Как провести комплексное финансово-экономическое обоснование показателей ПФХД

Общая информация о ПФХД

ИТ-компания «ФИНАТЕК» активно занимается автоматизацией процессов составления и финансово-экономического обоснования планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений с момента внедрения данного инструмента в бюджетный процесс РФ. В данной статьей мы поделимся нашим подходом к цифровизации процедур, связанных с обоснованием показателей ПФХД. Учитывая практико-ориентированный характер рассматриваемых вопросов, отдельные методические аспекты будут сопровождаться наглядными примерами реализации в интерфейсах нашего флагманского программного продукта ЭС «РАМЗЭС 2.0».

Приказ Минфина от 31 августа 2018 года №186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее — Требования) регулирует формирование планов финансово-хозяйственной деятельности (далее — ПФХД) для бюджетных и автономных учреждений. Документ определяет порядок составления, обоснования плановых показателей, утверждения и изменения планов.

Требования распространяются не только на государственные, но и муниципальные учреждения бюджетного и автономного типов.

План составляется на очередной финансовый год, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, или на очередной финансовый год и плановый период — если закон (решение) о бюджете утверждается на несколько лет. Для вновь созданных учреждений план формируется на текущий финансовый год и плановый период.

План должен составляться по кассовому методу, в валюте Российской Федерации.