Проблемы должной осмотрительности. Текущая практика

Проблемы «должной осмотрительности» не теряют своей актуальности уже более 15 лет. Так что же такое «должная осмотрительность», которую так требуют соблюдать налоговые органы? Почему эта концепция позволяет выйти сухим из воды настоящим злодеям? Об этом Алексей Савкин беседует с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым и выясняет как правильно проверять контрагента и что будет, если связаться с фирмой-однодневкой.

Внутри выпуска:

0:00 — 0:50 — приветствие

0:51 — 4:08 — что такое должная осмотрительность

4:09 — 6:25 — почему мы снова говорим о должной осмотрительности

6:26 — 12:35 — как проверять контрагента, есть ли инструкция?

12:36 — 16:27 — кого и как наказывают за непроявление должной осмотрительности

16:28 — 21:43 — как проявлять должную осмотрительность малому бизнесу

21:44 — 23:45 — какие сервисы можно использовать и есть ли от них польза

23:46 — 27:28 — как среднестатистическому бизнесу проявить должную осмотрительность