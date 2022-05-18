Как нельзя работать с самозанятыми: переквалификация договоров и ее последствия

Что именно теперь будет делать налоговая служба в отношении этого налогового режима? Об этом мы будем говорить с партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым и юристом Taxadvisor Ярославом Казаковым.

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