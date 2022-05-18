Как нельзя работать с самозанятыми: переквалификация договоров и ее последствия

Что именно теперь будет делать налоговая служба в отношении этого налогового режима? Об этом мы будем говорить с партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым и юристом Taxadvisor Ярославом Казаковым.
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Внутри выпуска:
0:00 — 0:50 — Приветствие.
0:51 — 3:07 — Что за письмо и к кому оно обращено.
3:08 — 7:13 — Самозанятый и работник — в чем разница.
7:14 — 12:10 — Как будут доказывать подмену трудовых отношений.
12:11 — 18:40 — Какие последствия для самозанятых при переквалификации отношений с заказчиком.
18:41 — Как обезопасить себя от претензий при работе с самозанятыми?