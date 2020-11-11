Конфликты с налоговиками: взгляд психолога

В 26-м выпуске #GutenTax! выясняем, как пройти проверку без потерь: конфликты с налоговиками.
Предстоит общение с госслужащими — как пройти эту процедуру без потерь? Вместе с психологом Ларисой Скабелиной и партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым Алексей Савкин разбираемся, почему может возникнуть конфликтная ситуация в общении с проверяющими, как её предотвратить и в какой момент лучше погасить конфликт, если он все-таки состоялся.
Внутри выпуска:
- 0:00 — 0:40 — приветствие
- 0:41 — 3:41 — конфликт это...
- 3:42 — 10:22 — можно ли погасить конфликт и на какой стадии конфликта
- 10:23 — 16:39 — самые частые конфликты предпринимателя с налоговой
- 16:40 — 21:45 — стадии конфликта: когда нужно разрешать конфликт
- 21:46 — 27:10 — как погасить конфликт
- 27:11 — 30:20 — как реагировать принуждение со стороны лица с властными полномочиями
- 30:21 — 33:00 — можно ли натренироваться в конфликтологии
- 33:01 — 35:22 — последствия конфликта