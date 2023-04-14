Налоговые проверки в 2023 году. Что нужно знать каждому предпринимателю

Мораторий на проверки

Начнем с хорошей новости. До 2030 года действует мораторий на плановые проверки в рамках закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

Мораторий на плановые проверки, а также ограничения на проведение внеплановых проверок введены постановлением Правительства от 10.03.2022 № 336.

Исключения, на которые указанный мораторий не распространяется:

объекты контроля категорий чрезвычайно высокого и высокого риска;

опасные производства II класса опасности;

гидротехнические сооружения II класса;

проверки по № 294-ФЗ без риск-ориентированного подхода.

Какие еще льготные условия, перечисленные в моратории, действуют до 2030 года:

продлевается мораторий на плановые проверки государственных и муниципальных детсадов, начальных и средних школ, если их объекты контроля имеют категорию чрезвычайно высокого и высокого риска. Вместо плановых проверок могут проводить однодневные профилактические визиты.

вводится дополнительное контрольное мероприятие – профилактический визит по поручению президента, председателя правительства или его заместителей. В отличие от обычного профилактического визита, от такого визита нельзя будет отказаться.

Примечательно, что выездную проверку в аккредитованных IT-компаниях смогут провести только с разрешения вышестоящего налогового органа. Это правило будет действовать до 3 марта 2025 года.

Согласно постановлению Правительства от 01.10.2022 № 1743 плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки будут осуществляться только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.

Предусмотрено, что контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган с просьбой о проведении профилактического визита. Это необходимо сделать не позднее, чем за два месяца до даты начала проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия.

В таком случае контрольный (надзорный) орган включит профилактический визит в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год. 1 октября 2022 года в данное постановление внесли важные изменения: мораторий на плановые проверки продлили на 2023 год.

Необходимо также отметить, что мораторий распространяется только на контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. Это означает, что могут и будут проводить контрольные закупки, мониторинговые закупки, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит, выездные и документарные проверки (ч. 2 ст. 56 закона № 248-ФЗ).

Но и это не все, есть и иные исключения. Так, ограничения на внеплановые проверки уже не будут действовать (постановление Правительства от № 1743).

В 2023 году внеплановые проверки разрешены . А еще, начиная с 2023 года, обжаловать решение, действия или бездействие должностных лиц нужно сначала в вышестоящий орган. Подать жалобу в суд без досудебного обжалования нельзя.

Профилактические и контрольные мероприятия не запрещены . Профилактические визиты могут быть обязательными и необязательными. По общему правилу, можно отказаться от обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган за три рабочих дня до даты его проведения.

Налоговые проверки по-прежнему можно проводить, поскольку они не попадают под действие закона № 248-ФЗ.

Исключение: в 2023 году не будут проводиться плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования.

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Каким образом ФНС определяет, кого из налогоплательщиков следует проверить и как выбирает способ проверки

Если ответить на этот вопрос вкратце, то налоговая инспекция составляет план проверок. В этот план, в порядке очередности, включает наиболее интересных ФНС лиц. Для этого налоговые органы анализируют всю информацию о налогоплательщике, которая есть в их распоряжении.

В первых рядах такого списка окажутся те налогоплательщики, которые, по мнению ФНС, участвуют в схемах ухода от налогов, а также те, у которых, предположительно, есть иные налоговые нарушения.

Критериев, о которых идет речь, 12, и все они приведены в Приложении 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Большинство из них применяют как к организациям, так и к индивидуальным предпринимателям.

Совсем не обязательно, что если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель соответствуют отдельным критериям, то к нему придут с проверкой. Вместе с тем, чем больше «баллов» из вышеперечисленных 12 набирает налогоплательщик, тем больше вероятность визита проверяющих к такому «победителю».

В то же время, не стоит делать вывод о том, что если налогоплательщик не соответствует ни одному критерию, то его в любом случае минует проверка. В случае несоответствия указанным критериям налогоплательщик все равно может подвергнуться проверке, поскольку закон не запрещает ее проводить.

