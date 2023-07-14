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Гайд инструментов 1С аналитика: как бухгалтеру использовать их в работе

Мы собрали информацию об основных и дополнительных инструментах аналитика 1С и делимся с вами. Они будут полезны не только самим специалистам, но и людям со смежными профессиями, например, бухгалтерам. Освоив их и начав применять в работе, вы с легкостью сможете анализировать деятельность компании, составлять отчеты и оптимизировать бизнес-процессы.
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Гайд инструментов 1С аналитика: как бухгалтеру использовать их в работе
Иллюстрация: alone_master1305/Freepik

Какие задачи решает аналитик 1С с помощью своих инструментов

Еще несколько лет назад всю работу по настройке ПО 1С и программированию выполняли исключительно 1С-разработчики. Однако популярность и функциональность программы дали старт к развитию нового направления — 1С-аналитики и появлению новой IT-профессии — аналитик 1С. Подробно о ней мы рассказывали в статье: Профессия 1С аналитика: новые возможности для финансового успеха бухгалтера.

Аналитик 1С автоматизирует процессы на предприятии, фактически работает на стыке финансовых и бизнес-потоков, оптимизируя их за счет внедрения программ 1С.

Инструменты аналитика 1С будут полезны в работе специалистов, которые занимаются анализом хозяйственной деятельности предприятия. Трудозатраты экономистов, бухгалтеров, логистов значительно сокращаются, а результаты получаются точнее и быстрее. Например, системы Business Intelligence (BI-системы) помогают собрать и проанализировать данные о деятельности компании, облегчить работу с аналитическими данными на предприятиях. Будет полезно: Инструменты аналитика данных, которые пригодятся в работе бухгалтера

Благодаря инструменту «1С:Аналитика» владельцы малого и среднего бизнеса, руководители подразделений, менеджмент компаний могут быстро и четко оценивать общую картину или отдельные направления деятельности предприятия для контроля и принятия ключевых решений. 

Крупные компании в России до 2022 года для работы с данными использовали ПО «SAP» от немецкого разработчика. Однако после ухода с рынка многих зарубежных фирм, наблюдается значительный рост интереса к отечественным аналогам. Среди предприятий крупного бизнеса набирает популярность ПО 1С:ERP. По прогнозам, к концу 2023 года доля ПО «1С» среди крупных предприятий возрастет с 30% до 50%, а в течение пяти лет — до 75%.

Аналитик 1С является одной из ключевых фигур в автоматизации бизнеса. Его основная задача — проанализировать деятельность всего предприятия и выявить наиболее трудоемкие и рутинные процессы, которые можно автоматизировать с помощью программ 1С. 1С аналитик — универсальный специалист и, в то же время, связующее звено между бизнесом и IT, между заказчиком и it-разработчиками. 

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курс «Из бухгалтера в 1С аналитика». Вы научитесь внедрять систему 1С и эффективно ей управлять, работать с требованиями бизнеса и пользователей, составлять технические задания для разработчиков, понимать специфику разных видов учета и работать с типовыми конфигурациями 1С. 

Основные задачи специалиста-аналитика 1С:

  • Сбор и систематизация данных.

  • Выявление требуемых изменений.

  • Разработка решения.

  • Составление ТЗ для IT-специалистов.

  • Внедрение изменений.

Аналитик 1С работает со всеми возможными документами, связанными с предприятием и его отчетностью. Это могут быть регистры остатков товаров, регистры, отражающие работу с клиентами, внутренние документы предприятия, НПА — любые необходимые документы и данные. Для их обработки аналитику требуется соответствующее ПО, о нем и поговорим. 

Историю успеха Надежды Криницыной читайте здесь: Уйти в 1С аналитику после 18 лет работы в бухгалтерии? Почему бы и нет?! 

Главный инструмент: «1С: Аналитика»

В работе аналитика 1С базовый инструмент для работы появился в 2020 году. Дополнительный функционал  разработали в рамках платформы «Предприятие 8.3.17». Программа создана для управленческого учета. «1С:Аналитика» позволяет специалисту создавать с нуля дашборды и аналитические диаграммы на основе данных конфигураций 1С, а также сходу редактировать их, что дает свободу действий для глубокого анализа.

Преимущество инструмента «1С:Аналитика» — автоматизация анализа по интересующим показателям как работы отдельных направлений, так и общей картины на предприятии.

Но есть и жесткие ограничения. «1С:Аналитика» работает только в связке с «1С:Предприятие 8». Для использования системы она должна быть опубликована на веб-сервере и настроена на работу с соответствующей платформой. Программу специально разработали для быстрого и удобного получения сводной информации по всем записям в регистре, а также для детального и быстрого анализа необходимой информации.

