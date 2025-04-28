Внедрение цифрового обслуживания газового оборудования с помощью Битрикс24 для компании «Газэнергоучет»

Как организовать эффективную обработку клиентских заявок, обеспечить точное и надежное хранение данных, ускорить процесс согласования работ и разработать систему контроля и мониторинга работы менеджеров для компании «Газэнергоучет», рассказываем в статье.

О клиенте

ООО «Газэнергоучет» — эксперт в области комплексного обслуживания газового оборудования. Компания предоставляет услуги от проверки и ремонта до полной замены приборов учета газа для частных и корпоративных клиентов. Особое внимание уделяется реконструкции узлов учета расхода газа. Для этого используются современные диагностические технологии и сертифицированные компоненты. Более подробную информацию можно найти на сайте: https://geu34.com/.

Исходная ситуация: управление заявками в Excel

До внедрения Битрикс24 «Газэнергоучет» столкнулся с серьезными проблемами в управлении клиентскими заявками. Использование устаревших инструментов (MS Excel) приводило к:

потере данных и задержкам : заявки терялись в пучине таблиц, что влекло за собой длительное ожидание ответов клиентами (до месяца).

неточностям в адресах : ошибки в адресах были обычным явлением, что приводило к логистическим проблемам и срыву сроков.

замедленному согласованию с юрлицами : процесс согласования заявок с юридическими лицами отнимал целый рабочий день.

отсутствию контроля: не было единой системы для мониторинга работы менеджеров и инженеров, что затрудняло оценку эффективности.

Стратегическая цель: автоматизация

Руководство «Газэнергоучета» поставило перед собой цель — автоматизировать бизнес-процессы, исключить потерю данных и значительно ускорить обработку заявок. Ключевой задачей стало создание эффективной и прозрачной системы, ориентированной на повышение качества обслуживания клиентов.

Реализация: комплексный подход к внедрению Битрикс24

Для достижения поставленных целей была реализована многоступенчатая стратегия внедрения Битрикс24. Вот ее основные компоненты.

Две воронки продаж для оптимизации обработки заявок

Основная воронка : для стандартных клиентских обращений, поступающих с сайта, электронной почты и по телефону.

Гарантийная воронка: для приоритетной обработки срочных гарантийных случаев.

Интеграции для бесшовного взаимодействия

Интеграция с АТС «Мегафон» : автоматическая фиксация всех входящих и исходящих звонков, обеспечивающая полную историю коммуникаций с клиентом.

Интеграция с сайтом на CMS 1С-Битрикс: автоматическая передача данных с сайта в CRM, исключающая ручной ввод информации.

Упорядочение данных и автоматизация рутинных задач

Унификация справочников : приведение к единому стандарту данных по адресам, моделям счетчиков и направлениям выездов, минимизирующее ошибки и повышающее эффективность поиска информации.

Смарт-процесс «Периоды выездов»: создание инструмента для удобного планирования графика выездов инженеров, оптимизирующего распределение ресурсов.

Автоматизация документооборота

Внедрение конструктора документов: автоматическое заполнение печатных форм на основе данных из CRM, исключающее ошибки и ускоряющее подготовку документов.

Мобильный доступ для полевых сотрудников

Мобильная версия Битрикс24: предоставление инженерам на выездах доступа к заявкам и карточкам клиентов с мобильных телефонов, обеспечивающее оперативное получение необходимой информации.

Искусственный интеллект для повышения квалификации

Обучение работе с Bitrix24 CoPilot: использование ИИ для анализа звонков и ускорения обработки запросов, что повышает профессиональный уровень менеджеров.

Результаты

Полное исключение потерь заявок (0%).

Сокращение времени ответа клиенту до одного дня.

Практически полное исключение ошибок в адресах.

Ускорение согласования с юридическими лицами в 4 раза (2 часа вместо 8).

Перенос более 64 000 адресов и контактов в CRM.

Пятикратное повышение эффективности работы менеджеров.

Сведение негативных отзывов клиентов к нулю (по отзывам руководства).

CRM предоставляет подробную аналитику по следующим ключевым показателям:

Звонки — продолжительность, скорость реакции, анализ с помощью ИИ.

Заявки — количество, стадии, сроки обработки.

Адреса — точность, привязка к направлениям выездов.

Отчеты — эффективность инженеров, динамика продаж.

Битрикс24 стал для «Газэнергоучета» единой цифровой платформой, которая:

Автоматизировала более 10 бизнес-процессов.

Сократила время обработки заявок в 5 раз.

Навела порядок в данных клиентов.

Теперь компания может сконцентрироваться на развитии бизнеса, оставив рутину в прошлом.

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