Что представляет собой проверка налогового органа

Основные виды налоговых проверок – камеральные и выездные.

Что проверяют

В ходе камеральной проверки проверяют ошибки в декларации (расчете), своевременность ее подачи, правильность расчета и уплаты конкретного налога, по которому вы отчитывались, либо право на получение вычетов в упрощенном порядке (п. 1 ст. 88 НК).

В ходе выездной проверки проверяют правильность расчета и уплаты одного или сразу нескольких налогов (сборов, страховых взносов) (п. п. 3, 4 ст. 89 НК).

Почему проверяют, как принимают решение о проведении проверки

Камеральную проверку проводят без специального решения. Ее основание – декларация (расчет, заявление о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке) и документы, которые вы самостоятельно сдали в инспекцию или которые имеются у нее (п. п. 1, 2 ст. 88 НК).

Выездную проверку проводят только на основании решения руководителя инспекции или его заместителя (п. 1 ст. 89 НК).

Где проверяют

Камеральную проверку проводят на территории инспекции, без выезда к налогоплательщику (п. 1 ст. 88 НК). Выездную проверку обычно проводят по месту нахождения налогоплательщика. Однако если у налогоплательщика не указано место нахождения, то проверку проведут в инспекции (п. 1 ст. 89 НК).

В какой срок проверяют

Камеральную проверку на основании отчетности проводят в течение трех месяцев со дня подачи декларации (расчета). Этот срок не продлевается, за исключением проверки деклараций по НДС (в данном случае срок проверки составит два месяца), и этот срок могут продлить до трех месяцев, если есть признаки нарушений.

Камеральную проверку по заявлению о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке проводят в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления. Этот срок можно продлить до трех месяцев, если есть признаки нарушений (п. 2 ст. 88 НК).

Срок выездной проверки – два месяца с даты вынесения решения. Его могут продлить до четырех – шести месяцев. Если отдельно проверяют филиал или представительство, срок проверки – не больше одного месяца (п. п. 6, 7 ст. 89 НК).

Непрерывность проверки

Камеральную проверку не могут приостановить, а выездную проверку – могут.

За какой период проводят проверки

Камеральную проверку проводят за тот период, который охватывает поданная налогоплательщиком декларация, расчет, заявление о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке (п. 1 ст. 88 НК).

Выездная проверка может охватывать три года, которые предшествуют году проверки (п. 4 ст. 89 НК).

Как часто могут проверять

Камеральную проверку проводят по каждой поданной декларации (расчету, заявлению о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке), в том числе и по уточненной декларации (п. 1 ст. 88 НК). Выездную проверку, по общему правилу, не должны проводить больше двух раз за календарный год (п. п. 5, 7 ст. 89 НК).

Отдельно стоит выделить такое понятие, как мероприятия налогового контроля.

В рамках камеральной проверки круг таких мероприятий ограничен. Могут запросить документы, подтверждающие льготы налогоплательщика или еще какие-либо документы, необходимые для принятия того или иного решения, например, если налогоплательщик применяет налоговые льготы или заявил НДС к возмещению (п. п. 6, 7, 8 ст. 88 НК).

Выездная проверка в данном случае отличается тем, что при ее проведении используется более широкий инструментарий в части мероприятий налогового контроля (п. п. 9, 12, 13, 14 ст. 89, ст. ст. 90 – 97 НК):

истребование документов, которые относятся к предмету проверки;

допрос свидетелей;

инвентаризация имущества;

привлечение эксперта (специалиста), переводчика для участия в проверке;

осмотр помещений и территорий;

осуществление выемки документов и предметов.

Итог выездной проверки

Итак, проверка завершена. Что считается итогом камеральной, а что – итогом выездной проверки?

После завершения камеральной проверки оформляют акт, в том случае, если есть нарушения (п. 5 ст. 88, п. 1 ст. 100 НК). Документальное оформление выездной проверки требуется в любом случае, независимо от наличия выявленных нарушений, поэтому по итогам выездной проверки составляют справку, а затем акт (п. 1 ст. 100 НК).

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