Millennium
Ведение бизнеса
Как выбрать оптимальный формат мероприятия именно для вашего бизнеса

Мероприятие — один из самых эффективных инструментов коммуникации бизнеса с клиентами, сотрудниками и партнерами. Рассказываем, почему выбору формата мероприятия нужно уделить максимум внимания и как найти лучший вариант для вашего бизнеса.

Формат делового мероприятия: почему это важно

Каждое бизнес-мероприятие проводится с конкретной целью — продвижение нового продукта, обучение персонала, повышение узнаваемости бренда, сплочение команды и так далее. Но достичь поставленной цели удается не всегда, и ключевая причина здесь — неправильный выбор формата мероприятия.

Определиться с форматом мероприятия нужно на старте. По сути, это фундамент, на основе которого будет выстраиваться вся дальнейшая работа по его организации и проведению. 

Праздничные вечеринки и тимбилдинги, корпоративные форумы и конференции, деловые встречи и презентации — видов деловых мероприятий действительно много. И каждый из них рассчитан на решение конкретных задач, определенную целевую аудиторию и, конечно же, бюджет.

Правильный выбор формата мероприятия — это:

  • соответствие поставленным целям и специфике аудитории;

  • высокий уровень вовлеченности участников;

  • соответствие реальным финансовым возможностям; 

  • оптимальное использование ресурсов.

Причем не ошибиться в выборе формата одинаково важно как для внутренней, так и для внешней аудитории. Но если мероприятия для сотрудников чаще направлены на освоение новых навыков и создание позитивной атмосферы в команде, то внешние — на формирование сильного образа компании, повышение конкурентоспособности и уровня доверия со стороны клиентов и партнеров.

Как выбрать оптимальный формат мероприятия: пошаговая инструкция

Шаг 1. Определение цели мероприятия.

  • Формулируем четкую цель. Например, представить новый продукт и собрать обратную связь от целевой аудитории или увеличить продажи на 10% за счет привлечения новых клиентов.

Шаг 2. Анализ целевой аудитории.

  • Составляем портрет ЦА. Так, если вы планируете организовать обучение для сотрудников, проанализируйте такие критерии как пол, возраст, должностные обязанности и профессиональные роли, опыт работы в компании и в сфере деятельности, степень готовности к обучению, мотивацию, график, личностные особенности.

Шаг 3. Оценка имеющихся ресурсов.

  • Оцениваем ресурсы. И это не только бюджет, но и человеческий капитал, инфраструктура, а также временные ресурсы. Результаты оценки помогают отобрать реалистичные форматы.

Шаг 4. Выбор формата мероприятия.

  • Выбираем формат. На основе собранной информации анализируем подходящие варианты и выбираем оптимальный с учетом целей, особенностей аудитории и имеющихся ресурсов. 

Организация любого мероприятия — сложная задача: нужно предусмотреть массу нюансов и не упустить ничего важного. 

Распространенные форматы бизнес-мероприятий

Для внешней аудитории

  • Конференции. Классический формат, который идеально подходит не только для представления продуктов и услуг компании, но и для демонстрации экспертности. Хорошо организованная конференция положительно влияет на имидж компании, способствует обмену опытом и информацией с партнерами и другими представителями отрасли. 

  • Гибридные конференции. Конференции, которые одновременно проводятся в онлайн– и офлайн-формате, легко масштабируются и помогают экономить бюджет.

  • Форумы. Формат для глобального диалога. Форумы проводятся с целью объединить экспертов отрасли и представителей бизнеса для обмена мнениями. Для организаторов форума проведение такого мероприятия — это возможность укрепить свои позиции на рынке и сделать бренд более узнаваемым.

  • Деловые встречи. Небольшие мероприятия, в которых принимают участие руководители и партнеры. Деловая встреча — это всегда диалог и обсуждение актуальных вопросов. Может проводиться онлайн или офлайн.

  • Презентации. Мероприятие для представления компанией нового проекта, продукта, услуги. Как правило, на презентацию приглашаются клиенты и партнеры.

  • Выставки. Формат для демонстрации продуктов, услуг и готовых решений. Также выставки способствуют установлению контактов и заключению сделок. В отличие от презентации, выставка — более публичное мероприятие. 

Для внутренней аудитории

  • Бизнес-тренинги. Практическое занятие под руководством тренера. Формат ориентирован на обучение персонала и развитие у сотрудников конкретных навыков и компетенций.

  • Тимбилдинг. Направлен на сплочение команды, улучшение коммуникации между сотрудниками и повышение мотивации.

  • Митап. Неформальная встреча для обмена опытом или мнениями. 

  • Хакатон. Мероприятие, на котором несколько команд за ограниченное время должны решить реальную бизнес-задачу.

  • Воркшоп. Интерактивный формат обучения, сочетающий теорию с интенсивной практической работой в небольшой группе. Предусматривает взаимодействие участников между собой.

  • Бизнес-игры. Еще один интерактивный формат, который способен сделать обучение еще более запоминающимся за счет развлекательных элементов.

  • Корпоративы. Мероприятие для сотрудников, которое проводится для сплочения команды и повышения мотивации. Корпоратив не имеет прямого отношения к рабочим обязанностям, а носит развлекательный характер. Он может быть организован как тематическая вечеринка, торжественный ужин, пикник, спортивное мероприятие, творческий мастер-класс, кулинарный поединок и так далее.

Рекомендуемые форматы мероприятий для малого, среднего и крупного бизнеса

Малый бизнес

Мини-конференции (до 50 участников)

Онлайн-встречи

Воркшопы

Тимбилдинг и корпоративы

Средний бизнес

Гибридные конференции

Деловые встречи

Презентации

Митапы и воркшопы

Бизнес-тренинги и бизнес-игры

Тимбилдинг и корпоративы

Крупный бизнес

Конференции и форумы

Выставки и презентации

Деловые встречи

Тимбилдинг

Хакатоны, митапы и воркшопы

Бизнес-тренинги и бизнес-игры

Корпоративы

Маркетинговое мероприятие или корпоративная вечеринка?

