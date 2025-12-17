Всероссийский Финтех-форум «Технологическая трансформация российского финансового сектора» на Финансовом факультете

В работе Пленарного заседания «Современные решения по технологической трансформации российского финансового сектора в условиях санкционной экономики» приняли участие более 300 участников — ученые Финансового факультета, специалисты-практики, руководители структурных подразделений Банка ВТБ (ПАО), ПАО Мосбиржи, ИТ-компании «ФИНАТЕК», ДОМ.РФ, а также студенты и аспиранты Финансового университета и других вузов.

В числе спикеров форума выступил Алтынов Юрий Алексеевич, исполнительный директор ИТ-компании «ФИНАТЕК», старший преподаватель кафедры общественных финансов Финансового факультета.

​Научная дискуссия велась по следующим основным направлениям: технологическая трансформация Российского финансового сектора на примере Банка ВТБ; проблемы цифровой трансформации управления публичными финансами России: региональный аспект; о рынке ЦФА.

В рамках Всероссийского Финтех-форума также была проведена ярмарка вакансий от ведущих работодателей финансового сектора. Работодатели провели для студентов презентации карьерных возможностей, рассказали о программах стажировок, а также разыграли свою сувенирную продукцию. Ярмарку посетили более 200 студентов Финансового факультета.

Молодежный Хакатон «Практическое применение цифровых технологий для задач финансовой отрасли» проходил в два этапа. На втором очном этапе на конкурсной основе были определены лучшие студенческие предложения по обоснованию и внедрения инновационных финтех-продуктов и сервисов, направленных на практическое применение цифровых технологий, призванных решать актуальные задачи финансовой отрасли.

​Члены жюри и работодатели-партнеры в лице Деловые Решения и Технологии (АО ДРТ) и ПАО Мосбиржи, а также представители Финтех Хаба Банка России оценили предложения по обоснованию и внедрению инновационных идей, а также отметили их ценными призами.

