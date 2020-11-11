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Taxadvisor

Конфликты с налоговиками: взгляд психолога

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В 26-м выпуске #GutenTax! выясняем, как пройти проверку без потерь: конфликты с налоговиками.

Предстоит общение с госслужащими — как пройти эту процедуру без потерь? Вместе с психологом Ларисой Скабелиной и партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым Алексей Савкин разбираемся, почему может возникнуть конфликтная ситуация в общении с проверяющими, как её предотвратить и в какой момент лучше погасить конфликт, если он все-таки состоялся.

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Внутри выпуска:

  • 0:00 — 0:40 — приветствие
  • 0:41 — 3:41 — конфликт это...
  • 3:42 — 10:22 — можно ли погасить конфликт и на какой стадии конфликта
  • 10:23 — 16:39 — самые частые конфликты предпринимателя с налоговой
  • 16:40 — 21:45 — стадии конфликта: когда нужно разрешать конфликт
  • 21:46 — 27:10 — как погасить конфликт
  • 27:11 — 30:20 — как реагировать принуждение со стороны лица с властными полномочиями
  • 30:21 — 33:00 — можно ли натренироваться в конфликтологии
  • 33:01 — 35:22 — последствия конфликта

 

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