам товаров и услуг.

Как правило, «входной» НДС по расходам, которые не учитываются при расчете налога на прибыль (то есть расходы, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода), к вычету не принимается (п. 7 ст. 171 НК). Это означает, что если вы не можете учесть расходы на корпоратив в целях налога на прибыль, то и НДС с этих расходов вы принять к вычету не сможете.

Как отразить в бухгалтерском учете расходы на корпоратив в 2025 году

Бухгалтерский учет расходов на корпоратив в 2025 году подчиняется общим правилам и требует внимательного документирования. Основная задача бухгалтера — правильно квалифицировать расходы и отразить их на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

Расходы на корпоратив, как правило, относятся к прочим расходам.

Основной счет — 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет — 91.02 «Прочие расходы».

Основные проводки для учета корпоративных расходов:

  •  Дт 91.02 Кт 60 (76) — Отражение расходов на основании актов выполненных работ / оказанных услуг, товарных накладных.

  • Дт 60 (76) Кт 50 (51) — Оплата расходов поставщикам.

  • Дт 91.02 Кт 70 — Начислена стоимость подарка сотруднику (доход в натуральной форме).

  • Дт 70 Кт 68 — Удержан НДФЛ со стоимости подарка.

  • Дт 91.02 Кт 69 — Начислены страховые взносы на стоимость подарка.

Учет расходов на корпоративы — сложный вопрос, требующий тщательного анализа и документального оформления. В большинстве случаев расходы на развлекательные мероприятия не уменьшают налогооблагаемую прибыль на ОСНО или не могут быть учтены в расходах на УСН. Чтобы максимально учесть расходы, необходимо спланировать мероприятие таким образом, чтобы оно имело обучающий, рекламный или представительский характер, и оформить все необходимые документы.

Millenium возьмет на себя все этапы подготовки и проведения корпоратива — от анализа потребностей и разработки концепции до координации подрядчиков и разрешения любых нестандартных ситуаций. Команда учитывает специфику каждого клиента, поэтому мероприятия не только помогают достичь поставленных целей, но и дарят яркие эмоции всем участникам.

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