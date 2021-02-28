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Taxadvisor

Как пройти проверку без потерь: эмоции в переговорах

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Как совладать с эмоциями, чтоб они не навредили? Как направлять эмоции в нужное русло? Как пользоваться эмоциями при общении с налоговой и партнерами по бизнесу? Алексей Савкин вместе с психологом Ларисой Скабелиной и партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым разбирают почему управление эмоциями — ключ к успеху.

Внутри выпуска:

0:00 — 0:52 — приветствие

0:53 — 3:30 — эмоции в онлайне

3:31 — 6:54 — эмоции в переговорах с налоговой

6:55 — 9:50 — отрицательные эмоции — это сигнал

9:51 — 13:05 — упражнение: как справиться с эмоциями

13:06 — 20:30 — какие эмоциональные «ошибки» допускают бизнесмены

20:31 — 23:40 — с налоговой можно шутить?

23:41 — 27:45 — если страсти наколились — можно переломить ситуацию?

27:46 — юрист и эмоции — совместимо?

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