«1С:Аналитика» выполняет те самые функции BI-системы, упрощающие работу с данными предприятия и их анализом. Программа позволяет качественно и доступно визуализировать информацию, с возможностью вносить правки в «реальном времени» и быстро обрабатывать огромные базы данных.

Не привлекая сторонних специалистов, компании могут самостоятельно проанализировать широкий спектр данных, собрать всю важную статистику и подготовить отчет. Например, чтобы работать с программой, любому бухгалтеру потребуется только владеть основными инструментами, которые, возможно, уже используются в работе. Читайте в статье: Все что вы хотели знать об 1С: эксперты ответили на 10 популярных вопросов.

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Как работает инструмент «1С:Аналитика»

1С позволяет структурировать данные в виде сводных таблиц, различных графиков, диаграмм и т. д. Программа систематизирует большие масштабы информации и помогает сориентироваться в них.

Для удобства работы в расширении можно представить в виде диаграммы любые данные на базе «1С:Предприятие». Платформа позволяет создавать диаграммы разных типов: от гистограмм до воронок. Каждая из них удобна для представления тех или иных данных.

Графики с маркерами отлично иллюстрируют разницу между планом и фактическим количеством. Диаграмма может стать приложением к отчету. Так специалист предоставит руководству данные о предполагаемой и реальной деятельности компании наглядно. 

Интерфейс «1С:Аналитики» максимально интерактивен. При изменении какого-либо параметра диаграммы она немедленно перерисовывается, отображая нововведения на экране. 

«1С:Аналитика» отображает данные на дашбордах — интерактивных экранах, которые легко настраиваются под запросы пользователя. Благодаря интуитивно понятной настройке, работа с программой становится в разы удобнее.

В основном меню программы всегда доступны сохраненные дашборды, отчеты и графики. В любой момент можно вернуться к ним и добавить информацию для анализа. 

«1С:Аналитика» имеет 3 режима работы:

  • «Рабочий стол» дает возможность создавать, править и просматривать диаграммы. 

  • Просмотр и редактирование диаграммы.

  • Просмотр и редактирование дашборда.

Все данные в программе обновляются автоматически. Поэтому при работе с ней информация всегда актуальна и дополнительно сверять с документацией специалисту не приходится. Для работы с внешними системами в 1С есть встроенный конструктор запросов, который наряду с системами компоновки помогает в работе с большими объемами данных.

Научиться работать с инструментами и получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курс «Из бухгалтера в 1С аналитика». После обучения вы сможете самостоятельно внедрять систему 1С и эффективно ей управлять, работать с требованиями бизнеса и пользователей, составлять технические задания для разработчиков, понимать специфику разных видов учета и работать с типовыми конфигурациями 1С. 

Дополнительные инструменты 1С аналитика

В своей работе аналитики 1С не ограничиваются возможностями ПО 1С и используют сторонние инструменты для анализа и структуризации бизнес-процессов. Вдобавок к платформе 1С, популярностью у специалистов бизнес-анализа пользуются и другие программы-помощники. Итак, какими еще инструментами оперирует аналитик 1С в работе?

Open-source-платформа Camunda Modeler. С решением задачи по моделированию сложных бизнес-процессов помогает Open-source-платформа Camunda Modeler. Платформа облегчают работу с моделированием, а благодаря ассортименту встроенных библиотек, она позволяет легко воссоздавать описанные процессы. Для прототипирования аналитики 1С зачастую используют программы для создания и просмотра пользовательских интерфейсов: Figma, Balsamiq Cloud и другие.

Платформа Miro и ее аналоги. Для визуализации бизнес-процессов и построения различных интерактивных досок аналитики 1С активно используют платформы для координации командной онлайн-работы в формате интерактивных досок.

Платформа Vanessa-ADD. Это еще один серьезный инструмент аналитика 1С. Платформа дает возможность запускать программу 1С в режиме тест-клиента и тест-менеджера. Vanessa-ADD позволяет разработать программу для 1С и протестировать перед внесением изменений в основное ПО.

Электронные таблицы (Excel, Google Sheets). С их помощью можно легко и быстро структурировать информацию наравне с графиками. Расскажем прямо сейчас: Как быстро искать и заменять данные в таблицах Excel: лайфхаки для бухгалтера

Освоение инструментов аналитика 1С значительно сокращает время на обработку информации, анализ документации и минимизирует вероятность погрешности в расчетах и ошибок.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
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