Внедрение цифрового обслуживания газового оборудования с помощью Битрикс24 для компании «Газэнергоучет»

О клиенте
ООО «Газэнергоучет» — эксперт в области комплексного обслуживания газового оборудования. Компания предоставляет услуги от проверки и ремонта до полной замены приборов учета газа для частных и корпоративных клиентов. Особое внимание уделяется реконструкции узлов учета расхода газа. Для этого используются современные диагностические технологии и сертифицированные компоненты. Более подробную информацию можно найти на сайте: https://geu34.com/.
Исходная ситуация: управление заявками в Excel
До внедрения Битрикс24 «Газэнергоучет» столкнулся с серьезными проблемами в управлении клиентскими заявками. Использование устаревших инструментов (MS Excel) приводило к:
потере данных и задержкам: заявки терялись в пучине таблиц, что влекло за собой длительное ожидание ответов клиентами (до месяца).
неточностям в адресах: ошибки в адресах были обычным явлением, что приводило к логистическим проблемам и срыву сроков.
замедленному согласованию с юрлицами: процесс согласования заявок с юридическими лицами отнимал целый рабочий день.
отсутствию контроля: не было единой системы для мониторинга работы менеджеров и инженеров, что затрудняло оценку эффективности.
Стратегическая цель: автоматизация
Руководство «Газэнергоучета» поставило перед собой цель — автоматизировать бизнес-процессы, исключить потерю данных и значительно ускорить обработку заявок. Ключевой задачей стало создание эффективной и прозрачной системы, ориентированной на повышение качества обслуживания клиентов.
Реализация: комплексный подход к внедрению Битрикс24
Для достижения поставленных целей была реализована многоступенчатая стратегия внедрения Битрикс24. Вот ее основные компоненты.
Две воронки продаж для оптимизации обработки заявок
Основная воронка: для стандартных клиентских обращений, поступающих с сайта, электронной почты и по телефону.
Гарантийная воронка: для приоритетной обработки срочных гарантийных случаев.
Интеграции для бесшовного взаимодействия
Интеграция с АТС «Мегафон»: автоматическая фиксация всех входящих и исходящих звонков, обеспечивающая полную историю коммуникаций с клиентом.
Интеграция с сайтом на CMS 1С-Битрикс: автоматическая передача данных с сайта в CRM, исключающая ручной ввод информации.
Упорядочение данных и автоматизация рутинных задач
Унификация справочников: приведение к единому стандарту данных по адресам, моделям счетчиков и направлениям выездов, минимизирующее ошибки и повышающее эффективность поиска информации.
Смарт-процесс «Периоды выездов»: создание инструмента для удобного планирования графика выездов инженеров, оптимизирующего распределение ресурсов.
Автоматизация документооборота
Внедрение конструктора документов: автоматическое заполнение печатных форм на основе данных из CRM, исключающее ошибки и ускоряющее подготовку документов.
Мобильный доступ для полевых сотрудников
Мобильная версия Битрикс24: предоставление инженерам на выездах доступа к заявкам и карточкам клиентов с мобильных телефонов, обеспечивающее оперативное получение необходимой информации.
Искусственный интеллект для повышения квалификации
Обучение работе с Bitrix24 CoPilot: использование ИИ для анализа звонков и ускорения обработки запросов, что повышает профессиональный уровень менеджеров.
Результаты
Полное исключение потерь заявок (0%).
Сокращение времени ответа клиенту до одного дня.
Практически полное исключение ошибок в адресах.
Ускорение согласования с юридическими лицами в 4 раза (2 часа вместо 8).
Перенос более 64 000 адресов и контактов в CRM.
Пятикратное повышение эффективности работы менеджеров.
Сведение негативных отзывов клиентов к нулю (по отзывам руководства).
CRM предоставляет подробную аналитику по следующим ключевым показателям:
Звонки — продолжительность, скорость реакции, анализ с помощью ИИ.
Заявки — количество, стадии, сроки обработки.
Адреса — точность, привязка к направлениям выездов.
Отчеты — эффективность инженеров, динамика продаж.
Битрикс24 стал для «Газэнергоучета» единой цифровой платформой, которая:
Автоматизировала более 10 бизнес-процессов.
Сократила время обработки заявок в 5 раз.
Навела порядок в данных клиентов.
Теперь компания может сконцентрироваться на развитии бизнеса, оставив рутину в прошлом.
Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом
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