Самозанятые

Как нельзя работать с самозанятыми: переквалификация договоров и ее последствия

Казалось бы, в условиях кризиса государство должно смягчать налоговый прессинг, чтобы бизнес в любых его формах и размерах мог выживать. Но это в теории. А на практике налоговая служба выпускает письмо, которое, напротив, ужесточает контроль, а значит и усложняет жизнь самозанятым и тем, кто заказывает у них работы и услуги.

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Что именно теперь будет делать налоговая служба в отношении этого налогового режима? Об этом мы будем говорить с партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым и юристом Taxadvisor Ярославом Казаковым.

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Внутри выпуска:

0:00 — 0:50 — Приветствие.

0:51 — 3:07 — Что за письмо и к кому оно обращено.

3:08 — 7:13 — Самозанятый и работник — в чем разница.

7:14 — 12:10 — Как будут доказывать подмену трудовых отношений.

12:11 — 18:40 — Какие последствия для самозанятых при переквалификации отношений с заказчиком.

18:41 — Как обезопасить себя от претензий при работе с самозанятыми?

Taxadvisor
Taxadvisor