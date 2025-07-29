Расходы на корпоративы: как отразить в учете в 2025 году

Как учитывать НДС при расходах на корпоратив в 2025 году

Ситуация с НДС при расходах на корпоратив достаточно сложная и напрямую зависит от того, какие именно расходы были понесены и как они оформлены. Ключевым моментом является то, можно ли принять к вычету «входной» НДС, уплаченный поставщикам товаров и услуг.