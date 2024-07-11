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А2Б
Ведение бизнеса

Чек-лист для руководителя: как вести бизнес удаленно 

Управление бизнесом удаленно в некоторых случаях не только вопрос комфорта, но и необходимость. Есть и хорошая новость: благодаря развитию цифровых технологий это можно делать без ущерба для эффективности.
Чек-лист для руководителя: как вести бизнес удаленно 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие бизнес-процессы можно перевести в онлайн и что для этого нужно

Дистанционная работа за последние годы стала привычным явлением, но с удаленным управлением ситуация несколько другая.

Для многих руководителей дистанционное ведение бизнеса сопряжено со множеством сомнений — действительно ли все процессы можно перевести в онлайн, не отразится ли это на работе компании в негативном ключе, насколько безопасно внедрение новых технологий и т. д. 

Опыт многих успешных компаний показывает, что сейчас все задачи могут решаться удаленно, например:

  • ведение внутреннего документооборота компании;

  • постановка задач и контроль поручений;

  • учет клиентов, продаж и взаимодействий;

  • постановка долгосрочных целей;

  • управление проектами;

  • ведение учета персонала;

  • координация работы команды;

  • выплата заработной платы сотрудникам;

  • уплата налогов и отправка отчетности.

Подготовили для вас чек-лист, который поможет перевести управление компанией на удаленку быстро и беспроблемно. 

  • Получите квалифицированную электронную подпись.

Вести электронный документооборот (в т.ч. подписывать договоры), участвовать в торгах и закупках, сдавать отчетность в госструктуры — все эти действия можно совершать онлайн, но только при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП). 

КЭП выполняет сразу несколько функций: подтверждает личность владельца, а также свидетельствует о достоверности и целостности документа, который был ей подписан. По своей юридической силе КЭП аналогична подписи собственноручной.

Получение КЭП состоит из нескольких этапов:

  1. Покупка токена. Токен можно приобрести у операторов электронного документооборота или в интернет-магазине. Обратите внимание: чтобы его можно было использовать для налоговой, выбирать необходимо токен формата USB Тип-А.

  2. Подача заявления. Заявление подается в личном кабинете на сайте ФНС или в приложении. Также можно лично обратиться в инспекцию по предварительной записи. 

  3. Сбор документов и получение КЭП. Подпись нужно записать на токен. Это могут сделать в налоговой, обязательно иметь при себе паспорт, токен и СНИЛС. При условии, что все документы будут в наличии, сертификат на токен записывают сразу же. Если заявление подается лично, предоставить нужно эти же документы. 

  4. Установка программы. Для использования подписи нужна программа «КриптоПро CSP». Скачать ее актуальную версию можно с сайта КриптоПро. 

  • Переведите внутренний документооборот на электронный.

Организовать работу с документами внутри компании поможет система электронного документооборота (СЭД). Такие сервисы не только обеспечивают удаленный доступ к документации, но и ускоряют все процессы за счет автоматизации делопроизводства. 

Среди плюсов СЭД:

  • оптимизация процессов работы с документацией: ускоряется процедура обработки и согласования документов;

  • создание надежного архива: благодаря структурированному хранилищу упрощается поиск документов и гарантируется их сохранность;

  • безопасность: документы надежно защищены от несанкционированного доступа;

  • повышение производительности труда: многие действия с документами совершаются в один клик, а руководитель получает возможность оценивать уровень загруженности сотрудников;

  • сокращение расходов: минимизируются затраты на бумагу и печать.

Оценить все преимущества сервиса электронного документооборота помогает внедрение системы А2Б. Среди ключевых особенностей этого решения:

  • быстрый запуск — процесс занимает две недели;

  • высокая скорость обучения персонала благодаря понятному интерфейсу;

  • гибкость системы, позволяющая адаптировать ее под потребности компании;

  • множество дополнительных возможностей — от программы для управления проектами до корпоративного чата.

Получить подробную информацию о внедрении СЭД А2Б, а также оставить заявку можно на сайте компании.

  • Организуйте эффективное взаимодействие с контрагентами.

Электронный документооборот может использоваться не только внутри компании, но и для обмена документацией с партнерами, клиентами и различными ведомствами.

Передача файлов происходит по каналу связи, который предоставляет оператор ЭДО, а сам процесс обмена документами становится прозрачным и быстрым. 

Как и при внедрении внутреннего документооборота, использование внешнего ЭДО позволяет оптимизировать бизнес-процессы и обеспечить высокий уровень безопасности при передаче документации. Все передаваемые данные надежно защищаются шифрованием, а сам документ невозможно каким-либо образом повредить или изменить.

СЭД — система электронного документооборота

Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования

Как избежать ошибок при удаленном управлении бизнесом

Руководители, которые приняли решение вести бизнес удаленно, иногда сталкиваются с определенными нюансами при организации бизнес-процессов. Возникновение сложностей на начальном этапе — абсолютно нормальное явление, так как и сам руководитель, и сотрудники компании только привыкают работать в новых для себя условиях. 

Собрали для вас самые распространенные ошибки. Надеемся, знание проблемных моментов поможет избежать их при организации удаленного управления вашей компанией:  

  • Отсутствие регламентов и инструкций. «Интуитивное» выполнение задач зачастую влечет за собой возникновение ошибок и в целом тормозит работу.

  • Создание большого количества чатов. Рабочие чаты — невероятно удобный инструмент, однако иногда их становится слишком много. Здесь важна «золотая середина»: сотрудники должны четко понимать, какую информацию куда отправлять и не проводить много времени в бессмысленной переписке.

  • Чрезмерный контроль. Конечно, контроль необходим, но в разумных пределах. Практика показывает, что слишком пристальное внимание негативно сказывается на эффективности персонала.

С системой управления бизнесом А2Б можно ставить задачи сотрудникам в режиме онлайн и контролировать поручения. Программа доступна из любой точки: главное, наличие Интернета.

СЭД — система электронного документооборота

Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования

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