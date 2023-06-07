Не уплатил налоги = отмыл деньги?

Блогерам наряду с обвинениями в совершении налоговых преступлений еще предъявляют «легализацию денежных средств». А по-простому “отмывание“. Правоохранительные органы не комментируют подробно, по каким причинам «неуплата налогов» и «легализация денежных средств» встали в один ряд. Но юристы знают, что комбинация эта весьма необычная. Может быть, это новый тренд? И стоит ли опасаться, что теперь вместе с неприятными, но не фатальными обвинениями по неуплате налогов, будут теперь заводить дело и по легализации?

Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем, адвокатом, доцентом кафедры уголовного права МГУ Павлом Степановым и управляющим партнером компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным.

Внутри выпуска: 0:00 - 1:05 - приветствие 1:06 - 5:07 - что такое “легализация” в уголовном праве 5:08 - 15:17 - легализация и уплата налогов - где связь и откуда она взялась 15:18 - 20:41 - теперь тренд на поиск правоохранителями “легализации”? 20:42 - 29:40 - наказание за “легализацию” - что делать с налоговой недоимкой 29:41 - иностранный опыт и будущее практики в РФ

Послушать можно в:

- Itunes

- Я.Музыка

- Google Podcasts

- YouTube

Не забывайте следить за новостями в нашем telegram-канале

Реклама: ООО «Таксэдвизор», ИНН: 7721566571