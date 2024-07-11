Чек-лист для руководителя: как вести бизнес удаленно 

Управление бизнесом удаленно в некоторых случаях не только вопрос комфорта, но и необходимость. Есть и хорошая новость: благодаря развитию цифровых технологий это можно делать без ущерба для эффективности.

Какие бизнес-процессы можно перевести в онлайн и что для этого нужно

Дистанционная работа за последние годы стала привычным явлением, но с удаленным управлением ситуация несколько другая.

Для многих руководителей дистанционное ведение бизнеса сопряжено со множеством сомнений — действительно ли все процессы можно перевести в онлайн, не отразится ли это на работе компании в негативном ключе, насколько безопасно внедрение новых технологий и т. д.

Опыт многих успешных компаний показывает, что сейчас все задачи могут решаться удаленно, например:

ведение внутреннего документооборота компании;

постановка задач и контроль поручений;

учет клиентов, продаж и взаимодействий;

постановка долгосрочных целей;

управление проектами;

ведение учета персонала;

координация работы команды;

выплата заработной платы сотрудникам;

уплата налогов и отправка отчетности.

Подготовили для вас чек-лист, который поможет перевести управление компанией на удаленку быстро и беспроблемно.

Получите квалифицированную электронную подпись.

Вести электронный документооборот (в т.ч. подписывать договоры), участвовать в торгах и закупках, сдавать отчетность в госструктуры — все эти действия можно совершать онлайн, но только при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП).

КЭП выполняет сразу несколько функций: подтверждает личность владельца, а также свидетельствует о достоверности и целостности документа, который был ей подписан. По своей юридической силе КЭП аналогична подписи собственноручной.

Получение КЭП состоит из нескольких этапов:

Покупка токена. Токен можно приобрести у операторов электронного документооборота или в интернет-магазине. Обратите внимание: чтобы его можно было использовать для налоговой, выбирать необходимо токен формата USB Тип-А. Подача заявления. Заявление подается в личном кабинете на сайте ФНС или в приложении. Также можно лично обратиться в инспекцию по предварительной записи. Сбор документов и получение КЭП. Подпись нужно записать на токен. Это могут сделать в налоговой, обязательно иметь при себе паспорт, токен и СНИЛС. При условии, что все документы будут в наличии, сертификат на токен записывают сразу же. Если заявление подается лично, предоставить нужно эти же документы. Установка программы. Для использования подписи нужна программа «КриптоПро CSP». Скачать ее актуальную версию можно с сайта КриптоПро.

Переведите внутренний документооборот на электронный.

Организовать работу с документами внутри компании поможет система электронного документооборота (СЭД). Такие сервисы не только обеспечивают удаленный доступ к документации, но и ускоряют все процессы за счет автоматизации делопроизводства.

Среди плюсов СЭД:

оптимизация процессов работы с документацией: ускоряется процедура обработки и согласования документов;

создание надежного архива: благодаря структурированному хранилищу упрощается поиск документов и гарантируется их сохранность;

безопасность: документы надежно защищены от несанкционированного доступа;

повышение производительности труда: многие действия с документами совершаются в один клик, а руководитель получает возможность оценивать уровень загруженности сотрудников;

сокращение расходов: минимизируются затраты на бумагу и печать.

Оценить все преимущества сервиса электронного документооборота помогает внедрение системы А2Б. Среди ключевых особенностей этого решения: быстрый запуск — процесс занимает две недели;

высокая скорость обучения персонала благодаря понятному интерфейсу;

гибкость системы, позволяющая адаптировать ее под потребности компании;

множество дополнительных возможностей — от программы для управления проектами до корпоративного чата. Получить подробную информацию о внедрении СЭД А2Б, а также оставить заявку можно на сайте компании.

Организуйте эффективное взаимодействие с контрагентами.

Электронный документооборот может использоваться не только внутри компании, но и для обмена документацией с партнерами, клиентами и различными ведомствами.

Передача файлов происходит по каналу связи, который предоставляет оператор ЭДО, а сам процесс обмена документами становится прозрачным и быстрым.

Как и при внедрении внутреннего документооборота, использование внешнего ЭДО позволяет оптимизировать бизнес-процессы и обеспечить высокий уровень безопасности при передаче документации. Все передаваемые данные надежно защищаются шифрованием, а сам документ невозможно каким-либо образом повредить или изменить.

СЭД — система электронного документооборота Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования Попоробовать

Как избежать ошибок при удаленном управлении бизнесом

Руководители, которые приняли решение вести бизнес удаленно, иногда сталкиваются с определенными нюансами при организации бизнес-процессов. Возникновение сложностей на начальном этапе — абсолютно нормальное явление, так как и сам руководитель, и сотрудники компании только привыкают работать в новых для себя условиях.

Собрали для вас самые распространенные ошибки. Надеемся, знание проблемных моментов поможет избежать их при организации удаленного управления вашей компанией:

Отсутствие регламентов и инструкций. «Интуитивное» выполнение задач зачастую влечет за собой возникновение ошибок и в целом тормозит работу.

Создание большого количества чатов. Рабочие чаты — невероятно удобный инструмент, однако иногда их становится слишком много. Здесь важна «золотая середина»: сотрудники должны четко понимать, какую информацию куда отправлять и не проводить много времени в бессмысленной переписке.

Чрезмерный контроль. Конечно, контроль необходим, но в разумных пределах. Практика показывает, что слишком пристальное внимание негативно сказывается на эффективности персонала.

С системой управления бизнесом А2Б можно ставить задачи сотрудникам в режиме онлайн и контролировать поручения. Программа доступна из любой точки: главное, наличие Интернета.

СЭД — система электронного документооборота Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования Попробовать

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