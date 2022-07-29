Работаю за рубежом: как платить НДФЛ в России?

А они могут быть весьма серьезные — вплоть до уголовного дела. Как не напороться на большие неприятности, просто уехав в другую страну?

Об этом мы будем говорить с партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым и юристом Taxadvisor Ярославом Казаковым.

Доступ к видео мастер-класса Taxadvisor «Уехавшие сотрудники: Как платить НДФЛ?» приобрести можно по ссылке.

Внутри выпуска: 0:00 — 0:45 — Приветствие.

0:46 — 3:25 — Что такое налоговое резидентство и нужно ли его сохранять.

3:26 — 7:46 — Если программист нерезидент — кто, где и когда будет платить налоги?

7:47 — 11:06 — Как платить налог нерезиденту от продажи ценных бумаг, аренды/продажи квартиры.

11:07 — 12:50 — Риск уголовной ответственности.

12:51 — 17:20 — Как налоговая узнает про утерю статуса резидент.

17:21 — 22:27 — Как подготовиться к смене своего налогового статуса.

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