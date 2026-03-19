Как провести комплексное финансово-экономическое обоснование показателей ПФХД

Общая информация о ПФХД
ИТ-компания «ФИНАТЕК» активно занимается автоматизацией процессов составления и финансово-экономического обоснования планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений с момента внедрения данного инструмента в бюджетный процесс РФ. В данной статьей мы поделимся нашим подходом к цифровизации процедур, связанных с обоснованием показателей ПФХД. Учитывая практико-ориентированный характер рассматриваемых вопросов, отдельные методические аспекты будут сопровождаться наглядными примерами реализации в интерфейсах нашего флагманского программного продукта ЭС «РАМЗЭС 2.0».
Приказ Минфина от 31 августа 2018 года №186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее — Требования) регулирует формирование планов финансово-хозяйственной деятельности (далее — ПФХД) для бюджетных и автономных учреждений. Документ определяет порядок составления, обоснования плановых показателей, утверждения и изменения планов.
Требования распространяются не только на государственные, но и муниципальные учреждения бюджетного и автономного типов.
План составляется на очередной финансовый год, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, или на очередной финансовый год и плановый период — если закон (решение) о бюджете утверждается на несколько лет. Для вновь созданных учреждений план формируется на текущий финансовый год и плановый период.
План должен составляться по кассовому методу, в валюте Российской Федерации.
Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат формируются учреждением на основании соответствующих расчетов.
К основным целям при составлении обоснований (расчетов) можно отнести:
определение уровня финансовой обеспеченности;
реализация поставленных целей и задач;
определение объема и перечня расходов на обеспечение деятельности учреждения;
выявление финансовых рисков и угроз;
повышение контроля за использованием финансовых средств.
Обоснования (расчеты) по поступлениям (доходам) включают:
доходы от оказания услуг и выполнения работ;
доходы от использования собственности (арендная плата, плата за сервитут и др.);
доходы от операций с активами (реализация неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары и пр.);
доходы в виде штрафов, пени, неустоек, возмещения ущерба, безвозмездных денежных поступлений, процентов на остатки по счетам в кредитных организациях;
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Важно! Доходы по бюджетным источникам финансового обеспечения (субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, капитальных вложений, грантов в форме субсидий) не нуждаются в обоснованиях — их размер определяется учредителем и включается в план на основании соответствующих соглашений.
В зависимости от региональных и муниципальных Порядков формы таблиц, содержащих расчеты (обоснования) доходов, могут различаться. Однако, можно отметить общие принципы, которых следует придерживаться при составлении подобных расчетов, а именно:
Принцип точности, означающий максимально возможное отражение поступлений.
Принцип детализации, означающий необходимость выделения соответствующих направлений финансовых поступлений (неправильно: доходы от оказания платных медицинских услуг; правильно: 1. доходы от оказания диагностических исследований; 2. доходы от оказания платных медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара и т.п.).
Принцип нормирования, означающий необходимость расчета поступлений в соответствии с заданной нормой и/или единице расчета (неправильно: поступления в рамках родительской платы за детский сад = 960 00 руб; правильно: поступления в рамках родительской платы за детский сад включает родительскую плату в мес. 5000 руб., кол-во детей 16, итого отражем в обоснованиях: 16 детей 5000 руб. 12 мес. = 960 000 руб).
Принцип достоверности, означающий возможность подтверждения указанных в расчетах сведений соответствующими документами (например, прейскурантом цен на платные услуги, выписками из лицевых счетов, договорами на оказание платных услуг, публичной офертой и др.).
В частности, расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.
Обоснования (расчеты) по выплатам включают:
расходы на оплату труда, выплаты компенсационного характера персоналу, страховые взносы;
расходы на социальное обеспечение работников, бывших работников и населения;
расходы на уплату налогов (земельного, водного, транспортного, на имущество организаций);
расходы на закупку товаров, работ и услуг;
расходы на безвозмездные перечисления организациям и физлицам;
расходы на осуществление капитальных вложений.
Суммы по каждому виду затрат должны быть рассчитаны на основании утвержденных норм использования трудовых, материальных и технических ресурсов. При составлении обоснований следует руководствоваться СНиПами, СанПиНами, ГОСТами, стандартами, техническими паспортами и другими нормативными актами.
Так, в системе ЭС «РАМЗЭС 2.0» обоснования (расчеты) к ПФХД реализованы с использованием карточной системы, позволяющей более гибко подходить к выбору методов расчета стоимостных показателей.
Кроме того, обоснования плановых показателей выплат формируются на основании соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств.
Заключение
В заключении следует отметить, что формирование ПФХД с позиции финансового менеджмента можно отнести к категории управления результатом, что подразумевает в качестве цели деятельности учреждения достижение некоторого результата (выполнение задания), при этом управление деятельностью (в частности, обоснование ПФХД) должно быть направлено на достижение именно этого результата.
Составление обоснований (расчетов) к ПФХД является сложным и трудоемким процессом в работе финансово-экономической службы государственных (муниципальных) учреждений. При составлении обоснований плановых доходов и расходов важно учитывать принципы точности, детализации, нормирования и достоверности.
Статью подготовил: Алтынов Юрий, кандидат экономических наук, исполнительный директор ИТ-компании «ФИНАТЕК.
