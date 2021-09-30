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Допрос в налоговой: как избежать ошибок

Для рубрики Налоговые проверки
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Еще по фильмам мы знаем, что допрос у следователя не сулит ничего хорошего. А сейчас нередко руководителей компании вызывают на допрос в налоговую инспекцию. Что это за процедура? Как себя вести, что говорить, чего не говорить, как уберечь себя и свою компанию от неприятностей? Об этом мы будем говорить со специалистами, которые часто сопровождают бизнесменов на допросах. Это партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и старший юрист компании Taxadvisor Виктор Андреев.

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Внутри выпуска:

0:00 — 00:50 — приветствие

00:51 — 3:28 — за что вызывают на допрос

3:29 — 8:10 — как проходит допрос

8:11 — 16:17 — как подготовиться к допросу

16:18 — 21:08 — нужно ли брать на допрос адвоката

21:09 — 26:34 — какие ошибки допускаются на допросе

26:35 — 34:55 — как правильно выстроить линию допроса

34:56 — 39:35 — как правильно оформить протокол допроса

39:36 — последствия неудачного допроса

 

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